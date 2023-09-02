Вдохнувший газ из баллончика подросток погиб на Урале

В Каменске-Уральском подросток погиб, вдохнув газ из баллончика

Tекст: Вера Басилая

Мальчик почувствовал себя плохо во время прогулки, он упал на землю без сознания. Друзья вызвали скорую помощь, но подросток умер, следует из сообщения на сайте ведомства.

По предварительным данным, школьник погиб от вдыхания паров газовой смеси, в кармане его одежды обнаружен баллончик для заправки газовых устройств. Прокуратура проводит проверку происшествия.

Отмечается, что мальчик не состоял на учете системы профилактики, воспитывался в полной семье.

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