Кремль назвал ситуацию в Нагорном Карабахе внутренним делом Азербайджана

Слуцкий припомнил Пашиняну признание Карабаха частью Азербайджана в Праге

Лидер ЛДПР Слуцкий: Позиция Пашиняна дает Баку основания считать Карабах внутриазербайджанским конфликтом

Tекст: Антон Никитин

Парламентарий напомнил в своем Telegram-канале про заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанное в Праге в октябре 2022 года, о готовности признать суверенитет Азербайджанской Республики на основе Алма-Атинской декларации 1991 года вместе с территорией Нагорного Карабаха на общей площади 86,6 тыс. квадратных километров.

«То есть фактически еще почти год назад Пашинян расписался в том, что Карабах – это Азербайджан», – подчеркнул Слуцкий. Председатель комитета Госдумы по международным делам обратил внимание, что такая позиция армянского руководства может дать Баку основания трактовать ситуацию в Нагорном Карабахе как внутриазербайджанский конфликт.

«Безусловно, развитие событий в регионе – эскалация напряженности и переход к боевым действиям – вызывает большую тревогу. Всем сторонам необходимо прекратить кровопролитие, жертвами которого уже стали 25 человек, и вернуться за стол переговоров. Это самое главное», – заявил Слуцкий.

Парламентарий указал, что шаги для мирного решения карабахской проблемы четко прописаны в комплексе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении, там же был определен статус и функционал миротворцев РФ, которые должны были обеспечивать устойчивое перемирие. Он подчеркнул, что в сложившихся условиях миротворческая миссия продолжает выполнять свои задачи.

Ранее митингующие в Ереване установили палатки на площади Республики и потребовали отставки премьера Армении Никола Пашиняна.

Напомним, в октябре 2022 года в Праге прошли переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при участии президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля. По результатам переговоров Ереван и Баку подтверждали признание территориальной целостности и суверенитета друг друга.

В мае 2023 года Пашинян подтверждал, что Армения готова признать 86,6 тыс. квадратных километров территории Азербайджана, в которые также входит Нагорный Карабах, при условии обеспечения безопасности армянского населения.

Алматинская декларация, Алматинское соглашение – декларация о целях и принципах СНГ, его основах. Декларация подтвердила Беловежское соглашение, указав, что с образованием СНГ СССР прекращает свое существование. Была подписана 21 декабря 1991 года на встрече президентов в Алма-Ате в Доме дружбы. В итоге к СНГ кроме Белоруссии, России и Украины присоединилось еще восемь республик: Азербайджан (24 сентября 1993 года), Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Грузия присоединилась к СНГ в декабре 1993 года. Латвия, Литва и Эстония отказались подписывать Алматинскую декларацию, равно, как и Беловежское соглашение.