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Молдавский суд разрешил Додону покидать страну
Додон сообщил, что молдавский суд разрешил ему покидать страну
Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной в республике Партии социалистов Игорь Додон сообщил, что кишиневский суд разрешил ему покидать пределы страны, отклонив ходатайство прокурора о продлении запрета на выезд.
По его словам, после 180 дней домашнего ареста и 300 дней запрета выезда из страны Высшая судебная палата решила отклонить ходатайство прокуроров об очередном продлении ему запрета на выезд из Молдавии, передает РИА «Новости».
Экс-президент назвал это решение правильным, но запоздалым и добавил, что не собирается покидать страну и будет «продолжать участвовать во всех заседаниях суда и бороться с действующим режимом, оставаясь дома».
В июне 2022 года обвинение экс-президенту страны Игорю Додону по делу о хищении средств при закупке в 2008 году электроэнергии предъявила Генеральная прокуратура Молдавии.
Напомним, экс-президент Молдавии Игорь Додон был задержан в конце мая 2022 года, его отправили на месяц под домашний арест. Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что прошли обыски в рамках дел, возбужденных сразу по четырем статьям: измена Родине, финансирование политической партии со стороны преступной организации, пассивная коррупция и незаконное обогащение.