Путин запустил производство меди на крупнейшем в России месторождении

Tекст: Валентина Григоренко

Как пишет ТАСС, в результате запуска оборудования обогатительной фабрики горно-металлургического комбината (ГМК) «Удокан» получен первый медный концентрат. Данный проект реализуется в рамках ТОР «Забайкалье». В компании «Удоканская медь» уточнили, что объем инвестиций превысил 230 млрд рублей.

В компании добавили, что строительство комбината на крупнейшем в России Удоканском месторождении меди началось в 2019 году. Предприятие введут в эксплуатацию в два этапа. Сначала запустят две нитки измельчения и обогащения на обогатительной фабрике, а затем – технологические линии гидрометаллургического завода.

Запланировано строительство второй очереди комбината и увеличение производительности до 450 тыс. тонн меди в год с объемом переработки до 50 млн тонн руды. Запуск второй очереди производительностью 24–28 млн тонн руды в год запланирован на 2028 год. Разработка самого месторождения «Удокан» стартовала в августе 2020 года. На сегодня объем добычи составил около 6,5 млн тонн.

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