Опубликованный в день украинской военной разведки ролик оказался ударом под дых, максимально доходчиво показав всем, что у Украины нет никакого преимущества в диверсионно-разведывательных действиях – просто русские в силу присущей им скромности раньше занимались боевой работой, а не бахвальством.0 комментариев
Обвиняемому в мошенничестве Митволю запросили срок
Прокурор запросил для обвиняемого в хищениях Митволя на четыре года и девять месяцев колонии
Прокуратура попросила суд лишить свободы на четыре года и девять месяцев экс-замглавы Росприроднадзора и председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя, обвиняемого в мошенничестве при строительстве метро.
Обвинение просило суд признать его виновным в хищении в особо крупном размере, и отправить его отбывать наказание в колонию общего режима, передает ТАСС.
Между тем, Митволь заявил в суде, что четыре раза стал потерпевшим во время ареста, а на его жену покушались. По его словам, было возбуждено уголовное дело о попытке хищения его имущества, а автомобиль с его женой неизвестные пытались вытолкнуть с дороги, передает РИА «Новости».
Также он ходатайствовал о проведении закрытого заседания из-за боязни за свою семью, но ему было отказано.
Кроме того, Митволь заявил, что у него обнаружены серьезные проблемы со здоровьем вследствие неоказания ему медицинской помощи. По его словам, у него появилась опухоль в среднестении, он должен стоять на учете у онколога, ему требуется комплексное медицинское вмешательство.
Ранее обвиняемый в крупном мошенничестве при строительстве красноярского метро Олег Митволь признал вину.
Напомним, суд в Красноярске арестовал на один месяц и 17 дней бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, подозреваемого в хищении 900 млн рублей при строительстве красноярского метро.
Митволя задержали сотрудники ФСБ в аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай.