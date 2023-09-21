Люди искренне убеждены в своем праве незыблемого морального светоча указывать России, что ей делать, обличать ее ошибки, пороки и даже преступления, ну и, разумеется, принуждать платить и каяться за сам факт ее существования.10 комментариев
Путин призвал поддержать тенденцию роста зарплат в России
Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета в четверг поручил поддержать тенденцию на рост зарплат в стране.
«Какова ситуация на данный момент с уровнем заработной платы и заработными платами вообще? По итогам июля их рост составил 10,5% в реальном выражении. Это хорошо, конечно. Нужно поддержать такую тенденцию», – сказал глава государства, передает ТАСС.
Путин добавил, что при выработке мер экономической и социальной политики российские компании и власти всех уровней должны ориентироваться в первую очередь на переход к «экономике высоких зарплат».
В августе российский лидер призвал власти работать над ростом зарплат и благосостояния россиян.