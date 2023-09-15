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    Генерала Суровикина заметили в Алжире
    Фигуристка Дробязко в ответ на угрозы Литвы отказалась предавать Россию
    ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат
    Минобороны Украины рассердило политиков и военных ложью об Андреевке
    Шойгу указал на важность улучшения боевых возможностей Ка-52М
    Россия решила направить самолеты с помощью Ливии
    Шольц сравнил поддержку Украины с участием в бомбардировках Югославии
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ждем ли мы тут поуехавших

    Я начинаю подозревать, что споры вокруг так называемых возвращенцев – это отзвук более глубокого процесса, конфликта между спонсорами, покровителями, богатыми любовниками всех этих беглецов.

    2 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему России не дали выступить на Азиатских играх

    Вероятный недопуск основной части спортсменов из России и Белоруссии на Азиаду – недружественный шаг, который показывает, что налаживать диалог никто не собирается. Пока что.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем Дзержинский пришел в Ясенево

    В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.

    66 комментариев
    15 сентября 2023, 09:15

    Турция захотела «более разумные цены» на российский газ

    Власти Турции захотели «более разумные цены» на российский газ

    Tекст: Вера Басилая

    Турция рассчитывает получить «более разумные цены» на российский газ в ближайшие годы и надеется на взаимопонимание с Газпромом, заявил министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар.

    Министр заявил, что Турция заплатила 38 млрд долларов за импорт газа и 40% пришлось на Россию. По его словам, у Анкары и Москвы было соглашение об установлении предельного уровня на цену российского газа, а в случае колебания индекса TTF предельная цена защищает турецкую цену, передает ТАСС.

    Он также объяснил, что турецкие цены на газ высоки, поэтому власти Турции ожидают от надежного поставщика Газпрома более разумных цен в ближайшие годы. По его словам, необходимо учитывать конкурентоспособность, Турция надеется на взаимопонимание в этом вопросе.

    Кроме того, Байрактар заявил, что запуск АЭС «Аккую» запланирован на 2024 год. Он пояснил, что сегодня в Турции есть 22 тыс. мегаватт  за счет солнечной и ветровой энергии, в планах через 12 лет утроить эту мощность для будущих нужд. Для увеличения мощности соединений с соседними странами необходим новый набор сетей. Министр подчеркнул, что если АЭС «Аккую» начнет работать в следующем году, то это даст 9-10 тераватт-часов базовой энергии из чистых источников.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжает работу по созданию газового хаба, через который можно будет доставлять российский газ в Европу.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему интерес России к газовому хабу в Турции ослаб.

    14 сентября 2023, 20:03
    Генерала Суровикина заметили в Алжире
    Генерала Суровикина заметили в Алжире
    @ Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сети появилось сделанное за границей фото экс-командующего Объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергея Суровикина.

    На фото видно, что генерал сидит в зале на официальном мероприятии. Как передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-каналы, генерала сфотографировали в Алжире во время встречи с военным руководством республики.

    Блогер Сергей Колясников, опубликовавший снимок, подтвердил, что на фото Сергей Суровикин. Он добавил, что генерал принимает участие в мероприятии за пределами России. «Сергей Владимирович Суровикин пусть и без должности, но уже на работе», – написал блогер.
    По его словам, Суровикина не увольняли, генерал до сих пор находится в распоряжении Минобороны,

    На прошлой неделе член думского Комитета по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин сообщил, что Суровикин заступает на новую работу.

    Коментарии (15)
    14 сентября 2023, 17:42
    Заслуженную артистку Рамилю Искандер арестовали по делу о крупной партии наркотиков
    Заслуженную артистку Рамилю Искандер арестовали по делу о крупной партии наркотиков
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заслуженная артистка России Рамиля Искандер (Хисамова) помещена под арест по делу о попытке продажи наркотиков, сообщили в Железнодорожном райсуде Пензы.

    Хисамова помещена под арест до 21 октября 2023 года включительно, сообщили в суде РИА «Новости». Там уточнили, что ей инкриминируется статья «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Само решение об аресте приняли еще 31 августа, но о нем стало известно только сейчас. Защита обжаловала решение суда, но апелляция пока не рассмотрена.

    Источник агентства в силовых структурах уточнил, что Искандер задержали в Москве после того, как у нее дома и в ее автомобиле якобы нашли около 2 кг мефедрона. От дачи показаний артистка отказалась. Другой источник в правоохранительных органах подтвердил информацию о 2 кг мефедрона. Он уточнил, что у актрисы также нашли дозу кокаина в размере меньше одного грамма.

    В Российском академическом молодежном театре (РАМТ) указывали, что слышали про уголовное преследование Искандер, но ничего сказать по этому поводу не могут. На спектаклях ее заменят коллеги.

    Рамиля Искандер – лауреат премий за роли Элеоноры и Эсме в спектакле Rock’n’roll. За роль в спектакле «Алые паруса» в 2021 году ее удостоили звания заслуженной артистки России. Она также снимается в кинофильмах и сериалах, занимается озвучкой зарубежных кинокартин.

    Коментарии (25)
    14 сентября 2023, 10:38
    Российские миллиардеры вывели из Европы активы на 50 млрд долларов

    Bloomberg: Российские миллиардеры перевели из Европы активы на 50 млрд долларов

    Российские миллиардеры вывели из Европы активы на 50 млрд долларов
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские миллиардеры перевели из Европы активы на 50 млрд долларов из-за изменения налоговой политики и наложенных санкций, сообщает Bloomberg.

    Агентство отметило недавний переезд с Кипра в Россию компаний United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc, которые контролируют бизнесмены Игорь Шилов и Марк Курцер. Их перевод в Россию увеличит общую стоимость переведенных с февраля прошлого года активов до 50 млрд долларов, пишет «Коммерсантъ».

    Как отмечает Bloomberg, перевод активов связан с изменением налоговой политики: после приостановки Россией соглашения об избегании двойного налогообложения вести бизнес в Европе стало невыгодно.

    Между тем, по данным агентства, ряд крупнейших российских сырьевых и технологических компаний по-прежнему зарегистрированы в Европе. Например, производитель удобрений EuroChem Group AG миллиардера Андрея Мельниченко находится в Швейцарии, а вторая по величине российская золотодобывающая компания Polymetal International Plc перерегистрировалась в Казахстане.

    Ранее первый заместитель министра экономики Илья Торосов на Восточном экономическом форуме заявил, что 2023 году в отечественные «офшорные» зоны переехали 115 компаний.

    Напомним, Владимир Путин призвал бизнесменов вкладывать капиталы в России.

    Коментарии (46)
    14 сентября 2023, 19:50
    Группа солдат ВСУ сдалась в плен без боя в Запорожской области

    Рогов: Группа бойцов ВСУ сдалась в плен без боя

    Группа солдат ВСУ сдалась в плен без боя в Запорожской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группа украинских солдат решила сдаться без сопротивления российским военным у Времевского выступа в Запорожской области, заявил руководитель общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Группа бойцов ВСУ без сопротивления сдалась в плен у поселка Новомайорское на Времевском выступе, сообщил Рогов РИА «Новости». По его словам, в плен их захватили бойцы из отряда «Шторм Z» 40-й бригады морской пехоты ВС России.

    Ранее боевой медик из механизированной бригады ВСУ, попавший в плен, рассказывал, что получил должность без медицинского образования и без подготовки.

    Коментарии (14)
    14 сентября 2023, 20:14
    Чиновников решили пересадить на Lada Aura

    Минпромторг заявил о планах закупки Lada Aura для чиновников

    Чиновников решили пересадить на Lada Aura
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Для нужд российских государственных служащих планируется закупить машины Lada Aura, которые должны произвести на «Автовазе» во втором полугодии 2024 года, сообщил Минпромторг.

    Вопрос о закупке или аренде автомобилей при планировании транспортного обслуживания уже находится в работе, сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

    Минпромторг поставил задачу ответственным подразделениям учитывать возможности «Автоваза» по поставкам Lada Aura, компания рассчитывает начать производство этих машин во втором полугодии 2024 года.

    Ранее президент Владимир Путин указывал, что отечественные автомобили могут выглядеть поскромнее «Мерседесов», но чиновникам нужно их использовать и брать пример с Индии, где ездят на отечественных машинах.

    LADA Aura на российской платформе будет на 25 см длиннее LADA Vesta с двигателем 1,8 литра (122 л/с) и автоматической коробкой передач. В АвтоВАЗе подчеркивали, что автомобиль будет максимально локализован, сервис для него будет доступен в любом из более чем 300 дилерских центров компании по всей стране.


    Коментарии (41)
    14 сентября 2023, 21:08
    Назван возможный срок заключения для Хантера Байдена

    Хантеру Байдену грозит заключение на 25 лет

    Назван возможный срок заключения для Хантера Байдена
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сыну главы Белого дома Хантеру Байдену грозит заключение на срок до 25 лет и штраф в 750 тыс. долларов, говорится в судебном документе.

    В перечислении судебного заключения указаны обвинения, суммарно они насчитывают срок в 25 лет и штраф – 750 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

    Большое жюри присяжных судебного округа Делавэра согласовало обвинение по трем пунктам: два из них касаются покупки Байденом-младшим пистолета «Кольт» и ложной информации о том, что он не принимал наркотики, третье – о хранении оружия в период употребления наркотических веществ.

    Государственное обвинение полагает, что эти преступления совершались в октябре 2018 года.

    Ранее в проекте сделки Хантера Байдена со следствием сообщалось, что он с 2017 по 2018 годы включительно получил доход на общую сумму свыше 5,5 млн долларов, в том числе от украинской энергетической компании Burisma Holdings.

    Коментарии (11)
    14 сентября 2023, 15:59
    В Казахстане объяснили отмену концертов побывавшей в Донбассе команды КВН «Камызяки»
    В Казахстане объяснили отмену концертов побывавшей в Донбассе команды КВН «Камызяки»
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Казахстане отменили выступление команды КВН «Камызяки» из-за шуток над казахским языком и выступления в Донбассе, об этом сообщили организаторы гастролей.

    По словам одной из организаторов гастрольного тура Ольги Ли, из-за резонансной негативной обратной связи общественности пришлось отменить тур по Казахстану, передает РИА «Новости».

    Ранее в Казахстане опубликовали петицию с требованием отменить гастроли команды «Камызяки». Среди причин перечислялись высмеивание казахского языка и выступление команды в Донбассе. Позже билеты на концерты в октябре пропали из продаж.

    Выступление команды планировалось 5 октября – в Алма-Ате, а 7 октября – в Астане.

    Коментарии (26)
    15 сентября 2023, 07:35
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы произошли на Западной Украине

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В этих регионах, а также еще в четырех областях Западной Украины объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Напомним, накануне взрывы прогремели в Днепре (Днепропетровске) и Кривом Роге, а также в Сумской области. Сообщалось, что взрывы звучали в Херсоне и городе Запорожье, которые удерживаются Вооруженными силами Украины.

    Коментарии (7)
    14 сентября 2023, 11:45
    Соловьев показал ответ танкистов на вирусное видео с моделью на Bentley
    Соловьев показал ответ танкистов на вирусное видео с моделью на Bentley
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российские танкисты из зоны СВО сняли ответ вирусному видео из TikTok с российской моделью и Bentley.

    Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале опубликовало видео, снятое танкистами в зоне СВО. Они представили свою версию с танком Т-72Б3м популярного видео из TikTok, где девушка рекламирует Bentley.

    Ранее салон авто снял ролик с рекламой Bentley. Российская модель Алла Брулетова шептала название машины, после этого ролик стал вирусным.

    Коментарии (5)
    15 сентября 2023, 01:29
    Фигуристка Дробязко в ответ на угрозы Литвы отказалась предавать Россию

    Фигуристка Дробязко в ответ на угрозы Литвы лишить ее гражданства заявила об отказе предавать Россию

    Фигуристка Дробязко в ответ на угрозы Литвы отказалась предавать Россию
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Фигуристка Маргарита Дробязко, комментируя угрозы властей Литвы лишить ее литовского гражданства, заявила, что не собирается отказываться от России.

    Дробязко сказала, что ее и Повиласа Ванагаса могут лишить в Литве орденов и паспорта, но «никто не в силах вычеркнуть из истории Литвы» их «заслуг и вырвать любовь из сердец зрителей». Она считает недопустимым для сохранения литовского паспорта «отказаться от части семьи, страны, которая с детства была родиной, профессии и верных друзей». «Совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство, ценой которого ничто не должно покупаться», – приводит ее слова ТАСС.

    Дробязко заявила, что «вражеским государством объявлена страна», где она «родилась и выросла, получила образование и встала на коньки», где «совместно с Повиласом под руководством лучших российских тренеров подготовилась к пяти Олимпиадам, 12 чемпионатам мира и 12 чемпионатам Европы». Дробязко указала, что на соревнованиях «прославила доверившую» ей «спортивную честь Литву».

    «С 2007 года мы являемся бессменными участниками ледовых шоу в России, на моей исторической родине. Как все эти 17 лет, так и сегодня, наша деятельность не несла и не несет никаких политических манифестов», – заявила она.

    Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа за выступление в Сочи в шоу «Лебединое озеро» лишил фигуристов литовских государственных наград, которых они были удостоены в 2000 году. После этого Дробязко и Ванагас решили остаться в шоу Навки.

    МВД Литвы потребовало лишить Дробязко гражданства. Сейм Литвы поддержал инициативу о лишении Дробязко гражданства, но департамент госбезопасности Литвы не нашел угрозы для страны в ее лице. Гражданство Литвы Дробязко получила в 1993 году в исключительном порядке, чтобы в паре с Ванагасом представлять страну на Олимпийских играх.

    Коментарии (12)
    14 сентября 2023, 15:21
    Роскомнадзор порекомендовал россиянам отказаться от WhatsApp

    РКН пообещал заблокировать WhatsApp за распространение запрещенной информации

    Роскомнадзор порекомендовал россиянам отказаться от WhatsApp
    @ Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Роскомнадзор (РКН) будет требовать от WhatsApp удалять недружественные каналы с запрещенной информацией, отказ может повлечь блокировку приложения в России, заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

    Как сказали в пресс-службе РКН в ответ на вопрос о возможной блокировке WhatsApp, требования российского законодательства распространяются на все компании, включая мессенджеры и соцсети, которые работают в нашей стране, а появление недружественных каналов с запрещенной информацией незамедлительно повлечет требование об их удалении, и при отказе - к блокировке, передает РИА «Новости».

    В Роскомнадзоре порекомендовали российским организациям и пользователям переходить на отечественные сервисы, которые работают в российской юрисдикции и соблюдают законодательство России. Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta, которая запрещена в РФ как экстремистская.

    Напомним, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн допустил блокировку WhatsApp в России, если мессенджер запустит функцию русскоязычных каналов.

    Коментарии (26)
    14 сентября 2023, 13:19
    Власти Калининграда ответили на слова главы Минобороны ФРГ о Кенигсберге

    Власти Калининграда предложили главе Минобороны ФРГ Писториусу изучить карту мира из-за оговорки о Кенигсберге

    Власти Калининграда ответили на слова главы Минобороны ФРГ о Кенигсберге
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Калининградские власти предложили министру обороны Германии Борису Писториусу, назвавшему город Кенигсбергом, изучить карту мира.

    Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что, назвав Калининград Кенигсбергом, Писториус продемонстрировал низкий уровень образования, и предложил немецкому министру изучить карту мира, передает РИА «Новости».

    Ранее в ходе обсуждения в Федеральной академии политики безопасности глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг.

    Коментарии (14)
    15 сентября 2023, 00:48
    Шольц сравнил поддержку Украины с участием в бомбардировках Югославии

    Шольц сравнил немецкую поддержку Украины с решением Германии принять участие в бомбардировках Югославии

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский кризис и вмешательство НАТО в события на Балканах стали «сменой эпохи» для Германии, ее поддержка Украины сравнима по значению с участием в бомбардировках Югославии, заявил канцлер Олаф Шольц.

    Шольц сказал, что события на Балканах оказались «рубежом времен» для Германии, когда страна впервые после Второй мировой войны решила применить свои вооруженные силы и «вмешаться в такую ситуацию с помощью собственного оружия», передает РИА «Новости» со ссылкой на WDR.

    Он отметил, что и для его политической карьеры война в Югославии имеет особый смысл – в 1998 году Шольца избрали депутатом в бундестаг. По словам канцлера, «практически первым решением, которое затем приходилось принимать снова и снова, было германское участие» в событиях в Югославии.

    Шольц назвал действия НАТО «миротворческой миссией, которая представляла собой в том числе военную операцию, чтобы прекратить убийства». Он также заявил, что стремление включить в ЕС образовавшиеся после распада Югославии страны – это «умиротворение» региона.

    Напомним, наиболее негативную роль в принятии решения о бомбардировках Белграда и политике по расчленению Югославии сыграла Германия, использовав югославский кризис как повод заявить о себе как о серьезной международной силе после слияния ГДР и ФРГ. США, хотя и были ведущей силой НАТО на Балканах, подключились позднее и во многом с подачи европейцев, изначально в Вашингтоне даже был против развала Югославии, опасаясь, что процесс станет неконтролируемым.

    Коментарии (21)
    14 сентября 2023, 10:26
    Пашинян обвинил российских миротворцев в провале миссии в Карабахе

    Премьер Армении Пашинян обвинил российских миротворцев в том, что они не справились с задачей в Нагорном Карабахе

    Пашинян обвинил российских миротворцев в провале миссии в Карабахе
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские миротворцы не справились с задачей в Нагорном Карабахе, заявил американскому медиаизданию Politico премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    По его словам, после блокировки Лачинского коридора Азербайджаном ситуация с безопасностью в регионе резко изменилась, а российские миротворцы якобы более не способны оказывать свое влияние, несмотря на то что Нагорный Карабах был зоной ответственности российских сил, передает РБК со ссылкой на Politico.

    Пашинян отметил, что вопросы касательно закрытия Лачинского коридора все еще существуют, а «российские миротворцы провалили свою миссию».

    «Впрочем, если бы контингента (российских миротворцев. – Прим. ВЗГЛЯД) не было в Нагорном Карабахе, ситуация сейчас была бы лучше», – заявил он.

    Накануне премьер-министр Армении заявил, что из-за конфликта на Украине Ереван перестал полагаться на Москву как на гаранта безопасности.

    Коментарии (55)
    14 сентября 2023, 14:53
    Лавров заявил о готовности Москвы рассмотреть предложения по Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Москва готова рассмотреть все предложения по решению украинского конфликта, но с учетом законных интересов России, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Мьянмы Тан Свеем.

    Министр заявил о готовности Москвы изучить все предложения, учитывающие «реалии на земле и базовые законные интересы РФ», передает ТАСС.

    Он сообщил о ряде стран глобального Юга, которые направили России инициативы по урегулированию конфликта на Украине, руководствуясь искренними побуждениями.

    Также Лавров добавил, что Москва высоко оценивает «взвешенную, сбалансированную, объективную позицию мьянманских друзей» по этому вопросу.

    Коментарии (25)
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