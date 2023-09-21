Мишустин призвал обеспечить новые регионы доступными лекарствами

Tекст: Елизавета Шишкова

В свою очередь глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что ведомство активно работает в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, говорится в Telegram-канале правительства.

Служба контролирует количество аптек. Сегодня на новых территориях зарегистрировано: в ДНР – более 1 тыс. аптек; ЛНР – более 800 аптек, Запорожской области – порядка 300 аптек; Херсонской области – около 100 аптек.

Гарантированно в аптечных пунктах должно быть представлено не менее 50 наименований жизненно важных лекарственных препаратов.

Также Росздравнадзор проверяет доступность лекарств, а также цены на них. После резкого роста цен в 2022 году сейчас стоимость препаратов сравнялась со средними ценами по Южному федеральному округу. Проблем с обеспечением пациентов нет, уточнила Самойлова.

Мишустин отметил, что вопрос обеспечения населения медикаментами является очень важным и попросил Самойлову держать его на контроле.

