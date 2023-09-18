Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?0 комментариев
Власти тонущего государства Тувалу придумали способ сохранения страны
Полинезийское государство Тувалу в Тихом океане закрепила в конституции свое вечное существование, если уйдет под воду, заявил глава МИД страны Саймон Кофе, передает RNZ.
По его словам, Тувалу изменило определение своей государственности в конституции, в законе теперь говорится о том, что страна будет существовать вечно, несмотря на возможное полное затопление, передает «Газета.Ru».
Кофе объяснил, что для жителей Тувалу – государство нечто большее, чем просто то, что находится на физическом уровне: культуру, историю, дух народа Тувалу невозможно уничтожить.
Тувалу – тихоокеанское государство в Полинезии – имеет всего 12 тыс. человек населения и территорию в 25 квадратных километров. Страна расположена на пяти атоллах и четырех островах архипелага Тувалу, которые постепенно уходят под воду из-за глобального потепления и повышающегося уровня моря.
Ранее государство Тувалу решило создать свою виртуальную копию на случай исчезновения.