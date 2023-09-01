Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.0 комментариев
Путин: Новые регионы получат порядка 2 трлн рублей на развитие
Новые регионы в ближайшие два с половиной года получат около 2 трлн рублей только из федеральных источников, заявил президент Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном».
«В ближайшие, по-моему, два с половиной года только из федеральных источников планируется почти 2 трлн рублей на развитие этих территорий – 1,9 трлн рублей, это приличные деньги», – сказал Путин, передает ТАСС.
Также глава государства выразил уверенность, что россияне оценят туристический потенциал новых регионов страны.
В День знаний резидент России Владимир Путин проводит открытый урок «Разговор о важном», во встрече принимают участие 30 школьников.