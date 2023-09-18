Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?0 комментариев
В Москве раскрыли выведшую за границу 1 млн евро группу
Полиция раскрыла в Москве выведшую за границу 1 млн евро группу
Правоохранители в столице раскрыли организованную группу, ее подозревают в незаконном выводе за границу 1 млн евро, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подозреваемые, по предварительным данным, передавали в коммерческий банк, имеющий полномочия агента валютного контроля, подложные документы, связанные с исполнением внешнеэкономического контракта, сказала Волк ТАСС.
Контракт предполагал поставку товаров народного потребления. Соучастники проводили валютные операции по переводу денег на счет нерезидента России, всего за рубеж выведено более 1 млн евро.
Уголовное дело возбудили по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Двум подозреваемым уже предъявили обвинения, для них избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Проведено 13 обысков, изъяты документы, имеющие доказательственное значение. Выявляются возможные соучастники.