«Молдовагаз» назвала необоснованной позицию Молдавии по долгу перед Газпромом

Tекст: Ольга Иванова

Так он прокомментировал результаты проведенного по заказу кабмина аудита и предложение выпалить Газпрому лишь 8,6 млн долларов. Чебан утверждает, что без утверждения акционеров «Молдовагаза» этот отчет не имеет никакой юридической силы, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что аудит содержит субъективные мнения консультантов, которые его проводили.

Напомним, правительство Молдавии предложило выплатить Газпрому 8,6 млн долларов из 709 млн долларов долга, а остальное оспорить в суде.