В условиях острого конфликта между Россией и Западом желание вызвать в России внутреннюю смуту совершенно понятно – как понятно и то, что людей, которые над этим работают, совершенно не интересует ни история, ни культура, ни благополучие народов, которые они хотят «деколонизировать».5 комментариев
Должность военного омбудсмена собрались ввести на Украине
Новый министр обороны Украины Умеров сообщил о планах ввести должность военного омбудсмена
Вероятно, на Украине введут должность военного омбудсмена, который должен будет заниматься «военными потребностями народа» и военнослужащих, сообщил министр обороны страны Рустем Умеров.
Умеров обещал, что власти «сосредоточатся <...> на людях», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Также министр заявил, что Украине нужна «новая философия отношения» к военным, которых следует «обеспечить всем необходимым: оружием, военной техникой, обмундированием, снаряжением, средствами индивидуальной защиты, питанием и медикаментами». Кроме того, он заявил, что Украине требуется вооружение, причем «уже сейчас» и «как можно больше», передает РИА «Новости».
Напомним, Умеров заявил, что на Украине планируют цифровизировать «всю информацию» о конфликте, в том числе работу военно-врачебных комиссий, а также ввести электронный военный билет.