В обществе «Знание» объяснили, как соглашение с ЦИК поможет бороться с фейками

Подписано соглашение о взаимодействии ЦИК с обществом «Знание»

В ходе пресс-конференции Центральный избирательный комитет и просветительская организация подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам просвещения молодого поколения граждан в сфере избирательного права, говорится на сайте общества.

«Просвещение в области избирательного права позволяет лучше определять фейки, манипуляции, которые существуют сегодня о выборах. Это особенно важно в условиях информационной войны, которая ведется против нашей страны. И единственное средство противостояния этому – знания. Распространяя их, мы привлекаем все больше граждан, молодое поколение россиян, к участию в электоральном процессе», – отметил генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

Он рассказал, что совместно с ЦИК запущены два проекта. «Первый проект – это просветительский марафон «Выборы в России: история и современность», который состоится 22 сентября в нашей московской мультимедийной студии-лектории. Ведущие эксперты в области избирательного права расскажут о развитии отечественной электоральной системы от момента ее возникновения до наших дней. А второй проект – это цикл из пяти просветительских фильмов о 1000-летней истории избирательного права, премьера которого также состоится в рамках марафона», – сказал Древаль.

Памфилова также сообщила, что 21 сентября в Государственном историческом музее откроется выставка «Право выбора. Краткая история российского народовластия», а 22 сентября начнет работу совместная фотовыставка ТАСС и Центризбиркома «30 лет избирательной системе России: традиции и новации».

В пресс-конференции также приняли участие генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.



