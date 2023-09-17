Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.25 комментариев
Украина собралась составить реестры сбежавших от мобилизации граждан
Подоляк пригрозил сбежавшим за границу от мобилизации гражданам Украины «проблемами при возвращении»
Мужчин, которые на основании фиктивных справок сбежали за границу от мобилизации, ждут «проблемы при возвращении» на Украину, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Подоляк рассказал о планах Киева добиваться вынесения судебных приговоров против граждан, получивших справку за взятку. Он пояснил, что потребуется «обращаться в суды тех стран, где они находятся как беженцы с определенными юридическими статусами, чтобы им это упразднили». Как сообщил Подоляк, придется «в судах этих стран доказать, что этот человек получил справку не должным образом», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Он признал, что «экстрадиция – это сложная юридическая процедура». В связи с этим украинские власти не рассчитывают «на массовый возврат таких людей». Украинское руководство намерено составить «реестры людей, которые получали фиктивные справки». По словам Подоляка, у таких граждан возникнут «проблемы уже при возвращении в Украину». Как заявил Подоляк, если они сейчас не вернутся, то после окончания конфликта «у них будут определенные юридические проблемы – будут выясняться основания, на которых они покинули страну».
Напомним, на Украине приступили к мобилизации больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ, а также призывников с болезненными проявлениями расстройств психики. В Киеве также начали мобилизацию мужчин старше 50 лет. Также сообщалось, что Украина направляет иски о выдаче Киеву мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну после 24 февраля 2022 года.