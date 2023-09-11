Суеверие невероятно заразно, прилипчиво, живуче... Оно как будто вступает в резонанс с чем-то в нас древним, когда совершали человеческие жертвоприношения и поедали себе подобных. Им легко заразиться и трудно вытравить.0 комментариев
Памятник Дзержинскому открыли в штаб-квартире Службы внешней разведки России
Монумент революционеру, первому председателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) при Совете народных комиссаров РСФСР Феликсу Дзержинскому открыт на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки (СВР) России в Ясенево.
Памятник был открыт на торжественной церемонии с участием директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, передает ТАСС.
Феликс Дзержинский – советский государственный деятель, основатель и первый председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) при Совете народных комиссаров РСФСР.
Ранее памятник Дзержинскому был открыт на одноименной площади (ныне Лубянская), но 22 августа 1991 года, во время августовского путча, протестующие против действий ГКЧП попытались снести монумент собственными силами.
Моссовет решил демонтировать монумент из-за опасений, что если манифестанты столкнут его с постамента, то он повредит конструкции станции метро.
Напомним, в 2021 году вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов. Столичные власти предложили жителям российской столицы выбрать, кому поставить памятник на Лубянской площади из двух вариантов – полководец, святой Русской православной церкви Александр Невский или революционер, политический деятель Феликс Дзержинский. На момент окончания голосования с небольшим преимуществом лидировал вариант установки памятника Невскому. В результате мэр Москвы Сергей Собянин предложил оставить площадь в нынешнем виде.