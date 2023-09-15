Турция захотела «более разумные цены» на российский газ

Власти Турции захотели «более разумные цены» на российский газ

Tекст: Вера Басилая

Министр заявил, что Турция заплатила 38 млрд долларов за импорт газа и 40% пришлось на Россию. По его словам, у Анкары и Москвы было соглашение об установлении предельного уровня на цену российского газа, а в случае колебания индекса TTF предельная цена защищает турецкую цену, передает ТАСС.

Он также объяснил, что турецкие цены на газ высоки, поэтому власти Турции ожидают от надежного поставщика Газпрома более разумных цен в ближайшие годы. По его словам, необходимо учитывать конкурентоспособность, Турция надеется на взаимопонимание в этом вопросе.

Кроме того, Байрактар заявил, что запуск АЭС «Аккую» запланирован на 2024 год. Он пояснил, что сегодня в Турции есть 22 тыс. мегаватт за счет солнечной и ветровой энергии, в планах через 12 лет утроить эту мощность для будущих нужд. Для увеличения мощности соединений с соседними странами необходим новый набор сетей. Министр подчеркнул, что если АЭС «Аккую» начнет работать в следующем году, то это даст 9-10 тераватт-часов базовой энергии из чистых источников.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжает работу по созданию газового хаба, через который можно будет доставлять российский газ в Европу.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему интерес России к газовому хабу в Турции ослаб.