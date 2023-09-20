  • Митингующие в Ереване установили палатки и потребовали отставки Пашиняна
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    Политолог: Армения лишилась последней светлой страницы прошлого
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Карабахе меняют геополитический расклад на Южном Кавказе

    По сути, ситуация в Нагорном Карабахе не представляла бы особой угрозы для России, если бы не мандат российских миротворцев.

    3 комментария
    Михаил Диунов Михаил Диунов Как Россия столетиями создавала военную промышленность

    В условиях нового нарастающего глобального конфликта мы вновь, как в дни Петра I и Александра II, развиваем мощную и современную военную промышленность. Раньше у нас это неизменно получалось. Получится и сейчас.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как американцы семь лет обламывали зубы о «Пасть дракона»

    Когда-то важно наводить мосты, когда-то – сжигать их за собой, а когда-то – дистанционно разносить на куски авиабомбами. Именно в такое время мы живем сейчас. Но сказать легче, чем сделать – уничтожать инфраструктуру не так уж и просто. Что доказывает опыт США во Вьетнаме.

    3 комментария
    20 сентября 2023, 02:39

    Россия призвала стороны конфликта в Карабахе исключить жертвы среди гражданских

    МИД: Россия призывает конфликтующие стороны в Нагорном Карабахе исключить жертвы среди гражданского населения

    Tекст: Антон Никитин

    Россия призывает конфликтующие стороны исключить жертвы среди гражданского населения в Нагорном Карабахе и остановить кровопролитие, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

    Российский МИД в своем Telegram-канале в связи с резкой эскалацией вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе настоятельно призвал конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданского населения.

    В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что на судьбу нагорно-карабахского урегулирования кардинально повлияло признание официальным Ереваном в октябре 2022 года и мае 2023 года на саммитах под эгидой Евросоюза Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана. Российский МИД подчеркнул, что это изменило основополагающие условия, при которых было подписано заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также положение Российского миротворческого контингента (РМК).

    В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что с момента своего размещения в регионе российский миротворческий контингент (РМК) добросовестно выполнял задачи по поддержанию режима прекращения огня и обеспечению контактов между азербайджанской и армянской сторонами, миротворцы координировали усилия по выправлению гуманитарной ситуации «на земле», а также содействовали запуску прямого диалога между Баку и Степанакертом. В МИД обратили внимание, что российский миротворческий контингент (РМК) и в эти часы оказывает содействие гражданскому населению, в том числе медицинскую помощь, занимается эвакуацией.

    В министерстве отметили, что сейчас главное – безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, где прописаны все шаги для мирного решения карабахской проблемы, остановить вооруженное противостояние и сделать все возможное для обеспечения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха.

    Ранее стало известно, что российские миротворцы в течение вторника эвакуировали более 1,8 тыс. мирных жителей Нагорного Карабаха.

    19 сентября 2023, 16:02
    Медведев предложил догадаться о судьбе Пашиняна
    Медведев предложил догадаться о судьбе Пашиняна
    @ Илья Питалев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев вспомнил о диалоге с коллегой из братской страны и предположил то, что произойдет с ним в дальнейшем.

    Медведев, не называя политика и страну, про которую идет речь, рассказал в своем Telegram-канале о диалоге с политиком из братского государства.

    Коллега из другой страны сказал ему, что он «чужой» для России, поэтому она его «не примет», Медведев ответил, что его судить будут не по биографии, а «по поступкам».

    Потом этот коллега проиграл войну, удержался на своем посту, после чего возложил ответственность за «бездарное поражение» на Россию. Затем неназванный политик отказался от части территории своей страны, после чего принялся «заигрывать с НАТО». Его супруга тем временем «демонстративно уехала» к врагам России «с печеньками».

    «Догадайтесь, какая судьба его ждет», – заключил зампред Совбеза России.

    Напомним, премьер Армении Никол Пашинян обвинял российских миротворцев в том, что они не справились с задачей в Нагорном Карабахе. Его супруга Анна Акопян ездила в Киев на саммит первых леди.

    Во вторник армия Азербайджана начала «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. В МИД России сообщили, что Москва проводит контакты по ситуации в Карабахе.

    Коментарии (35)
    19 сентября 2023, 12:51
    Армия Азербайджана начала «антитеррористическую» операцию в Карабахе
    Армия Азербайджана начала «антитеррористическую» операцию в Карабахе
    @ Алексей Куденк/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Нагорном Карабахе начались локальные антитеррористические мероприятия, заявили в азербайджанском министерстве обороны.

    Мероприятия проводятся для пресечения провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода армянских военных, «нейтрализации их военной инфраструктуры», обеспечения безопасности мирных жителей, заявили в ведомстве, передает ТАСС.

    Также целью мероприятий является восстановление конституционного строя Азербайджана.

    Президент России Владимир Путин выражал надежду, что Баку не заинтересован в этнических чистках в Нагорном Карабахе.

    Коментарии (122)
    19 сентября 2023, 14:06
    Москва отреагировала на обострение в Карабахе

    Представитель МИД Захарова: Москва проводит контакты по ситуации в Карабахе

    Москва отреагировала на обострение в Карабахе
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия сейчас проводит контакты по ситуации в Нагорном Карабахе, в том числе с Азербайджаном, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

    По словам Захаровой, по итогам состоявшихся контактов по Нагорному Карабаху будет сделано соответствующее заявление по линии министерства иностранных дел, передает ТАСС.

    Дипломат также отметила, что Россия не получала официальных обращений от Турции с предложениями о проведении четырехсторонней встречи по Нагорному Карабаху.

    Захарова подчеркнула, что Москва традиционно поддерживает «тесный диалог с Анкарой по различным аспектам международной повестки дня.

    Между тем Минобороны Армении заявило, что на границах страны сохраняется стабильная ситуация.

    Ранее министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе.

    Президент России Владимир Путин выражал надежду, что Баку не заинтересован в этнических чистках в Нагорном Карабахе.

    Коментарии (32)
    19 сентября 2023, 18:45
    Политолог: Армения лишилась последней светлой страницы прошлого

    Политолог Гаспарян: Запад и ООН не станут накладывать санкции на Азербайджан за операцию в Карабахе

    Политолог: Армения лишилась последней светлой страницы прошлого
    @ oldhike/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян не настроен сражаться с Азербайджаном за Нагорный Карабах. Международная общественность также закроет глаза на действия Баку. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Армен Гаспарян. Во вторник войска Азербайджана начали «антитеррористическую» операцию на территории Нагорного Карабаха.

    «Судя по всему, конфликт закончится быстро. Азербайджан действует крайне решительно. Правительство страны заявляет о необходимости поражения военных объектов на территории Карабаха. Это логичный шаг, учитывая то, что ранее Армения признала юрисдикцию Баку над этим регионом. Собственно, новый хозяин и начал процесс выстраивания здесь государственности», – сказал политолог Армен Гаспарян.

    «Азербайджан пребывает в восторге. Общество и политики невероятно рады осуществлению давних надежд. Они долго готовились к этому дню. Это видно даже по отражению текущих событий в государственных СМИ: отчеты, фотографии, видеоматериалы появляются с молниеносной скоростью. Все выполнено крайне профессионально», – отмечает собеседник.

    «В Армении же люди наблюдают крах национальной идеи. Последние сто лет история этой страны состояла из природных и политических катастроф. Единственным светлым лучиком была победа в конфликте с Азербайджаном в 90-х годах. Теперь же у населения отнимают и эту страницу прошлого», – подчеркивает эксперт.

    «При этом Ереван, похоже, не настроен на противодействие Баку в военном плане. Сегодня на площади столицы будут собираться недовольные граждане, однако вероятность того, что им удастся вынудить уйти действующее правительство в отставку, крайне мала. Пашинян же не похож на человека, который способен выйти из столь сложной ситуации», – считает политолог.

    «В настоящий момент говорить о международной реакции достаточно трудно. Скорее всего, мировая общественность будет выступать с призывами к миру. Санкций по отношению к Баку со стороны западных государств и ООН ждать не стоит. К сожалению, Брюссель и Вашингтон привыкли закрывать глаза на агрессию в тех случаях, если им это удобно», – указывает Гаспарян.

    «Отмечу, что США до сих пор не выступили с заявлениями по событиям на Кавказе. По большому счету, им все равно на этот регион. Главное, чтобы в происходящее не вмешивалась Россия, а национальные вопросы местных государств, как и жизни их населения, Белый дом мало волнуют», – акцентирует собеседник.

    «МИД России займет миротворческую позицию. Официальный представитель МИД Мария Захарова уже призвала обе стороны сохранять приверженность достигнутым ранее договоренностям. Кроме того, она подчеркнула необходимость реализации уже намеченной дорожной карты», – резюмирует Гаспарян.

    На ваш взгляд
    Как должны поступить армяне с Нагорным Карабахом?



    Результаты

    Ранее войска Азербайджана начали «антитеррористическую» операцию на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщило министерство обороны страны. Отмечается, что Баку предпринял подобные действия в связи с необходимостью пресечения провокаций в регионе, разоружения и вывода армянских военных, нейтрализацией их инфраструктуры и обеспечения безопасности мирных жителей. Кроме того, целью Азербайджана является восстановление конституционного строя государства.

    В свою очередь, министерство обороны Армении опровергло информацию о присутствии в Карабахе собственных вооруженных сил. Премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Ереван не намерен начинать военные действия с Баку из-за текущей ситуации в регионе.

    В Ереване около 500 человек вышли на митинг у здания правительства в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Протестующие скандируют лозунги против правительства Пашиняна и обвиняют в происходящем руководство страны. Премьер-министр страны заявил о неприемлемости призывов к госперевороту и отметил, что «нарушение правопорядка и стабильности» – это та цель, которую ставят перед собой противники Армении.

    В России также отреагировали на действия Азербайджана. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала стороны вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации. По ее словам, Москва очень встревожена сложившейся в регионе ситуацией, однако она подчеркнула, что миротворцы РФ продолжат свою работу в рамках мандата в Нагорном Карабахе.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в рамках конфликта Москва считает своей главной задачей обеспечение безопасности людей, в частности, армянского населения. Он подчеркнул, что РФ поддерживает связи с обеими сторонами. Диалог идет и по линии военных, однако, по его мнению, происходящее необходимо свернуть в дипломатическое русло.

    В результате действий Азербайджана, непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) обратилась к Баку с призывом прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров для разрешения ситуации.

    Коментарии (12)
    19 сентября 2023, 21:46
    МИД Ирана сделал заявление о ситуации в Карабахе
    МИД Ирана сделал заявление о ситуации в Карабахе
    @ Xinhua/Global Look Press

    Иран выразил озабоченность эскалацией в Карабахе, призвав стороны конфликта к диалогу, в том числе к формату встречи 3+3, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

    В сообщении напомнили, что Иран считает Нагорный Карабах частью Азербайджана. При этом в МИД страны указали на необходимость решать проблемы в рамках переговоров, передает РИА «Новости».

    Также подчеркивается значимость региональных стран в содействии разрешению споров. В Иране подтвердили готовность «провести встречу в формате 3+3 по этому поводу». Речь идет о переговорах в составе Армении, России, Азербайджана, Турции, Ирана и представителей Карабаха.

    На ваш взгляд
    Партнерские отношения с какой страной для России важнее?




    Результаты
    33 комментария


    Напомним, во вторник Баку начал «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика призвала Баку прекратить боевые действия.

    Коментарии (4)
    19 сентября 2023, 19:24
    Миротворцы РФ начали эвакуацию мирного населения из наиболее опасных районов Карабаха

    Минобороны России заявило о множестве нарушений прекращения огня в Карабахе со стороны Баку

    Миротворцы РФ начали эвакуацию мирного населения из наиболее опасных районов Карабаха
    @ oldhike/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Азербайджанская сторона в Нагорном Карабахе с 12.00 во вторник допустила многочисленные нарушения прекращения огня, сообщило Министерство обороны России.

    Нарушения фиксируются по всей линии соприкосновения, сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

    Российские миротворцы начали оказывать медицинскую помощь пострадавшим, они проводят эвакуацию мирного населения из наиболее опасных районов. В течение дня в расположение российского миротворческого контингента эвакуировано 469 человек, включая 185 детей. Медики оказали помощь девяти раненым, включая четырех несовершеннолетних.

    Командование миротворцев России призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и принять меры к деэскалации и продолжению переговоров.

    Напомним, во вторник Баку начал «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика призвала Баку прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В Азербайджане заявили, что операция продлится до тех пор, пока армянские военные не сдадутся.

    На ваш взгляд
    Как должны поступить армяне с Нагорным Карабахом?



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    Коментарии (36)
    19 сентября 2023, 17:28
    Митингующие в Ереване призвали к штурму здания правительства Армении
    Митингующие в Ереване призвали к штурму здания правительства Армении
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В армянской столице в ходе протестов начало расти напряжение, звук толпы слышен за километр, некоторые начали призывать к штурму здания правительства, сообщил очевидец событий.

    В сотрудников правоохранительных органов на центральной площади Еревана митингующие начали кидать пластиковые бутылки, сказал собеседник РИА «Новости».

    Во вторник Баку начал «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что не будет начинать боевые действия. Из-за ситуации в Карабахе жители Еревана вышли на митинг.

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    Сам Пашинян заявил, что в стране начали звучать призывы к государственному перевороту.

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    19 сентября 2023, 22:48
    Митингующие полностью заблокировали здание посольства России в Ереване

    Посольство в Ереване: Митингующие заблокировали здание российского диппредставительства, в МИД Армении направлена нота

    Tекст: Антон Никитин

    Здание посольства России в Ереване полностью заблокировано участниками протестной акции, российские дипломаты направили ноту в МИД Армении с целью принятия мер, сообщили в пресс-службе диппредставительства.

    Российские дипломаты отметили, что обратили внимание на распространившиеся в сети Интернет призывы к проведению протестной акции около здания посольства России в Армении, после чего дипмиссия оказалась полностью заблокирована, нормальное функционирование посольства нарушено, передает ТАСС.

    В диппредставительстве сообщили, что находятся в контакте с компетентными органами Армении, в МИД Армении направлена нота с целью принятия мер для восстановления нормального функционирования посольства России в Ереване в соответствии с обязательствами по Венской конвенции о дипломатических сношениях.

    В свою очередь пресс-секретарь посольства России в Армении Александр Гучков в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил, что ситуация в Ереване в связи с акциями протеста из-за очередного обострения в Нагорном Карабахе остается достаточно напряженной, однако какой-то неприкрытой, выраженной агрессии к россиянам со стороны протестующих пока не наблюдается, ситуация остается «в рамках правового поля». Гучков выразил мнение, что Армения остается дружественной страной для России. Дипломат подчеркнул, что народы России и Армении связывает многовековая история, плотная сеть различных связей. Он выразил сомнение, что эти связи так просто в один вечер можно разорвать.

    Дипломат также сообщил, что информации о пострадавших гражданах России в ходе протестов в Ереване в посольство РФ в Армении не поступало.

    Ранее митингующие в Ереване потребовали у России вмешаться в конфликт Нагорном Карабахе, у посольства России в Ереване начались стычки митингующих с полицией.

    На ваш взгляд
    Как должны поступить армяне с Нагорным Карабахом?



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    Коментарии (20)
    19 сентября 2023, 17:12
    В Баку назвали цель операции в Карабахе

    Помощник главы Азербайджана Гаджиев назвал целью Баку – уничтожение военной инфраструктуры в Карабахе

    В Баку назвали цель операции в Карабахе
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Помощник главы Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев сообщил, что главной целью Баку является уничтожение военной инфраструктуры в Карабахе.

    «Уничтожение военной инфраструктуры нелегитимного режима является главной целью антитеррористической операции Азербайджана», – сказал Гаджиев в интервью турецкому телеканалу TRT haber, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что азербайджанская сторона уведомила мирное население о принятии необходимых мер безопасности.

    Напомним, во вторник начались «антитеррористические мероприятия» Баку в Карабахе. Баку применяет для достижения целей высокоточное оружие. В Ереване происходящее назвали агрессивными действиями. В Армении прошло заседание Совбеза страны из-за сложившейся ситуации.

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    Коментарии (9)
    19 сентября 2023, 14:19
    Армения опровергла присутствие военных в Карабахе

    Минобороны Армении опровергло заявления Азербайджана о присутствии военных в Карабахе

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Армении не присутствуют в Нагорном Карабахе, заявили в министерстве обороны Армении.

    В сообщении ведомства говорится, что утверждения в азербайджанских официальных сообщениях и СМИ о том, что в Нагорном Карабахе якобы находятся подразделения ВС Республики Армения, военная техника и личный состав, не соответствуют действительности. Минобороны Армении повторно заявило, что в Карабахе нет армянских ВС, передает ТАСС.

    Ранее министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе.

    Премьер Армении Пашинян обвинил российских миротворцев в том, что они не справились с задачей в Нагорном Карабахе.

    Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва проводит контакты по ситуации в Карабахе.

    Коментарии (6)
    19 сентября 2023, 17:46
    Пашинян и Блинкен обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Армении Никон Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и боевые действия там, сообщили в пресс-службе правительства Армении.

    Отмечается, что стороны заявили о недопустимости применения силы, а также указали на необходимость использования международных механизмов деэскалации, передает ТАСС.

    Ранее в Москве выразили обеспокоенность из-за происходящего сейчас в Нагорном Карабахе, где во вторник начались «антитеррористические мероприятия» Баку в Карабахе. Помощник главы Азербайджана позже сообщил, что главная цель Баку – уничтожение военной инфраструктуры в Карабахе.

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    Коментарии (5)
    19 сентября 2023, 19:41
    У посольства России в Ереване начались стычки митингующих с полицией

    Митингующие в Ереване потребовали у России вмешаться в конфликт Нагорном Карабахе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У российского посольства в армянской столице вечером во вторник начались стычки митингующих с представителями правоохранительных органов.

    К зданию посольства пришли около 100 протестующих, они призывают Россию принять меры для урегулирования ситуации в Карабахе, передает РИА «Новости». Часть из них адресуют требования к российским миротворцам в Нагорном Карабахе, не объясняя, что те должны предпринять.

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    До этого в Ереване в ходе протестов начало расти напряжение, часть протестующих призвала к штурму здания правительства страны.

    Азербайджан во вторник объявил об «антитеррористической» операцию в Нагорном Карабахе, она продлится до тех пор, пока армянские военные не сдадутся. Командование миротворцев России в Карабахе призвало к деэскалации и начало эвакуацию мирного населения, оказывается медицинская помощь пострадавшим.

    Коментарии (6)
    20 сентября 2023, 00:19
    Митингующие в Ереване установили палатки и потребовали отставки Пашиняна

    Оппозиционер Теванян призвал митингующих в Ереване оставаться в палатках на площади Республики до отставки Пашиняна

    Tекст: Антон Никитин

    Глава блока «Мать Армения» Андраник Теванян, прошедший на выборах в совет старейшин Еревана, призвал митингующих начать круглосуточный протест в установленных на площади Республики палатках с целью добиться отставки премьера Армении Никола Пашиняна.

    Глава блока «Мать Армения» заявил, что площадь Республики становится его квартирой, откуда он не уйдет, пока митингующие не добьются отставки Пашиняна, передает ТАСС. Трансляцию с места события в режиме онлайн ведут армянские новостные порталы.

    «Установим палатки и останемся здесь», – призвал Теванян собравшихся на площади.

    Сразу после этого специальные подразделения полиции начали задержания. Митингующие пытаются не дать полиции уводить с площади граждан. Среди демонстрантов есть пострадавшие. Им на месте оказывается медицинская помощь. Ситуация на площади напряженная.

    Ранее митингующие в Ереване полностью заблокировали здание посольства России, российские дипломаты направили ноту в МИД Армении с целью принятия мер. Во вторник митингующие в Ереване потребовали от России вмешаться в конфликт Нагорном Карабахе, у посольства России в Ереване начались стычки митингующих с полицией.

    Во вторник днем граждане Армении, недовольные политикой властей в отношении Нагорного Карабаха, вышли на стихийный митинг возле здания правительства республики.

    Коментарии (4)
    20 сентября 2023, 01:16
    Слуцкий припомнил Пашиняну признание Карабаха частью Азербайджана в Праге

    Лидер ЛДПР Слуцкий: Позиция Пашиняна дает Баку основания считать Карабах внутриазербайджанским конфликтом

    Tекст: Антон Никитин

    Позиция руководства Армении может дать Баку основания трактовать ситуацию в Нагорном Карабахе как внутриазербайджанский конфликт, выразил мнение лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он также отметил, что миротворцы продолжают выполнять свои задачи в зоне конфликта.

    Парламентарий напомнил в своем Telegram-канале про заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанное в Праге в октябре 2022 года, о готовности признать суверенитет Азербайджанской Республики на основе Алма-Атинской декларации 1991 года вместе с территорией Нагорного Карабаха на общей площади 86,6 тыс. квадратных километров.

    «То есть фактически еще почти год назад Пашинян расписался в том, что Карабах – это Азербайджан», – подчеркнул Слуцкий. Председатель комитета Госдумы по международным делам обратил внимание, что такая позиция армянского руководства может дать Баку основания трактовать ситуацию в Нагорном Карабахе как внутриазербайджанский конфликт.

    «Безусловно, развитие событий в регионе – эскалация напряженности и переход к боевым действиям – вызывает большую тревогу. Всем сторонам необходимо прекратить кровопролитие, жертвами которого уже стали 25 человек, и вернуться за стол переговоров. Это самое главное», – заявил Слуцкий.

    Парламентарий указал, что шаги для мирного решения карабахской проблемы четко прописаны в комплексе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении, там же был определен статус и функционал миротворцев РФ, которые должны были обеспечивать устойчивое перемирие. Он подчеркнул, что в сложившихся условиях миротворческая миссия продолжает выполнять свои задачи.

    Ранее митингующие в Ереване установили палатки на площади Республики и потребовали отставки премьера Армении Никола Пашиняна.

    Напомним, в октябре 2022 года в Праге прошли переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при участии президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля. По результатам переговоров Ереван и Баку подтверждали признание территориальной целостности и суверенитета друг друга.

    В мае 2023 года Пашинян подтверждал, что Армения готова признать 86,6 тыс. квадратных километров территории Азербайджана, в которые также входит Нагорный Карабах, при условии обеспечения безопасности армянского населения.

    Алматинская декларация, Алматинское соглашение – декларация о целях и принципах СНГ, его основах. Декларация подтвердила Беловежское соглашение, указав, что с образованием СНГ СССР прекращает свое существование. Была подписана 21 декабря 1991 года на встрече президентов в Алма-Ате в Доме дружбы. В итоге к СНГ кроме Белоруссии, России и Украины присоединилось еще восемь республик: Азербайджан (24 сентября 1993 года), Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Грузия присоединилась к СНГ в декабре 1993 года. Латвия, Литва и Эстония отказались подписывать Алматинскую декларацию, равно, как и Беловежское соглашение.

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    19 сентября 2023, 15:48
    Армянский дипломат призвал США прекратить «этнические чистки» в Карабахе

    Tекст: Вера Басилая

    США должны принять меры по недопущению этнических чисток в Нагорном Карабахе, остановить агрессию Азербайджана, заявил посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян.

    Дипломат напомнил, что ранее и. о. помощника госсекретаря Юри Ким заявила, что Вашингтон не потерпит никаких попыток этнической чистки армян в Нагорном Карабахе, передает Sputnik Армения.

    Марукян подчеркнул, что сейчас Азербайджан начал широкомасштабную агрессию и военную операцию против мирных жителей Нагорного Карабаха, и теперь США должны принять меры, чтобы остановить агрессию.

    Он считает, что Азербайджан совершает еще одно «военное преступление» и проводит этнические чистки. Посол считает, что все это необходимо осудить и прекратить со всеми вытекающими последствиями.

    Ранее жители Еревана вышли на митинг из-за ситуации в Карабахе. Во вторник армия Азербайджана начала «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. В МИД России сообщили, что Москва проводит контакты по ситуации в Карабахе.

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