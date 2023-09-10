Народный фронт поздравил участников СВО с Днем танкиста и объявил сбор средств

Народный фронт в День танкиста поздравил участников СВО с праздником и объявил старт сбора для танковых войск

Tекст: Антон Никитин

«Наши ребята на передовой каждый день сражаются за будущее нашей страны. Чего только стоит подвиг парней из танка «Алеша», остановивших бронетанковую колонну противника. Вся страна знает их имена, с ними встречался наш президент. Парни, танкисты, вы – герои. Вся страна гордится вами. Народный фронт, в свою очередь, призывает россиян принять участие в сборе и поздравить защитников», – обратился к бойцам и жителям страны руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

В Народном фронте сообщили, что на средства от сбора представители президентского движения закупят все необходимое, что поможет танкистам в выполнении их боевых задач, а именно средства РЭБ, динамическую защиту брони танка, индивидуальные аптечки, медицинские рюкзаки для врачей и фельдшеров, несгораемые танковые комбинезоны.

«Эти комбинезоны пропитаны специальной жидкостью, которая не дает загореться. Например, при возгорании боеприпасов танк может серьезно накалиться. Тот, кто одет в такой костюм, не вспыхнет, останется целым и невредимым. Когда я служил в Чечне, потом в Сирии, у меня не было такого костюма. Загорелись боеприпасы. Когда я вылез из танка, заметил, что у меня чуб обгорел. В таком комбинезоне этого бы не случилось. Кроме того, если в танк попадет снаряд, костюм защитит бойца от осколочных ранений», – рассказал танкист Василий, старший прапорщик запаса.

Оборудование, обмундирование, закупленные при поддержке россиян, Народный фронт передаст 1-й танковой армии – это самое крупное танковое подразделение среди тех, что работают в зоне СВО, сообщили представители президентского движения. В Народном фронте заверили, что гуманитарный груз будет сформирован в строгом соответствии с потребностями военных.

«Меня называют героем, но это очень громко. На фронте – все герои. Спасибо Народному фронту и всем жителям страны, что помогаете. Это дает нам сил. Победа будет за нами», –обратился к россиянам Герой России Филипп Евсеев, механик-водитель того самого танка «Алеша», экипаж которого остановил вражескую колонну из десяти бронемашин.

Динамическую защиту для танков по заказу Народного фронта специально производят мастера ростовской металлообрабатывающей компании «Стеффи Групп».

«В течение дня мы делаем от 100 до 200 пластин. Это зависит от загруженности нашего предприятия. Разные бывают моменты, но мы выполняем нашу работу в срок и никогда не подводим заказчиков», – поделился Дмитрий, сотрудник металлообрабатывающей компании.

«Динамическая защита не дает пробить броню танка, отражает удар. Танк остается цел, может продолжать боевые действия. «Коробочки», эти пластины, легко меняются либо с помощью сварки болтов, либо в ремонтных подразделениях», – рассказал танкист Василий, старший прапорщик запаса.

Ранее военных и ветеранов с Днем танкиста поздравил министр обороны Сергей Шойгу.