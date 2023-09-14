В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.12 комментариев
Директор финской Patria счел рискованным производство боевой техники на Украине
Директор финской Patria назвал очень рискованным производство боевой техники на Украине
Лицензирование производства военной техники западных компаний на Украине будет сопряжено с «чрезвычайными рисками» без поддержки госвластей, заявил исполнительный директор финской компании Patria Эса Рауталинко.
По его словам, у финского производителя бронетехники могут возникнуть трудности с получением разрешений на экспорт вооружений, налаживанием цепочек поставок, а также финансированием и обеспечением безопасности производства в зоне боевых действий. Рауталинко добавил, что эти риски слишком велики для компании, чтобы справляться с ними в одиночку, передает ТАСС.
Он отметил, что проведение аудита «практически невозможно» в стране, где идут активные боевые действия и призвал правительства западных государств оказать поддержку частным предприятиям, поставляющим технику Киеву.
Ранее еженедельник Defense News сообщил, что специализирующаяся на выпуске бронетехники, артиллерии и боеприпасов финская компания Patria рассматривает возможность начала производства вооружений на территории Украины.