Обвиняемому в мошенничестве Митволю запросили срок

Прокурор запросил для обвиняемого в хищениях Митволя на четыре года и девять месяцев колонии

Tекст: Вера Басилая

Обвинение просило суд признать его виновным в хищении в особо крупном размере, и отправить его отбывать наказание в колонию общего режима, передает ТАСС.

Между тем, Митволь заявил в суде, что четыре раза стал потерпевшим во время ареста, а на его жену покушались. По его словам, было возбуждено уголовное дело о попытке хищения его имущества, а автомобиль с его женой неизвестные пытались вытолкнуть с дороги, передает РИА «Новости».

Также он ходатайствовал о проведении закрытого заседания из-за боязни за свою семью, но ему было отказано.

Кроме того, Митволь заявил, что у него обнаружены серьезные проблемы со здоровьем вследствие неоказания ему медицинской помощи. По его словам, у него появилась опухоль в среднестении, он должен стоять на учете у онколога, ему требуется комплексное медицинское вмешательство.

Ранее обвиняемый в крупном мошенничестве при строительстве красноярского метро Олег Митволь признал вину.

Напомним, суд в Красноярске арестовал на один месяц и 17 дней бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, подозреваемого в хищении 900 млн рублей при строительстве красноярского метро.

Митволя задержали сотрудники ФСБ в аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай.