В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.12 комментариев
Найдено потопленное фашистами в Карском море судно «Диксон»
В Карском море обнаружено транспортное судно «Диксон», которое в 1943 году торпедировали немецкой подлодкой, его нашли гидрографы Северного флота в ходе экспедиции СФ и Русского географического общества (РГО) «Помни войну».
В ходе дополнительной работы установлено точное место затопления транспорта, поиски ведутся с гидрографического судна СФ «Ромуаль Муклевич», сообщили в пресс-службе флота, передает РИА «Новости».
На минувшей неделе у архипелага Новая Земля возле пролива Югорский Шар нашли спасательное судно «Шквал», затонувшее после подрыва на немецких минах в августе 1943 года.
«Ромуальд Муклевич» вышло в поход в Арктику из поселка Мишуково Мурманской области 2 сентября, через несколько дней начались поисковые работы у пролива и острова Матвеевка, где во времена Великой Отечественной произошла атака подлодок на советские конвои.