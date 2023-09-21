Путин призвал поддержать тенденцию роста зарплат в России

Tекст: Валерия Городецкая

«Какова ситуация на данный момент с уровнем заработной платы и заработными платами вообще? По итогам июля их рост составил 10,5% в реальном выражении. Это хорошо, конечно. Нужно поддержать такую тенденцию», – сказал глава государства, передает ТАСС.



Путин добавил, что при выработке мер экономической и социальной политики российские компании и власти всех уровней должны ориентироваться в первую очередь на переход к «экономике высоких зарплат».

В августе российский лидер призвал власти работать над ростом зарплат и благосостояния россиян.