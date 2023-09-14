В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.12 комментариев
Стало известно состояние подорвавшегося в ЛНР подростка
Минздрав ЛНР: Подорвавшийся на боеприпасе подросток в ЛНР находится в тяжелом состоянии
Подорвавшегося на неустановленном боеприпасе подростка в Первомайске госпитализировали, он находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщила глава минздрава ЛНР Наталия Пащенко.
В своем Telegram-канале она указала, что подросток 2008 года рождения доставлен Луганскую РДКБ, ребенка осмотрели нейрохирург, травматолог, хирург и окулист. В данный момент он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.
Уточняется, что у пострадавшего диагностированы множественные осколочные ранения рук, ног и головы, глаза, ушиб вещества головного мозга второй степени.
Как сообщили в Telegram-канале МЧС республики, четырнадцатилетний подросток получил ранения, подорвавшись на неустановленном взрывоопасном предмете.
В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать осторожность на территории ЛНР.
«Взрывоопасные предметы могут быть обнаружены всюду, где проходили и проходят боевые действия. Родителям не стоит оставлять без присмотра детей, разрешать им гулять в лесопосадках, на открытых территориях, пустырях и в других непроверенных местах», – подчеркивают МЧС.
Накануне беременная мирная жительница получила тяжелые ранения из-за подрыва на дороге между Ясиноватой и Горловкой в ДНР.