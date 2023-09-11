  • Рогов заявил о превращении Работино для ВСУ во «второй Артемовск»
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    Российские выборы показали пример консолидации и мужества
    Собянин пообещал сделать Москву «еще круче и краше»
    В России решили возобновить производство танков Т-80
    Вуди Харрельсон высмеял западную пропаганду о конфликте на Украине
    «Единая Россия» победила на выборах во всех новых регионах страны
    Воробьев победил на выборах губернатора Московской области
    Псковские десантники вчетвером взяли в плен 11 украинских военных
    Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине
    Минобороны показало пуск «Искандера» по командному пункту ВСУ
    Мнения
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Если Россия – это вера, то Украина – суеверие

    Суеверие невероятно заразно, прилипчиво, живуче... Оно как будто вступает в резонанс с чем-то в нас древним, когда совершали человеческие жертвоприношения и поедали себе подобных. Им легко заразиться и трудно вытравить.

    0 комментариев
    Алексей Зензинов Алексей Зензинов Чужих покойников не замечают

    Можно убить словом – второй раз убить, после физической смерти. А можно и молчанием. Когда открываешь ленту, а там ни одного упоминания о смерти талантливого человека, честно трудившегося во благо России. Почему? Потому что не свой.

    0 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин Батальон Ильи Муромца нацелен освободить его мощи в Киеве

    Что сказать о батальоне? Это обычный героический коллектив. Да, именно в русской жизни вроде бы плохо совместимые понятия «обыденности» и «героизма» тесно сплелись, и Донбасс тому особо яркое свидетельство.

    42 комментария
    11 сентября 2023, 08:15

    Нефть подешевела в рамках коррекции

    Мировые цены на нефть снизились в рамках коррекции

    Мировые цены на нефть в понедельник снизились в рамках коррекции после роста почти на 10% за последние две недели.

    Цена ноябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.33 снизилась на 0,19%, достигнув 90,48 доллара за баррель, а октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,53%, до 87,05 доллара, передает РИА «Новости».

    Котировки снижаются, при этом оставаясь на достигнутых за предыдущие две недели роста уровнях: за это время цены выросли на 7,3% и 9,6% соответственно.

    Стабилизация цен происходит на фоне ожиданий относительно усилий ОПЕК+ по снижению предложения нефти. В то же время стоимость продолжают сдерживать по поводу перспектив восстановления экономики Китая.

    «Индикаторы указывают на «перекупленность». С учетом всех факторов, мы считаем, вероятна консолидация», – сказал Bloomberg инвестиционный стратег Standard Chartered Plc в Сингапуре Хань Чжун Лян.

    10 сентября 2023, 15:06
    Вуди Харрельсон высмеял западную пропаганду о конфликте на Украине

    Актер Харрельсон прокомментировал конфликт на Украине упоминанием про нападения США на Ирак, Афганистан, Вьетнам и Корею

    Вуди Харрельсон высмеял западную пропаганду о конфликте на Украине
    @ Boesl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Американский актер Вуди Харрельсон в ответ на просьбу прокомментировать украинский конфликт напомнил про нападения США на Ирак, Афганистан, Вьетнам и Корею.

    «Это ужасно, когда сверхдержава, обладающая всей этой военной мощью, без всякой провокации нападает на страну, такую как Ирак,... нет, Афганистан,.... извините, Вьетнам?... Корею,... ой, простите, Украину.... Ужасно, ужасно», – заявил актер, улыбнувшись.

    Вуди Харрельсон – американский актер, продюсер и драматург, обладатель премии «Эмми» (1989), трехкратный номинант на премию «Оскар» (1997, 2010, 2018), четырехкратный номинант на «Золотой глобус» (1997, 2010, 2013, 2015).

    Ранее представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь высмеял лицемерие Запада, напомнив про нападение США на Ирак, Афганистан и Кубу.

    Woody Harrelson on Russia-Ukraine war
    byu/CollisionResistance inEndlessWar

    Коментарии (32)
    10 сентября 2023, 14:55
    В России решили возобновить производство танков Т-80
    В России решили возобновить производство танков Т-80
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Уралвагонзавод» возобновит создание танков Т-80 с нуля. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Потапов. По его словам, такую задачу перед концерном поставили военные.

    Как приводит «Коммерсант» со ссылкой на телеканал «Звезда» слова Потапова, сейчас этот вопрос прорабатывается с Министерством промышленности и торговли, потому что требует новых мощностей.

    Ранее командир танкового взвода Александр Леваков в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле рассказал, что экипажу танка Т-80 «Алеша», разгромившему колонну бронетехники вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении, всегда доставались самые сложные участки фронта.

    Коментарии (93)
    11 сентября 2023, 02:32
    Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине

    Блинкен назвал территориальную целостность Украины «справедливым условием» завершения конфликта

    Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Все хотят завершения конфликта на Украине, но оно должно быть основано на «справедливых и устойчивых» условиях, предполагающих украинский суверенитет и территориальную целостность, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По версии Блинкена, «нет признаков» заинтересованности России в «значимой дипломатии». Он утверждает, что если российские власти «проявят интерес», то украинцы якобы «будут первые, кто подключится», а США «будут сразу за ними», передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.

    При этом Блинкен заявил, что «украинцам предстоит решать, как именно все это закончится, где будут проходить линии». «Что касается переговоров, то для танго нужны двое», – сказал глава Госдепа.

    Напомним, президент Владимир Путин подчеркивал, что на Западе отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией. При этом глава государства отмечал, что Москва не уходит от обсуждения мирного урегулирования ситуации на Украине.

    Коментарии (23)
    10 сентября 2023, 11:09
    ЕС запретил россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и шампуни

    РБК: Евросоюз запретил россиянам въезжать в ЕС с личными смартфонами и автомобилями

    ЕС запретил россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и шампуни
    @ Armin Weigel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Въезд в страны Евросоюза на зарегистрированных в России автомобилях запрещен, подтвердила Еврокомиссия. Под риском находятся и такие личные вещи россиян, пересекающих границу, как смартфоны, драгоценности и ноутбуки, сообщили СМИ.

    Как пишет РБК, Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении России, по которой въезд в страны ЕС на зарегистрированных в России пассажирских автомобилях расценивается как запрещенный импорт.

    Как говорится в новых разъяснениях Еврокомиссии, неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI, и происходит или вывозится из России.

    Ранее ассоциация по защите русскоязычных заставила немецкие власти вернуть автомобили российским гражданам.

    Коментарии (40)
    10 сентября 2023, 11:51
    Памфилова назвала регион России с самой высокой явкой на выборах

    Памфилова: Явка на выборах в заксобрание в ДНР составила 74,1%

    Памфилова назвала регион России с самой высокой явкой на выборах
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Самая высокая явка на выборах в законодательные органы наблюдается в Донецкой народной республике – 74,1%, заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время брифинга в информационном центре ЦИК.

    Как указала Памфилова, явка на выборах в законодательные органы в ДНР составила 74,1%, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что самая высокая явка на выборах объясняется тем, что ДНР является республикой, которая больше всех страдает от бесконечных прилетов, разрушений инфраструктуры со стороны ВСУ. Поэтому, по ее словам, людям, которые пережили все это, очень важны выборы, как и для всех остальных новых российских субъектов.

    По ее данным, в Херсонской области на 20:00 9 сентября проголосовали на выборах в закорганы – 62,68%, в ЛНР – 60,99%, а в Запорожской области – 53,01%, говорится в Telegram-канале ЦИК России.

    На вечер субботы наиболее высокая явка на выборах высших должностных лиц в регионах наблюдается в Кемеровской области – 69,39%, Орловской области – 43,81% и Чукотском автономном округе – 43,18%.

    «В целом выборы проходят очень динамично. Нарушений немного, но ни одно из них не проходит мимо нас. Система, которую мы построили, настолько прозрачна, что максимально способствует тому, чтобы все тайное становилось явным», – заявила Памфилова.

    Кроме того, она отметила, что на выборах в Госдуму в Карачаево-Черкесской Республики проголосовали 47,44%, в Республики Крым – 15,49%, в Красноярском крае – 23,99%, и в Липецкой области – 23,72%.

    Ранее глава ЦИК сообщила, что участие в ДЭГ приняли более трех миллионов избирателей в 25 российских регионах.

    Коментарии (17)
    10 сентября 2023, 10:33
    Румыния выразила протест России после обнаружения обломков БПЛА

    Agerpres: МИД Румынии передал представителю России ноту протеста после обнаружения обломков БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МИД Румынии передал поверенному в делах посольства России протест после обнаружения на территории страны обломков беспилотника, якобы похожего на те, что используют российские военные, хотя ранее румынское МО сообщило, что вооружение России никогда не создавало «прямых военных угроз» Румынии, сообщили СМИ.

    Как сообщило агентство Agerpres, временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в Бухаресте был срочно вызван в МИД, где госсекретарь по стратегическим вопросам Юлиан Фота передал протест румынской стороны в связи с нарушением воздушного пространства после обнаружения на территории страны фрагментов дронов, аналогичных тем, которые применялись российскими войсками на Украине, передает РИА «Новости».

    В заявлении говорится, что госсекретарь Юлиан Фота «решительно просил российскую сторону прекратить действия», которые «каким-либо образом угрожают безопасности румынских граждан в регионе».

    Ранее в среду румынский телеканал Antena-3 со ссылкой на министра обороны Анджела Тылвара сообщил, что на территории страны были найдены обломки, которые могут быть частями беспилотников. Он подчеркнул, что объекты не представляют опасности.

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не считают инцидент с дроном в Румынии намеренной атакой России.

    Напомним, 4 сентября Минобороны Румынии сообщило, что сообщения о падении российских беспилотников на румынской территории минувшей ночью не соответствуют действительности.

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    10 сентября 2023, 12:24
    В Германии заявили о мощной системе обороны России на южном участке фронта

    Журналист Репке: Россия создала на Южном направлении очень мощную систему обороны

    Tекст: Антон Никитин

    Россия создала на Южном направлении очень мощную систему обороны с отлично функционирующими артиллерийскими батареями и минными полями, написал журналист Юлиан Репке в статье для германского издания Bild.

    Репке рассказал читателям один из эпизодов на южном участке фронта, где, по его словам, наступающие танки ВСУ наткнулись на мины и встали как вкопанные, после чего в бой вступила русская артиллерия и полностью их уничтожила. Как сообщил журналист, затем вперед двинулись множество недавно привезенных на фронт украинских солдат и оказались буквально пригвожденными к земле артиллерийским огнем, передает РИА «Новости».

    Ранее в США назвали проблемой для ВСУ «нестандартные минные поля», которые российская армия построила на передовой. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские мины остановили «контрнаступ» Украины.

    Коментарии (40)
    10 сентября 2023, 18:18
    В ЦИК назвали терактом уничтожение избирательного участка в Запорожье

    Глава ЦИК Памфилова назвала терактом атаку БПЛА на избирательный участок в Запорожье

    Tекст: Валентина Григоренко

    Уничтожение дронами избирательного участка в Запорожской области является террористическим актом, которому дал добро Запад, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

    Как указала Памфилова, этому террористическому акту Запад дал добро, когда поставлял вооружения. «И в Белгородской и Брянской областях, там что части военные стоят? Там жилые дома, школы и так далее. Что касается Запорожья – это было целенаправленно», –добавила она, передает ТАСС.

    Ранее глава ЦИК Памфилова поблагодарила за храбрость приехавших для наблюдения за выборами в новых регионах России зарубежных экспертов.

    Напомним, в ночь на воскресенье один из избирательных участков в Запорожской области был уничтожен в результате атаки дронов, никого из членов комиссии там не было.

    Коментарии (7)
    10 сентября 2023, 17:38
    Захарова обвинила команду Макрона в расовой дискриминации российских СМИ

    Захарова: Недопуск журналиста Надольской на пресс-конференцию Макрона в Нью-Дели является примером расовой дискриминации

    Захарова обвинила команду Макрона в расовой дискриминации российских СМИ
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Недопуск главного редактора Федерального новостного информационного портала Russia News Екатерины Надольской на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона в рамках саммита G20 в Нью-Дели является примером расовой дискриминации, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат заявила в своем Telegram-канале, что в воскресенье главному редактору Федерального новостного информационного портала Russia News Екатерине Надольской в грубой форме было отказано в допуске на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона в рамках саммита Группы двадцати в Нью-Дели. «Более того, французы попытались разбить ее телефон», – подчеркнула Захарова. Как отметила дипломат, причина такой дискриминации – и это было прямо озвучено сотрудником французской пресс-службы – в том, что журналист представляет именно российское СМИ.

    Официальный представитель МИД предположила, что западные медиа снова не заметят очередную расистскую выходку команды Макрона в отношении российских СМИ, а потом будут удивляться ответным шагам Москвы на творящееся в отношении российских средств массовой информации беззаконие со стороны властей стран ЕС.

    «Не можем и не будем смиренно игнорировать тот факт, что авангард западных псевдодемократий на сей раз в лице Франции в очередной раз явил пример расовой дискриминации и нарушений основополагающих принципов демократии», – подчеркнула дипломат. Захарова указала, что в Москве рассматривают случившееся еще и как вопиющее проявление расизма и агрессивного национализма, поскольку в основе инцидента лежит акт дискриминации по национальному признаку. Официальный представитель МИД выразила уверенность, что такая политика, пропитанная фальшью, высокомерием и комплексом исключительности, в конечном счете сыграет против ее проводников.

    Напомним, 5 сентября президент России Владимир Путин заявлял, что поверженный в 1945 году нацизм не изжит и проявляется в виде русофобии.

    Коментарии (25)
    10 сентября 2023, 11:56
    Лавров назвал переломным саммит G20

    Лавров: Саммит G20 в Нью-Дели стал переломным

    Лавров назвал переломным саммит G20
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Саммит Группы двадцати в Нью-Дели стал переломным с точки зрения ориентиров на обеспечение баланса интересов мировой в экономике, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20.

    По его словам, в декларации напоминается обо всем, что необходимо осуществить в соответствии с давними обещаниями и осуществить для того, чтобы обеспечить мировой экономике баланс интересов, передает ТАСС. Лавров добавил, что путь неблизкий, но тем не менее нынешний саммит стал в известной степени переломным с точки зрения четкого ориентира на именно такие задачи.

    По словам министра, утверждения о том, что страны Запада предъявили в декларации G20 ультиматум России, смешны.

    «То, что пишут СМИ, я читал разные оценки о содержании декларации саммита G20. И Financial Times, что это провал Запада, с другой стороны, кто-то еще, Reuters, по-моему, написал, что этот кусок совместной декларации Запад согласовал и передал в качестве ультиматума Российской Федерации. Смешно! Взрослые люди распускают слухи, которые просто невозможно всерьез принимать», – возмутился Лавров.

    Отвечая на вопрос о том, была ли у него возможность поговорить с представителями делегаций западных стран, Лавров сообщил, что не искал контактов с представителями западных стран на саммите G20, а просто выполнял свою работу, при этом те, кто хотел поговорить с российской делегацией, сделали это.

    По словам главы МИД России, консолидированная позиция стран глобального Юга не позволила Западу «украинизировать» повестку саммита Группы двадцати в Нью-Дели в ущерб обсуждению насущных задач развивающихся стран.

    Он отметил, что так называемый украинский параграф хотя и включен в декларацию саммита G20, но «он не про Украину, а украинский кризис упомянут исключительно в контексте необходимости урегулирования всех конфликтов, которые в мире существуют.

    Глава МИД России заявил также, что главное по итогам этого саммита, учитывая достаточно серьезные, переломные изменения в подходах развивающегося мира, чтобы Запад сделал правильные выводы из того, что было одобрено, и из того, что он увидел в действиях развивающихся стран.

    Лавров добавил также, что премьер-министр Индии Нарендра Моди сказал, что он будет созывать онлайн, по видео-конференц-связи, еще один саммит «двадцатки» до конца этого года, скорее всего это будет в конце ноября.

    Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что дипломаты стран Большой двадцати (G20) согласовали компромиссные формулировки по конфликту на Украине.

    Напомним, сенатор Алексей Пушков заявил, что президенту США Джо Байдену и американским дипломатам пришлось уезжать с саммита G20 из Нью-Дели не солоно хлебавши, поскольку в декларацию не удалось включить осуждение России.

    Коментарии (4)
    10 сентября 2023, 15:12
    Макрон признал отсутствие Украины среди приоритетов «Большой двадцатки»
    Макрон признал отсутствие Украины среди приоритетов «Большой двадцатки»
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Основной целью G20 являлось обсуждение экономических вопросов и глобальных вызовов, а тема конфликта на Украине на саммите объединения в Дели не стала приоритетом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон, отвечая на вопрос о том, не считает ли он поражением Запада итоговое коммюнике саммита, в котором об Украине говорилось достаточно нейтрально, указал, что главной задачей являлось изучение экономических вопросов, а также глобальных проблем, передает «Интерфакс».

    Президент Франции подчеркнул, что в G20 представлены страны с разными взглядами на многие вопросы, в том числе на Украину. По его словам, было бы неправильно блокировать принятие декларации саммита только потому, что нет консенсуса по теме, связанной с Украиной.

    Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что саммит Группы двадцати в Нью-Дели стал переломным с точки зрения ориентиров на обеспечение баланса интересов в мировой экономике.

    Напомним, сенатор Алексей Пушков заявил, что президенту США Джо Байдену и американским дипломатам пришлось уезжать с саммита G20 из Нью-Дели несолоно хлебавши, поскольку в декларацию не удалось включить осуждение России.

    Коментарии (7)
    10 сентября 2023, 20:15
    Байден назвал главную угрозу существованию человечества

    Президент США Байден назвал единственной экзистенциальной угрозой глобальное потепление, а не возможность ядерной войны

    Tекст: Антон Никитин

    Единственной экзистенциальной угрозой, с которой сталкивается человечество, является глобальное потепление, а не возможность ядерной войны, заявил президент США Джо Байден.

    Как отметил глава администрации США, единственная экзистенциальная угроза, с которой сталкивается человечество, и даже более пугающая, чем ядерная война, – это глобальное потепление. По его словам, повышение температуры на 1,5 градуса в следующие 10-20 лет будет настоящей проблемой, так как пути назад не будет, передает ТАСС.

    Байден выступил с утверждением, что на саммите G20 в Нью-Дели все участники «были обеспокоены глобальным потеплением». «Поймите, это проблема», – добавил президент Соединенных Штатов.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон признал отсутствие Украины среди приоритетов «Большой двадцатки» (G20). Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Глобальный Юг на саммите G20 в Индии дал отпор Западу и Украине.

    Накануне лидеры Группы двадцати (G20) в итоговой декларации саммита в Индии заявили о недопустимости применения ядерного оружия или соответствующих угроз. При этом двумя днями ранее президент Финляндии Саули Ниинисте призвал быть готовыми к риску эскалации конфликта на Украине и серьезно относиться к возможности применения ядерного оружия.

    Коментарии (22)
    11 сентября 2023, 04:08
    Псковские десантники вчетвером взяли в плен 11 украинских военных

    Опубликовано видео захвата 11 украинских военных четырьмя псковскими десантниками

    Псковские десантники вчетвером взяли в плен 11 украинских военных
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись того, как четыре псковских десантника из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии взяли в плен 11 украинских военных в Запорожской области.

    Видео снято с квадрокоптера. Десантники нашли украинский блиндаж. Один из них заглянул внутрь и, вероятно, предложил украинским военным сдаться. После этого из блиндажа с поднятыми руками вышли шесть бойцов вооруженных сил Украины. Однако примерно через минуту за ними последовали еще пятеро украинских солдат – бойцам ВСУ пришлось подыскивать место, куда можно лечь с заведенными за голову руками.

    Сопротивления украинские военные не оказывали. Как рассказали десантники, они видели только двух бойцов ВСУ, поэтому к блиндажу пошли вчетвером, пишет «Российская газета».

    Напомним, США ввели санкции против 64-й мотострелковой бригады из Восточного военного округа и базирующихся в Псковской области 76-й десантно-штурмовой дивизии и 234-го десантно-штурмового полка.

    Коментарии (7)
    10 сентября 2023, 10:56
    Пушков: Байден уехал с саммита G20 в Индии несолоно хлебавши

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президенту США Джо Байдену и американским дипломатам пришлось уезжать с саммита G20 из Нью-Дели несолоно хлебавши, поскольку в декларацию не удалось включить осуждение России, заявил сенатор Алексей Пушков.

    Как написал Пушков в своем Telegram-канале, глобального консенсуса по украинскому кризису действительно нет, а декларация саммита G20, в которую Западу не удалось включить осуждение России, еще раз «подтверждает и закрепляет факт неспособности западного альянса навязать свою позицию остальному миру».

    Он добавил, что новое в этом то, что за минувший год в вопросе об Украине Глобальный Юг еще больше отошел от Глобального Запада, и в силу этого Байдену и американским дипломатам пришлось уезжать из Нью-Дели несолоно хлебавши.

    «У них не только не получилось добиться выступления на саммите Зеленского, но и пришлось дать добро на декларацию, которая очень далека от тех планов, с которыми они ехали на «Двадцатку», – написал Пушков.

    Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что дипломаты стран «Большой двадцатки» (G20) согласовали компромиссные формулировки по конфликту на Украине.

    Коментарии (3)
    11 сентября 2023, 04:33
    Экс-аналитик ЦРУ указал на успехи России по уничтожению ЗРК Patriot

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон отметил успехи Вооруженных сил России по уничтожению ЗРК Patriot

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска разбивают американские ЗРК Patriot «без колебаний» в Киеве, Львове и других украинских городах, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Как отметил Джонсон, «считалось, что HIMARS должны изменить игру», но этого не произошло. Затем, по его словам, «только и твердили» что о Patriot, но сейчас об этих ЗРК «ничего не слышно», передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Dialogue works.

    Джонсон полагает, что новые танки, которые Украина получит от Запада, окажутся уничтожены, едва попав на поле боя. По его мнению, уничтожение ждет и истребители F-16, а «время, усилия, энергия, деньги, выброшенные на обучение пилотов», очень быстро «исчезнут».

    Джонсон подчеркнул, что «какое бы оружие ни отправляли, в украинских войсках нет кадров, способных эффективно управлять этим оборудованием».

    Напомним, СВО истощила западные резервы ПВО для Украины. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российские военные раскрыли уязвимость американских зенитных ракетных систем Patriot. Президент России Владимир Путин рассказывал об уничтожении российскими военными комплексов Patriot под Киевом.

    Коментарии (2)
    Главное
    Немецкий наблюдатель назвал выборы в новых регионах историческим моментом
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    Зеленский начал подозревать часть западных партнеров в неискренности
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    В нескольких марках кваса выявили тройное превышение нормы алкоголя

    Доходы России снова начали расти назло Западу

    После первого непростого полугодия, когда нефтегазовые доходы России резко упали и бюджет столкнулся с большим дефицитом, российская экономика начала выходить из пике. Рост доходов и ВВП страны показывает, что российская экономика адаптируется к санкциям, заявил глава правительства Михаил Мишустин. Что же выстрелило во втором полугодии и помогает идти вверх назло Западу? Подробности

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    Глобальный Юг дал отпор Западу и Украине

    Саммит G20 в Индии завершился, лидеры делегаций приняли компромиссную декларацию. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, встреча стала переломной с точки зрения обеспечения баланса интересов в мировой экономике. Почему попытки Запада «украинизировать» «Двадцатку» провалились и что позволило голосу стран Глобального Юга стать весомее? Подробности

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    «Это рационально». В Алтайском крае научились тратить деньги на людей

    Как получилось, что сказочный Кощей стал защитником алтайского села, что за изощренная форма кредита позволяет ремонтировать в регионе школы, мосты и дороги – и как удается создавать комфортную среду в самых отдаленных местах? Ответы на эти вопросы на месте, в Алтайском крае, узнавал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности

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    Желание хороших отношений с Россией влечет в Эстонии пожизненное заключение

    Пожизненное заключение за «распространение нарративов, поддерживающих политику и пропагандистские сообщения РФ». Такое наказание теперь грозит эстонскому политику Айво Петерсону, заявлявшему о необходимости хороших отношений между Таллином и Москвой. Что именно сделал этот человек и почему он, несмотря ни на что, решил идти до конца? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Зеленский мешает крысам бежать с корабля

      По сообщениям польских СМИ, украинским депутатам запретили выезжать в Польшу кроме как «по линии НАТО». Якобы это стало реакцией на эмбарго, введенного на поставки украинского зерна в страны ЕС. Но на самом деле Владимиру Зеленскому необходимо перекрыть для элиты главный путь к отступлению.

    • Болгарам оборвут главную связь с Россией

      Власти Болгарии готовятся отменить главный национальный праздник страны – День освобождения от османского ига, которого удалось достичь только благодаря России и ее армии. Историю страны переписывают под нужды турок, русофобов и Евросоюза, а на мнение болгарского народа всем наплевать.

    • Украина нашла повод для войны у румын

      Президент Румынии Клаус Йоханнис пригрозил России «серьезными последствиями» в случае, если обломки БПЛА, найденного украинскими военными на территории страны, будут принадлежать именно российскому аппарату. За два дня до этого Йоханнис заявлял о «надежном контроле неба» и опровергал заявления Украины о падении БПЛА. Что изменилось?

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