Как подготовиться к будущей войне

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21 июня, среда  |  Последнее обновление — 14:35  |  vz.ru
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Российские компании удивили квадриллионным заработком

Налоговая впервые столкнулась с квадриллионом рублей от российских компаний Павел Лисицын/РИА Новости
Больше квадриллиона рублей – такую сумму с 15 нулями – задекларировали российские компании в ФНС в 2022 году. Порог в один квадриллион выручка компаний превысила впервые в истории России. Как удалось достичь такой необычной цифры и о чем это может говорить? Подробности...
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За срыв «зерновой сделки» Россия накажет Украину на миллиарды долларов

Уже в ближайшие недели «зерновой коридор» должен прекратить свое существование Global Look Press/Keystone Press Agency
Терпение России, похоже, подошло к концу – официально заявлено, что для продления так называемой зерновой сделки «предпосылок нет». Таким образом, уже в ближайшие недели соглашение, которое приносило Украине колоссальные доходы, будет закончено. Сколько именно зарабатывал на этом киевский режим, почему Россия долго терпела нарушения договоренностей со стороны Украины и Запада – и на чем-таки это терпение кончилось? Подробности...
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Чем мотивировать солдат ВСУ сдаваться в плен

Солдаты ВСУ все чаще сдаются в плен ВС России, однако масштабов их сдачи пока недостаточно Минобороны РФ/РИА Новости
Активизация боевых действий в ходе украинского контрнаступления привела к тому, что не желающие воевать и участвовать в «мясных штурмах» солдаты ВСУ вновь начали сдаваться в плен. Однако бросивших оружие украинцев могло быть больше, считают военные эксперты. Но для этого России необходимо предпринять ряд мер как военного, так и агитационного характера.  Подробности...
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Провал украинского «контрнаступа» привел Францию в неадекватное состояние

В НАТО обострились дискуссии о возможном приеме Украины в альянс Zuma\ТАСС
Если верить французской прессе, Париж внезапно поменял свое мнение о том, должна ли Украина быть в НАТО. Еще недавно был против, а теперь выступает в поддержку такого решения. Как связаны эти утечки с провалом украинского «контрнаступления» и почему Франция питает иллюзии о том, что только таким способом можно «усадить Москву и Киев за стол переговоров»? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Как подготовиться к будущей войне

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
В 82-ю годовщину вступления нашего народа в самую страшную в истории войну надо попытаться понять, можно ли вообще подготовиться к будущей войне. Тем более, что ни та война, ни нынешняя СВО, определенно не станут последними в истории нашей страны. Подробности...

Русская империя возрождается

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Империя ведет большие войны ради большой идеи. В Российской империи эта идея звучала как православие, самодержавие, народность. В Советской империи – как новый мир социальной справедливости и антиколониализма. За что мы сражаемся сегодня? Подробности...
Обсуждение: 62 комментария

Куда идет отечественно-китайский автопром

Олег Чередниченко
Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова
Лидером на автомобильном рынке России в 2023 году являются автомобили марки Lada. Далее по списку следуют Haval, Chery, Geely, ГАЗ, УАЗ, Kia (которая как бы ушла, но на самом деле осталась), OMODA, Exeed и ChangAn. Подробности...
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Толпа желающих у дверей БРИКС

«Контрнаступ ВСУ» провалился

Два удара по Байдену

Обсуждение: 5 комментариев
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
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Вы следите за нынешними колебаниями курса рубля?
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Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
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    Владислав Исаев

    Как подготовиться к будущей войне

    Владислав Исаев
    политолог
    21 июня 2023, 14:11

    Фраза Черчилля о том, что «генералы всегда готовятся к прошедшей войне», стала общим местом. Хотя блеска в ней куда больше, чем смысла.

    Ибо, если сэр Уинстон хотел этим объяснить довольно блеклые результаты британской армии во Второй мировой, возникает вопрос: почему немецкие генералы как-то смогли подготовиться к новой войне лучше своих английских коллег. А если это была попытка унизить именно военных в духе столь часто цитируемого Черчиллем Талейрана, утверждавшего, что «война – слишком серьезное дело, чтобы доверять ее военным», то для убедительности не хватает примеров блестящего руководства армией самим нобелевским лауреатом.

    В 82-ю годовщину вступления нашего народа в самую страшную в истории войну надо хотя бы попытаться понять, можно ли вообще подготовиться к будущей войне? Без послезнания, которым блещут герои книг про попаданцев. Хотя и их рецепты при более тщательном анализе оказываются бредовыми фантазиями, основанными на мифах разной степени завиральности и непонимании взаимосвязей процессов в государстве и военном деле. Тем более, что ни та война, ни нынешняя СВО определенно не станут последними в истории нашей страны.

    Что касается военного дела, то тут есть хотя бы внешние источники информации о том, какой будет будущая война. Армии проводят учения, встраивают в тактические и оперативные схемы новые образцы вооружений, техника демонстрируется на парадах, выставках, показывается военным атташе и собственному руководству. Какие-то сведения удается добыть разведкам из закрытых источников, что-то могут предполагать аналитики. Хотя во всех случаях возможны искажения, ошибки, а то и намеренная дезинформация. А что-то держат в настолько глубоком секрете, что оно всё равно оказывается сюрпризом, как наши Т-34 и «Катюши» для немцев в начале войны. Но на основе этого уже можно приблизительно выстраивать какие-то схемы противодействия.

    Порой случаются и какие-то локальные войны, в которых новая техника и приемы опробуются и выкристаллизовываются. Хотя, как правило, масштабы таких конфликтов и различия в военно-техническом уровне противников приводят к искаженной оценке плюсов и минусов тех или иных новшеств. Как, например, беспилотники, которые, конечно, не новинка уже лет 35, но по-разному проявляли свою эффективность в войнах с партизанскими формированиями, полурегулярной армией небольшого непризнанного государства и в войне с участием серьезных систем ПВО и авиации. А армия, построенная под определенный вид войн, может оказаться гораздо менее успешной в других.

    Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look/Global Look Press

    Так или иначе, со всеми этими данными военные могут выстроить хоть какое-то представление о будущей войне, заказать необходимые вооружения, потренироваться, подготовиться. Однако как бы они ни готовились и насколько бы успешен ни был дебют, заканчивается война обычно на совсем другой технике и тактических схемах, чем те, что были придуманы до нее.

    Но стоить помнить, что война, как постулировал Клаузевиц, всего лишь продолжение политики другими средствами. И главные решения, касающиеся долгосрочного планирования и действий в самую острую фазу предвоенного периода, приходится принимать именно политикам. А вот у них поле возможных вариантов развития событий огромно. Поскольку количество акторов на мировой политической карте даже больше, чем государств, а кроме того, возможны самые разные изменения во внутренней политике как своей, так и соседей, и самые разнообразные комбинации военных союзов. Тут какой шаг не предприми, риск ошибиться огромен.

    Знали ли Александр II и Александр III, при которых основное военное строительство велось и центры развертывания войск планировались на Западе против Европы, что уже к правлению Николая II на месте замкнутой и отсталой Японии возникнет новая мощная и агрессивная держава, а в Китае начнутся массовые антиколониальные движения? И что России придется вступить последовательно в две войны на Востоке, имея под рукой лишь наспех собранных казаков и ополченцев? А основные силы и всё снабжение придется тянуть не просто из центра, а с самого дальнего Запада?

    Мог ли предположить Николай II, что вступая из-за необходимости привлечения займов в союз с, казалось бы, самыми мощными военными державами в мире на тот момент, он обрекает Россию на втягивание в четырехлетнюю бойню, в которой у России не будет собственных интересов, и в которой России одной придется сражаться с тремя противниками? А если и мог, какой у него был выбор? Надеяться, что для начала Германия решит разобраться с Францией и только потом, усилившись, пойдет с австрийцами и турками на Россию? Или в преддверии войны, когда столько раз до этого разным странам именно демонстрацией готовности применения силы удавалось отодвинуть боевые действия, мог ли он не начинать мобилизацию, что спровоцировало немецкий ультиматум? Должен ли он был этот ультиматум принять? У каждого выбора возможное поле негативных последствий огромно.

    Должен ли был Сталин, особенно памятуя об опыте Николая и о том, какими последствиями его решения обернулись для страны, попытаться максимально оттянуть, а то и вовсе избежать вступления в ненужную для страны войну, чтобы лучше подготовить промышленность, дать возможным будущим противникам себя истощить? И если уж война окажется неизбежной, вступить в нее, как американцы в Первую мировую – в последний момент и с наибольшей выгодой для себя, в том числе и за счет торговли с воюющими. А если не оттягивать, то в какой момент вступить? Когда немцы громили Польшу, а Франция и Англия выжидали? При том что поляки его к союзу не приглашали, а великие державы могли быстро переобуться и напасть уже на нас? Или в тот момент, когда немцы уже собрали у наших границ огромную армию, пойти на нее в наступление недоразвернутыми войсками? Или попытаться начать мобилизацию, дав немцам повод и причину напасть сразу? Мог ли он знать, что в голове у Гитлера, и почему из всех вариантов действий Адольфа должен был предполагать такой, который, как мы знаем, привел Германию к разгрому.


    Но это всё войны прошлого, которые нам известно, чем закончились, поэтому правильность и неправильность тех или иных решений можно подогнать под ответ. А как сейчас оценивать правильность решений, последствия которых ещё не определены? Должна ли была Россия, особенно памятуя об опыте Николая, начать СВО ещё в 2014 году, до того, как Украину не успели вооружить и подготовить западные хозяева? И как отреагировали бы на это сами украинцы, в том числе и в ныне ставших нашими регионах, да и наши граждане, если даже после восьми лет нацистской вакханалии вынужденность СВО не готовы признать многие здесь, а тем более там? И это мы ещё оставляем за скобками вопрос о том, как на такое «неспровоцированное» нападение отреагировал бы весь остальной мир, включая Китай, который куда меньше был готов тогда противостоять США. И то, насколько вообще наша экономика в тот момент способна была выдержать такой уровень санкций, как сейчас.

    В 2022 году следовало ли России ждать, пока украинская армия начнет наступление на Донбасс всеми силами, а то и не только на Донбасс, но и на Крым, особенно если держать в уме тяжелые последствия попыток СССР оттянуть войну в 1941-м? Или не дожидаясь самим идти в наступление, сделав ход, неожиданный для многих как внутри внутри страны, так и вовне?

    Ответы на все вопросы даст только история, но и в её прочтении будет разноголосица не меньше, чем в истории прошлых войн. Ну а раз уж так получилось, что мы вступили в драку, которой всячески стремились избежать, остаётся лишь отбросить попытки игры в сослагательное наклонение и объединить все силы. Не было ещё такого, чтобы внутренние распри помогли России победить.

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