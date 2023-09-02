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Власти Чечни отреагировали на драку бойца ММА Чурчаева в ТЦ в Москве
Депутат Делимханов по поручению Кадырова взял под личный контроль дело о драке с участием бойца ММА Чурчаева в Москве
Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова взял под личный контроль дело о драке в холле столичного торгового центра, в которой участвовал чеченский боец ММА Шовхал Чурчаев.
В четверг в ТРЦ «Ривьера» состоялась пресс-конференция промоушена «Наше дело». После адресованного Чурчаеву провокационного вопроса в холле произошла массовая драка, передает РИА «Новости».
Делимханов назвал случившееся «бытовым конфликтом» и сообщил, что находится «на связи с мэром Москвы и руководителями правоохранительных органов» города. «Мы будем разбираться в этом и на 100% выполним поручение», – заверил он в Telegram.
Депутат подчеркнул, что «такого рода происшествия осуждаются» как Кадыровым, так и всем чеченским народом. По словам Делимханова, «спортсмен, если он таковым является, должен быть сдержан и дисциплинирован, не устраивая бессмысленные шоу». Делимханов заявил, что «в погоне за лайками и хайпом некоторые блогеры иногда переходят черту», но следует учитывать, что «их поведение может бросить тень на весь народ».
Делимханов указал, что Кадыров ждет от чеченцев, которые находятся за пределами Чечни, образцового поведения. Депутат заверил, что действия чеченцев, которые не отвечают «религии и традициям» чеченского народа, «будут пресекаться», а «зачинщиков» ждут «самые жесткие меры в соответствии с законом» и чеченскими обычаями. «Чеченец в любой ситуации и в любом месте должен вести себя достойно и сдержанно», – заявил Делимханов.