Учения у берегов России показывают настоящие цели Германии

Германия разделяет с США агрессивные планы против России

Tекст: Александр Тимохин

НАТО начинает 9 сентября новые учения на Балтике Northern coasts 23 («Северные берега 23»). В них есть интересная политическая подоплека, из которой можно сделать определенные выводы.



Военная составляющая



Западные СМИ определяют наряд сил НАТО на учениях следующим образом: около 3200 военнослужащих, около 30 кораблей и 15 летательных аппаратов. Кое-что, однако можно детализировать.



Учения фактически проходят под командованием ВМС Германии, и это первый важный момент, к которому нужно будет вернуться – все это устраивают не американцы. Командование учениями будет осуществляться из германского города Ростока специально сформированным командным органом под контролем Штаба ВМС Германии. Командующий учениями контр-адмирал ВМС Германии Штефан Хайш. Наблюдение за учениями осуществляет лично инспектор ВМС Германии (старшая командная должность в бундесмарине) вице-адмирал Ян Кристиан Каак.

В учениях участвуют представители всех балтийских стран, а также военные США, Канады, Нидерландов, Бельгии и Франции (по сообщениям некоторых СМИ – Италии). Состав надводных сил включает в себя следующие формирования ВМС Германии – фрегаты с управляемым ракетным оружием «Гессен» и «Гамбург», противоминный корабль «Бад-Бевензен», танкеры снабжения «Шпессарт» и «Рен», плавбазу «Эльба» и водолазное судно «Бад-Раппенау».

От ВМС США в учениях участвует десантный вертолетоносный корабль-док (ДВКД) «Меса Верде» («USS Mesa Verde») типа «Сан-Антонио».

Из береговых и наземных частей заявлены подразделения 26-го экспедиционного отряда морской пехоты США (26th MEU) на «Меса Верде». А также так называемый немецкий морской батальон – подразделение береговых войск ВМС Германии, состоящее из рот береговой обороны, разминирования, разведки, морской досмотровой (захват и досмотр судов в море), а также вспомогательных подразделений.

Есть неясность с авиацией. Заявлено 15 летательных аппаратов, из них точно установлен один противолодочный самолет «Орион» ВМС Германии. Можно предполагать по два вертолета на каждом фрегате (всего четыре) и до пяти десантных конвертопланов MV-22 на американском ДВКД, что в сумме дает только 10 летательных аппаратов. Состав остальных сил пока неизвестен.

Вице-адмирал Каак по поводу намечающихся учений заявил следующее: «Финляндия и страны Балтии почти на 100% зависят от морских маршрутов снабжения через Балтийское море… Окажись Сувалкский коридор блокирован – а это легко сделать, так как там только две автомобильных и одна железная дорога – и тогда мы останемся только с морскими маршрутами, и вот где мы в этом случае должны будем проходить».

Состав сил, кроме американского десантного корабля, полностью соответствует такой задаче.

Фрегаты обеспечивают ПВО и защиту от надводных кораблей вблизи порта разгрузки, противоминный корабль и водолазы из роты разминирования нейтрализуют мины, остальные солдаты морского батальона защищают порт с земли от диверсантов и вражеской наземной разведки. Вертолеты и «Орион» ищут подлодки, часть вертолетов, возможно, поисково-спасательная. Скорее всего, в учениях примут участие какие-то противолодочные единицы, но конкретики в СМИ нет, зато анонсированы не названные пока подлодки.



За наступательную часть учений отвечают американцы. Под командованием немецких адмиралов американские морские пехотинцы должны где-то демонстративно высадиться. В условиях отсутствия как вторых эшелонов десанта, так и плавтыла, да и без авиации – это чисто политическая демонстрация трансатлантической солидарности и не более. Такой десант возможен только против противника, не имеющего никакого тяжелого оружия вообще или находящегося в преступно безалаберном состоянии.



Таким образом, на текущий момент все это выглядит как учения по защите морских коммуникаций, причем малыми силами, плюс демонстрация того, что США, если что, могут помочь. Ничего большого под прикрытием таких учений сделать нельзя.

Для сравнения: в первой половине июня США развернули на Балтийском ТВД достаточное количество сил, чтобы начать ядерную войну. В сравнении с тем развертыванием сил и средств ВС США, эти учения – ничто. Более того, немцы, которые за ними стоят, явно осторожничают. Но их цели уже видны.



«Поход на восток»



Учения проходят рядом с Россией – в Латвии и Эстонии и в прилегающих к ним территориальных водах. А вот территорию Литвы немцы не включают в учения принципиально, чтобы не злить Россию маневрами у Калининграда. Это говорит о том, что прямо сейчас Германия не готова к неограниченной эскалации напряженности в Балтийском регионе.



Однако факт проведения учений прямо у российских границ, в том числе с наступательной составляющей (американский десант), говорит о том, что кое-какую демонстрацию нам своих военных возможностей немцы хотели бы выполнить, да и, собственно, выполняют. И здесь необходимо вернуться к началу: американцы, ведомые в этом начинании, и конкретно эта демонстрация – европейская инициатива. Ну или, если назвать вещи своими именами – немецкая.





Именно Германия с 2007 года начала проводить учения «Северные берега», Германия выстроила коалицию международных участников этих учений, не сводимую к НАТО – так, командование учениями по очереди переходит к Германии, Дании, Швеции и Финляндии. Это часть немецкого проекта по возрождению Германии как не только экономического гиганта, но и военно-политического игрока.

В России распространена точка зрения, что Европа ведет себя так, как ведет в силу принуждения со стороны США. Дескать, если бы американцы не давили так сильно на европейцев, то они бы вели себя рационально, покупали бы у нас энергоносители и в целом были бы куда менее враждебны, чем сейчас. Это правда, но только отчасти.

Прижатый лицом к полу в 1945 году немецкий национальный характер давно пытается взобраться на былые высоты. Немцев никто не заставлял вести войну против Югославии и никто не заставлял направлять войска в Афганистан, они делали это сами и с радостью.

Именно Германия была участником свержения Виктора Януковича, причем канцлер Ангела Меркель действовала весьма подлыми методами. А затем был знаменитый обман во время Минских соглашений, когда немцы, будучи одними из гарантов соблюдения их украинской стороной, реально помогали Украине уклониться от их выполнения – на словах оставаясь гарантом.

Все это не просто так. К сожалению, поведение лидеров Запада не является рациональным. Их цели не столько выгодная внешняя торговля и безопасность для граждан, сколько утверждение своего господства над незападными «отсталыми» странами. И ради этого западные правительства готовы идти на серьезные усилия и большие жертвы, пока экономические.

Так, Германия «съела» уничтожение трубопроводов «Северного потока» далеко не из-за того, что ее кто-то заставил. Просто у Германии есть желание повторить очередной «поход на восток», а попытки разобраться с виновниками диверсии на «потоках» этому не способствуют. Приходится терпеть ради великой цели. А еще приходится приглашать американцев туда, где своих сил не хватает.

Но главное не должно ускользать от внимания. При всей малости масштабов, эти учения – часть немецкой агрессии против России, проводимой параллельно с американской. Агрессии, к которой Германию никто не принуждал, но которую Германия очень хочет провести сама. Без американского принуждения.