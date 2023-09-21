Постоянно появляются новости об ужасном поведении украинских беженцев в Европе, которые ведут себя так, как будто им все должны. Но не верится, что миллионы украинцев устроят акции протеста, если ЕС перестанет давать оружие режиму Зеленского. Ведь главное – получать пособие.0 комментариев
«Молдовагаз» назвала необоснованной позицию Молдавии по долгу перед Газпромом
Позиция правительства Молдавии, которое не признает задолженность компании перед Газпромом, является необоснованной, считает председатель правления российско-молдавской газотранспортной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.
Так он прокомментировал результаты проведенного по заказу кабмина аудита и предложение выпалить Газпрому лишь 8,6 млн долларов. Чебан утверждает, что без утверждения акционеров «Молдовагаза» этот отчет не имеет никакой юридической силы, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что аудит содержит субъективные мнения консультантов, которые его проводили.
Напомним, правительство Молдавии предложило выплатить Газпрому 8,6 млн долларов из 709 млн долларов долга, а остальное оспорить в суде.