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В Приморье Ким Чен Ыну подарили дроны и штурмовой бронежилет
Кожемяко подарил Ким Чен Ыну бронежилет и шесть дронов, произведенные в Приморье для СВО
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко при осмотре продукции, созданной в Приморском крае для нужд СВО, подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну штурмовой бронежилет и шесть беспилотников с системами управления, сообщил глава приморского министерства ГО и ЧС Александр Златкин.
Утром воскресенья лидер КНДР прибыл на остров Русский, где посетил выставку «Улица Дальнего Востока», передает РИА «Новости».
Губернатор края Олег Кожемяко в ходе осмотра Ким Чен Ыном выставки показал гостю разработки приморских компаний, образцы которых отправляют в зону СВО, а по итогам подарил гостю отдельные образцы.
По словам Златкина, Ким Чен Ыну подарили штурмовой бронежилет класса защиты Бр5 и С2 производства Приморья, комплект FPV-дронов с интерактивными очками и разведывательный беспилотник «Герань-25» с системой наблюдения и управления.
В правительстве региона журналистам уточнили, что систему управления FPV-дронами разработали в Приморье, и сами беспилотники приморского производства. Большой разведывательный дрон также был разработан и произведен в Приморском крае.
Ранее в воскресенье Ким Чен Ын встретился с корейскими студентами ДВФУ.