Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного. Он полностью соответствует национальным интересам такого большого и сложного государства, как Индия.0 комментариев
Ким Чен Ын посмотрел балет «Спящая красавица» во Владивостоке
Лидер КНДР Ким Чен Ын посмотрел балет «Спящая красавица» в театре во Владивостоке
Председатель Государственных дел КНДР, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын посмотрел балет «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке.
Посмотреть спектакль также пришли министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, губернатор Приморья Олег Кожемяко, посол России в КНДР Александр Мацегора, передает ТАСС.
Возле главного входа были усилены меры безопасности, в театре был аншлаг, зрителям приезд высоких гостей неудобств не доставил.
По словам Мацегоры, Ким Чен Ын сам захотел посетить театр, потому что он очень любит искусство.
Ранее Ким Чен Ын и глава Минобороны России Сергей Шойгу совершили ознакомительный визит на фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке.