Памятник Дзержинскому открыли в штаб-квартире Службы внешней разведки России

Лавров назвал переломным саммит G20

Лавров: Саммит G20 в Нью-Дели стал переломным

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в декларации напоминается обо всем, что необходимо осуществить в соответствии с давними обещаниями и осуществить для того, чтобы обеспечить мировой экономике баланс интересов, передает ТАСС. Лавров добавил, что путь неблизкий, но тем не менее нынешний саммит стал в известной степени переломным с точки зрения четкого ориентира на именно такие задачи.

По словам министра, утверждения о том, что страны Запада предъявили в декларации G20 ультиматум России, смешны.

«То, что пишут СМИ, я читал разные оценки о содержании декларации саммита G20. И Financial Times, что это провал Запада, с другой стороны, кто-то еще, Reuters, по-моему, написал, что этот кусок совместной декларации Запад согласовал и передал в качестве ультиматума Российской Федерации. Смешно! Взрослые люди распускают слухи, которые просто невозможно всерьез принимать», – возмутился Лавров.

Отвечая на вопрос о том, была ли у него возможность поговорить с представителями делегаций западных стран, Лавров сообщил, что не искал контактов с представителями западных стран на саммите G20, а просто выполнял свою работу, при этом те, кто хотел поговорить с российской делегацией, сделали это.

По словам главы МИД России, консолидированная позиция стран глобального Юга не позволила Западу «украинизировать» повестку саммита Группы двадцати в Нью-Дели в ущерб обсуждению насущных задач развивающихся стран.

Он отметил, что так называемый украинский параграф хотя и включен в декларацию саммита G20, но «он не про Украину, а украинский кризис упомянут исключительно в контексте необходимости урегулирования всех конфликтов, которые в мире существуют.

Глава МИД России заявил также, что главное по итогам этого саммита, учитывая достаточно серьезные, переломные изменения в подходах развивающегося мира, чтобы Запад сделал правильные выводы из того, что было одобрено, и из того, что он увидел в действиях развивающихся стран.

Лавров добавил также, что премьер-министр Индии Нарендра Моди сказал, что он будет созывать онлайн, по видео-конференц-связи, еще один саммит «двадцатки» до конца этого года, скорее всего это будет в конце ноября.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что дипломаты стран Большой двадцати (G20) согласовали компромиссные формулировки по конфликту на Украине.

Напомним, сенатор Алексей Пушков заявил, что президенту США Джо Байдену и американским дипломатам пришлось уезжать с саммита G20 из Нью-Дели не солоно хлебавши, поскольку в декларацию не удалось включить осуждение России.