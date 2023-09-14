Ростех разработал инфракрасную камеру для работы с видимостью до 20 км

Новые приборы входят в линейку разработанных ЦНИИ «Электрон» телевизионных камер, которые могут использоваться в беспилотниках, наземных системах наблюдения, во время спасательных операций, говорится в сообщении на сайте Ростеха.

Камера работает в ближнем инфракрасном диапазоне до 1,65 мкм и синхронизируются с лазерной подсветкой, фотоны считывает специальный телевизионный датчик в герметичном корпусе, внутри которого в вакууме находится фотокатод и электронно-чувствительная матрица.

При применении лазерной подсветки оборудование обнаруживает объекты на расстоянии до 20 км, в результате получается изображение с высоким разрешением даже в полной темноте при любой погоде.

По словам генерального директора ЦНИИ «Электрон» Алексея Вязникова, такие устройства незаменимы для решения целого спектра задач, в том числе, обнаружения людей на воде во время спасательных операций. Он пояснил, что SWIR-камера в ночное время позволяет четче наблюдать объекты на порядок, при использовании лазерной подсветки дальность обнаружения объектов в 3 или 3,5 раза больше, чем у систем средне- и длинноволнового диапазона.

ЦНИИ «Электрон» – ведущее предприятие России по разработке и выпуску фотоэлектронных приборов, устройств и камер