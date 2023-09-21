Постоянно появляются новости об ужасном поведении украинских беженцев в Европе, которые ведут себя так, как будто им все должны. Но не верится, что миллионы украинцев устроят акции протеста, если ЕС перестанет давать оружие режиму Зеленского. Ведь главное – получать пособие.0 комментариев
Песков: Прямая линия с Путиным состоится до конца года
Песков: Дата прямой линии с Путиным пока не определена
Традиционная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, как ожидается, состоится до конца года, однако дата в настоящее время еще не определена, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
Слова Пескова передает ТАСС.
В формате прямой линии глава государства на протяжении нескольких часов общается с россиянами и отвечает на их вопросы. Впервые такая форма была опробована в 2001 году. В 2021 году прямая линия с Путиным состоялась 30 июня, в 2022 году она не проводилась.