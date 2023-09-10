Нарышкин заявил о шулерстве Запада при составлении рейтингов университетов мира

Нарышкин обвинил страны Запада в неоколониальных подходах к науке и в шулерстве при составлении рейтингов университетов

Tекст: Антон Антонов

В обращении к участникам Восточного экономического форума Нарышкин обвинил страны Запада в помехах развитию национальных систем образования. Он считает, что западные страны прибегают к недобросовестному переманиванию талантливой молодежи из стран Азии и Африки. В результате другие страны становятся вынужденными донорами интеллектуального капитала для Запада, который сохраняет «неоколониальные подходы» к образованию и науке, сказал он.

По мнению Нарышкина, Запад уверен в своем превосходстве, в результате чего делает «глубоко ошибочные шаги» для сохранения «своего якобы привилегированного статуса». Такое отношение привело к «ущербу и страданию» для всего мира, передает ТАСС.

Нарышкин призвал «выработать альтернативные принципы мироустройства», в основе которых должны лежать «уважение и суверенитет», а также «подлинное равноправие всех участников международных отношений».

По его словам, «переход к новому многополярному миропорядку» требуется уже давно, но ему препятствуют «бенефициары прежней неоколониальной системы», убежденные «в праве на установление глобальной гегемонии», передает РИА «Новости».

Нарышкин назвал ошибочными тезисы о безальтернативности западного пути развития и исторической предопределенности доминирования Запада в международных делах. Он призвал «обобщить опыт национально-освободительных движений в странах Азии, проанализировать роль Советского Союза в его партнеров в ликвидации колониальной системы, сосредоточиться на примерах межгосударственного сотрудничества незападных стран».

Напомним, Нарышкин заявил, что физически и духовно здоровому человеку «неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу» из-за расплодившихся там извращений. В частности, он вспомнил одиозное выражение верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, сравнившего Европу с цветущим садом, а остальной мир с джунглями.