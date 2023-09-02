Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.7 комментариев
Вдохнувший газ из баллончика подросток погиб на Урале
В Каменске-Уральском подросток погиб, вдохнув газ из баллончика
Восьмиклассник погиб в Каменске-Уральском, вдохнув газ из баллончика, начата проверка, сообщила прокуратура Свердловской области.
Мальчик почувствовал себя плохо во время прогулки, он упал на землю без сознания. Друзья вызвали скорую помощь, но подросток умер, следует из сообщения на сайте ведомства.
По предварительным данным, школьник погиб от вдыхания паров газовой смеси, в кармане его одежды обнаружен баллончик для заправки газовых устройств. Прокуратура проводит проверку происшествия.
Отмечается, что мальчик не состоял на учете системы профилактики, воспитывался в полной семье.
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