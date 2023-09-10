Германия предложила разместить на своей территории штаб НАТО на Балтике

Tекст: Валентина Григоренко

Как пишет DPA, предусмотренный для этих задач штаб сегодня используется для руководства морскими учениями НАТО «Северное побережье», которые начались у берегов Латвии и Эстонии.

Главнокомандующий военно-морскими силами ФРГ вице-адмирал Ян Кристиан Каак указал, что сейчас у заместителя главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе лежит письмо, в котором Германия говорит о том, что страна имеет возможности для создания регионального штаба в Балтийском море.

По его словам, Балтийское море является очень сложным водоемом с такими узкими проходами, таким количеством прибрежных государств, поэтому уже в мирное время здесь необходимо все досконально изучить и согласовать, кто чем занимается. В мирное время, он отметил, это и является одной из главных задач такого штаба.

Главком ВМС ФРГ подчеркнул, что сейчас требуется перейти из условий мирного времени к управлению более крупными военно-морскими соединениями в Балтийском море.

Ранее Suddeutsche Zeitung сообщила, что на фоне конфликта на Украине НАТО хочет пригрозить России учениями в Балтийском море.

Напомним, учения «Северное побережье – 2023» начались 8 сентября у берегов Латвии и Эстонии. Будут отработаны операции по защите портов и морских путей. В учениях участвуют представители всех балтийских стран, а также военные США, Канады, Нидерландов, Бельгии и Франции (по сообщениям некоторых СМИ – Италии).