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Германия предложила разместить на своей территории штаб НАТО на Балтике
Берлин направил заместителю главнокомандующего силами НАТО в Европе письмо о возможности принять на себя руководство штабом Североатлантического альянса в Балтийском море, сообщили СМИ.
Как пишет DPA, предусмотренный для этих задач штаб сегодня используется для руководства морскими учениями НАТО «Северное побережье», которые начались у берегов Латвии и Эстонии.
Главнокомандующий военно-морскими силами ФРГ вице-адмирал Ян Кристиан Каак указал, что сейчас у заместителя главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе лежит письмо, в котором Германия говорит о том, что страна имеет возможности для создания регионального штаба в Балтийском море.
По его словам, Балтийское море является очень сложным водоемом с такими узкими проходами, таким количеством прибрежных государств, поэтому уже в мирное время здесь необходимо все досконально изучить и согласовать, кто чем занимается. В мирное время, он отметил, это и является одной из главных задач такого штаба.
Главком ВМС ФРГ подчеркнул, что сейчас требуется перейти из условий мирного времени к управлению более крупными военно-морскими соединениями в Балтийском море.
Ранее Suddeutsche Zeitung сообщила, что на фоне конфликта на Украине НАТО хочет пригрозить России учениями в Балтийском море.
Напомним, учения «Северное побережье – 2023» начались 8 сентября у берегов Латвии и Эстонии. Будут отработаны операции по защите портов и морских путей. В учениях участвуют представители всех балтийских стран, а также военные США, Канады, Нидерландов, Бельгии и Франции (по сообщениям некоторых СМИ – Италии).