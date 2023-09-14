В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.0 комментариев
Беспилотник НАТО впервые совершил разведывательный полет над Финляндией
Разведывательный беспилотник НАТО совершил первый полет по сбору данных над территорией Финляндии, сообщил официальный представитель блока Дилан Уайт.
Согласно сообщению НАТО, это первый полет беспилотника RQ-4D наземных сил наблюдения NAGSF над Финляндией, который помог операторам «ознакомиться с новой местностью», передает РИА «Новости».
В альянсе подчеркнули, что полет прошел в рамках активизированных разведывательных миссий НАТО на восточных границах альянса из-за конфликта на Украине.
Ранее СМИ сообщили, что Финляндия продолжает переговоры с США по оборонному сотрудничеству (Defence Cooperation Agreement, DCA), ВВС США начнут использовать инфраструктуру аэропорта Рованиеми.