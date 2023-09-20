По сути, ситуация в Нагорном Карабахе не представляла бы особой угрозы для России, если бы не мандат российских миротворцев.3 комментария
Россия призвала стороны конфликта в Карабахе исключить жертвы среди гражданских
МИД: Россия призывает конфликтующие стороны в Нагорном Карабахе исключить жертвы среди гражданского населения
Россия призывает конфликтующие стороны исключить жертвы среди гражданского населения в Нагорном Карабахе и остановить кровопролитие, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
Российский МИД в своем Telegram-канале в связи с резкой эскалацией вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе настоятельно призвал конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданского населения.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что на судьбу нагорно-карабахского урегулирования кардинально повлияло признание официальным Ереваном в октябре 2022 года и мае 2023 года на саммитах под эгидой Евросоюза Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана. Российский МИД подчеркнул, что это изменило основополагающие условия, при которых было подписано заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также положение Российского миротворческого контингента (РМК).
В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что с момента своего размещения в регионе российский миротворческий контингент (РМК) добросовестно выполнял задачи по поддержанию режима прекращения огня и обеспечению контактов между азербайджанской и армянской сторонами, миротворцы координировали усилия по выправлению гуманитарной ситуации «на земле», а также содействовали запуску прямого диалога между Баку и Степанакертом. В МИД обратили внимание, что российский миротворческий контингент (РМК) и в эти часы оказывает содействие гражданскому населению, в том числе медицинскую помощь, занимается эвакуацией.
В министерстве отметили, что сейчас главное – безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, где прописаны все шаги для мирного решения карабахской проблемы, остановить вооруженное противостояние и сделать все возможное для обеспечения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха.
Ранее стало известно, что российские миротворцы в течение вторника эвакуировали более 1,8 тыс. мирных жителей Нагорного Карабаха.