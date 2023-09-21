Власти Дагестана решили восстановить около 30 соцобъектов до конца года

Власти Дагестана решили восстановить около 30 соцобъектов Михайловского района до конца года

Tекст: Александра Юдина

По его словам, работы на шести объектах завершены, еще пять объектов находятся в высокой степени готовности, причем за последнюю неделю на 100% завершена работа в детсаду «Василек» в селе Тимашовка.

Также прослеживается положительная динамика – на 10% в школе в с. Тимашовка, на 15% в здании водокачки, на 15% в здании центра оказания услуг населению, на 8% на буровая установка в селе Бурчак.

Нестеров добавил, что работы по первому этапу реализации плана уже подходят к завершению. Для начала следующего этапа необходимо ускорить процесс выделения оставшихся лимитов для реализации плана мероприятий в срок.

В план восстановительных мероприятий включены: шесть образовательных учреждений, два объекта для оказания социальной помощи населению, два объекта культуры, один многоквартирный дом и Центральная районная больница, пять объектов водоснабжения, а также десять административных зданий.

В этом году по плану было предусмотрено проведение ремонтных и восстановительных работ на 27 объектах на сумму 200 млн рублей.