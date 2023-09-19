Госдума одобрила проект закона о Дне воссоединения новых регионов с Россией

Вирусолог спрогнозировал строгость масочного режима из-за нового штамма COVID

Вирусолог Чепурнов: Носить маски могут обязать работников торговых сетей и госслужащих

Tекст: Татьяна Косолапова

«Предыдущие варианты коронавируса, которые встречались в последнее время, относили к версии «Омикрона». Это касается и «Кракена», и «Кентавра», и более нового «Эриса». Но коронавирус BA.2.86 «Пирола» сильно отличается от них. У него также много мутаций, как и у «Омикрона», – более 35. Именно поэтому можно ожидать, что ситуация с заболеваемостью как-то изменится», – говорит Чепурнов.



По его словам, некоторые врачи, которые уже столкнулись с «Пиролой», сообщают, что есть отличия в течение болезни по сравнению с другими штаммами ковида. «А другие не видят ничего такого серьезного, отличного, говоря, что это все та же симптоматика, которая есть у всех простудных заболеваний. Поэтому пока я не могу уверенно сказать, что вирус стал тяжелее или слабее», – отмечает собеседник.

На ваш взгляд Вы будете соблюдать масочный режим, если его введут из-за нового штамма COVID19 «Пирола? Да, повсеместно за пределами дома

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Он полагает, что на федеральном уровне из-за нового варианта ковида не будут вводить противоэпидемические мероприятия. Это медик связывает с тем, что к коронавирусу уже относятся не так серьезно, как раньше : «Мы все это уже проходили». Да и народ в целом неохотно соблюдает масочные режимы, говорит врач. Кроме того, в России значительная часть населения либо переболела, либо была провакцинирована хотя бы раз. И хотя вакцина не защищает от нового варианта коронавируса, она существенно снижает количество летальных исходов из-за болезни, напоминает Чепурнов.



«Я думаю, что на этот раз, скорее всего, поголовно всех заставлять носить маски не будут. Реально, что может потребовать Роспотребнадзор в ближайшее время, – это ограничений, связанных с торговлей и с некоторыми государственными учреждениями, поскольку народ уже устал, и появилось не просто наплевательское отношение к вирусу, но еще и усилилась уверенность, что теперь уже ничего страшного не будет. Добиться введения масочного режима для всех, во-первых, будет сложно, а во-вторых, это вызовет ненужную волну раздражения», – заключил Чепурнов.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что новый вариант коронавируса «Пирола» обладает дополнительными мутациями, которых нет у «Омикрона». Отмечается, что «Пирола» более заразный, чем предшественники. В Роспотребнадзоре также заявили, что никаких причин для введения ограничительных мер нет. Однако несколькими днями ранее из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом в Доме правительства был временно введен масочный режим.