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    Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему культурные институции не могут быть вне идеологии

    Если ты что-то делаешь в культуре, то сказать «я вне идеологии» – то же самое, что сказать «меня не существует». Ты можешь выглядеть как могучий лось, но со всеми своими ресурсами ты будешь всего лишь перевозчиком блох.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Искусственный интеллект обещает людям утку под кроватью

    Гуру прогресса, футурологи и прочие свидетели будущего вставляют этот график в каждую презентацию и любой пост. Буквально крича, что скептики посрамлены: ИИ создает новые возможности через рост производительности труда! Строго говоря, врут.

    9 комментариев
    1 сентября 2023, 16:44

    Путин: Россия непобедима благодаря своему народу

    Tекст: Вера Басилая

    Россия непобедима благодаря настрою своего народа, заявил президент России Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном».

    Президент поделился подробностями переписки своих родственников и впечатлениями от нее, по его словам, он понял, «почему мы победили в Великой Отечественной войне: победить такой народ с таким настроем невозможно».

    «Мы абсолютно были непобедимы. И сейчас такими являемся», – заявил Путин, передает ТАСС.

    По его мнению, к такому выводу подталкивает только одна зарисовка из истории семьи, а таких – подавляющее большинство, что очень важно.

    Президент России Владимир Путин проводит открытый урок «Разговор о важном», во встрече принимают участие 30 школьников.

    31 августа 2023, 01:58
    В США рассказали о конфликте Байдена с помощниками из-за его слов о Путине

    Журналист Фор: Байден злился из-за попыток своих помощников «сгладить» его слова о Путине

    В США рассказали о конфликте Байдена с помощниками из-за его слов о Путине
    @ Shawn Thew – Pool via CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент США Джо Байден разозлился на своих помощников, которые пытались «подчистить» последствия его заявлений в адрес российского лидера Владимира Путина в 2022 году, пишет в своей книге The Last Politician («Последний политик») политический обозреватель Франклин Фор.

    В книге Фора, которая появится в продаже 5 сентября, говорится, что Байден был недоволен заявлениями своих помощников, которые прозвучали после его заявлений в Варшаве в 2022 году. Тогда американский президент сказал, что президент Путин «не может оставаться у власти», напоминает ТАСС.

    Белый дом впоследствии заверял, что Байден высказался на эмоциях и что его слова не отражают официального политического курса Вашингтона. Заявления о том, что американские власти не заинтересованы в смене политического руководства России, звучали в том числе на уровне вице-президента США Камалы Харрис.

    В Кремле тогда подчеркивали, что не президенту США решать, кто будет находиться у власти в России.

    В книге Фора, выдержки из которой публикует портал Axios, говорится, что, возвращаясь домой, Байден «испытывал жалость к себе». Он, по мнению автора книги, осознавал допущенную ошибку, но «был возмущен своими помощниками», поскольку их заявления создавали впечатление, будто они «подчищали за ним грязь». По информации американского политического обозревателя, Байден жаловался своим друзьям на то, что на него не стали возлагать ответственность за неудачу, и вместо этого обращаются с ним как с ребенком.

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    30 августа 2023, 23:41
    Американский журналист заявил о ярости Макрона и Шольца из-за Путина

    Журналист Хинкл: Безразличное отношение Путина к санкциям привело в ярость Макрона и Шольца

    Американский журналист заявил о ярости Макрона и Шольца из-за Путина
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц пришли «в бешенство» из-за того, что российского лидера Владимира Путина не волнуют западные санкции, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    Хинкл в своем блоге на YouTube отметил, что во время встречи Макрона и Шольца с Путиным российский президент даже не упоминал об ограничительных мерах.

    «Макрон не мог понять: какого черта происходит?» – передает РИА «Новости» слова американского журналиста.

    Российский лидер не переживает из-за давления со стороны Запада, поскольку вред причинен именно Соединенным Штатам и Европейскому союзу, уверен Хинкл. Россия же, по его мнению, в этой сфере одержала победу.

    Президент Владимир Путин ранее отмечал, что западные инициаторы санкций пошли на резкий разрыв связей, но Россия сумела обеспечить устойчивость экономики.

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    31 августа 2023, 18:02
    Новак сообщил Путину о договоренности с ОПЕК+ по сокращению поставок нефти
    Новак сообщил Путину о договоренности с ОПЕК+ по сокращению поставок нефти
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В скором времени российское руководство объявит о сокращении поставок нефти на внешние рынки, оно договорилось об этом со странами ОПЕК+, сказал вице-премьер Александр Новак на совещании с президентом Владимиром Путиным.

    Соглашение достигнуто, основные параметры договоренности озвучат на следующей неделе публично, сказал Новак, отвечая на вопрос главы государства, удалось ли договориться с ОПЕК о сокращении поставок нефти из России, передает ТАСС.

    В начале августа министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ подтвердил договоренности о сокращении добычи нефти до конца 2024 года. В комитете выразили признательность России за решение о сокращении экспорта нефти на 300 тыс. б/с в сентябре.

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    30 августа 2023, 10:23
    Milliyet: Эрдоган ознакомит страны G20 с планами Путина по Украине

    Tекст: Алина Власенко

    Страны «Большой двадцатки» услышат от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана условия и намерения российского лидера Владимира Путина по прекращению конфликта на Украине, пишет газета Milliyet.

    «Встреча Эрдогана и Путина накануне саммита «Большой двадцатки» в Индии превратит Турцию в звезду мероприятия. Все захотят узнать у Эрдогана условия и намерения Путина, а Запад в очередной раз объяснит Эрдогану свою линию по Украине», пишет Milliyet.

    Таким образом, отмечает издание, начнется процесс посредничества в прекращении конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган также могут на запланированных переговорах обсудить новую формулу для зерновой сделки.

    В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин проведет встречу с Эрдоганом, и отметил, что о времени и месте сообщат позднее.

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    31 августа 2023, 15:36
    Путин проведет открытый урок для школьников 1 сентября

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин запланировал провести открытый урок «Разговор о важном» 1 сентября, в нем примут участие 30 школьников, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Для участия в открытом уроке отобраны учащиеся с выдающимися достижениями в учебе, это победители международных олимпиад и конкурсов, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Кроме того, президент России вместе с коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым в режиме видеоконференции даст старт началу строительства в Бишкеке, Баткене и Караколе трех общеобразовательных школ с обучением на русском языке.

    Также в формате видеоконференции глава российского государства поучаствует в церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти российских регионах.

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    30 августа 2023, 07:57
    Россия назвала условие для проведения ядерных испытаний

    Российский дипломат Глухов заявил, что Москва устроит ядерные испытания только в ответ на аналогичный шаг США

    Tекст: Антон Антонов

    Россия может провести ядерные испытания только в том случае, если США сделают это первыми, заявил на заседании ГА ООН представитель постпредства России при организации Дмитрий Глухов.

    Комментируя высказанную США обеспокоенность указанием президента России Владимира Путина на готовность к ядерному испытанию, Глухов подчеркнул, что именно США являются единственной страной, которая применяла ядерное оружие. При этом США провели больше ядерных испытаний, чем какое-либо другое государство.

    По словам Глухова, Вашингтон «не первый год сохраняет открытым вопрос о возвращении к испытаниям» и «по этой причине не ратифицирует» Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, передает РИА «Новости».

    В связи с этим Россия не признает право Вашингтона выступать с какими-либо обвинениями в свой адрес. Глухов пояснил, что Путин говорил о гипотетической возможности возобновления ядерных испытаний. Слова президента России нужно «рассматривать исключительно в контексте нашего ответа на деструктивные действия США» как «превентивный сигнал», сказал дипломат. «К такому шагу мы прибегнем только в том случае, если Соединенные Штаты сделают это первыми», – заявил он.

    В свою очередь, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов также обвинил США в «наглом искажении» российской позиции. «Глава нашего государства ясно дал понять: курс США деструктивен. Если Америка возобновит ядерные испытания, мы готовы к зеркальному ответу. Однако в инициативном порядке на такие меры не пойдем», – заявил посол.

    Он отметил, что США «палец о палец не ударили», чтобы ввести» ДВЗЯИ в действие, лишь «кормят мир обещаниями», оставаясь «уклонистами». При этом «другие страны в своих решениях по данному вопросу оглядываются на Америку, которая по существу способствует эрозии этого важного соглашения».

    Антонов указал, что США делают вид, будто в вопросах разоружения и нераспространения виноват всегда кто-то другой, «как правило, Россия». Если же США «не откажутся от соблазна возобновить ядерные испытания», то «хоронить» придется и ДВЗЯИ, заявил он.

    Напомним, Путин, выступая с обращением к Федеральному собранию, заявил, что у Москвы есть информация, что «некоторые деятели в Вашингтоне» задумываются о ядерных испытаниях. Это связано с разработкой в США новых типов боеприпасов. «В этой ситуации Министерство обороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, – дал поручение Путин. – Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытание, то и мы проведем».

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    30 августа 2023, 19:07
    Кадыров заявил о готовности выполнить любой приказ Путина

    Кадыров заявил о готовности выполнить любой приказ Путина, даже ценой собственной жизни

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что обязан президенту России Владимиру Путину жизнью дважды, и подчеркнул, что готов исполнить любой его приказ.

    Руководитель региона в своем Telegram-канале обратил внимание на публикации в иностранных изданиях от «недоделанных политологов», которые предсказывают ему «скорую гибель», и добавил, что относится к таким информационным вбросам с «пренебрежительным снисхождением».

    Он пояснил, что подобные измышления лишь веселят его, и подчеркнул, что «не принадлежит сам себе», а принадлежит Родине, ее интересам и религии. «И я готов выполнить любой приказ Владимира Владимировича, даже если итогом станет смерть», – подчеркнул Кадыров.

    В декабре Кадыров сообщал, что глава государства наградил его орденом Александра Невского за вклад в развитие региона и решение важных государственных задач.


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    31 августа 2023, 17:29
    Путин призвал развивать переработку сырья в Красноярском крае

    Tекст: Вера Басилая

    Красноярский край богат ресурсами, но основной упор нужно делать на углублении переработки сырья, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития региона.

    Путин отметил, что основой для уверенного развития региона, для решения социальных вопросов является рост экономики.

    «Красноярский край располагает огромными запасами природных ресурсов – это и уголь, и нефть, и железные, полиметаллические руды, золото, никель, редкоземельные металлы. Хотел бы подчеркнуть, основной упор надо делать на углублении переработки сырья, на выпуске продукции высоких переделов как для внутреннего рынка, так и на экспорт», – приводит ТАСС слова президента.

    Ранее Путин открыл автомобильный мост через Енисей в Красноярском крае.

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    31 августа 2023, 14:58
    Путин выразил соболезнования президенту ЮАР в связи с пожаром в Йоханнесбурге

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафосе в связи с трагическими последствиями пожара в Йоханнесбурге.

    «Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в Йоханнесбурге. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в телеграмме на сайте Кремля.

    Как сообщил представитель городской службы по чрезвычайным ситуациям ЮАР Роберт Мулаудзи, власти города рассматривают две причины пожара: незаконное подключение к электросети и разведение огня в одном из помещений. Он отметил, что пожар начался на первом этаже и быстро охватил все здание, передает ТАСС.

    Как сообщили в мэрии Йоханнесбурга, в доме на момент пожара могли находиться до 200 человек.

    Пожар произошел в пятиэтажном здании, в котором, предположительно, люди проживали незаконно. Количество погибших из-за пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР возросло до 73 человек, еще 52 человека получили травмы.

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    30 августа 2023, 13:33
    Патрушев: Путин одобрил предложения Совбеза по развитию станкостроения

    Секретарь Совбеза Патрушев: Президент Путин одобрил предложения Совета безопасности по развитию станкостроения

    Tекст: Антон Никитин

    Совет безопасности представил президенту Владимиру Путину предложения по развитию станкостроения и получил его одобрение, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

    Патрушев сообщил на совещании по участию российских вузов в обеспечении технологической независимости страны, что президент одобрил доклад по станкостроению, в подготовке которого приняло участие больше 50 ведомств и учреждений. Секретарь Совбеза заверил, что этому делу правительство будет сейчас уделять очень серьезное внимание, передает ТАСС.

    Напомним, в апреле Путин призвал преодолеть избыточную зависимость от зарубежных технологий в машиностроении, сформировать собственное станкостроение на основе самых современных разработок.

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    30 августа 2023, 13:48
    Песков: Путин всегда ценил большой талант и патриотизм Кобзона

    Песков: Президент Путин очень тепло относился к народному артисту СССР, политику и общественному деятелю Иосифу Кобзону

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин очень тепло относился к народному артисту СССР, политику и общественному деятелю Иосифу Кобзону, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президент имел очень теплые личные отношения с Кобзоном и всегда относился к нему как к большому таланту и большому патриоту Родины. В этом плане ничего не изменилось и никогда не изменится», – приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос по случаю пятой годовщины со дня смерти артиста.

    Напомним, в сентябре 2022 года Песков рассказал, что президент России Владимир Путин хорошо знал и уважал народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

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    30 августа 2023, 09:36
    Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

    Tекст: Алина Власенко

    Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко, которому исполнилось 69 лет, с днем рождения, и заявил, что вместе Москва и Минск смогут преодолеть любые трудности.

    «Искренне дорожу установившимся между нами взаимопониманием. Уверен, совместными усилиями мы сможем преодолеть любые трудности и обеспечить наращивание многопланового российско-белорусского сотрудничества, в том числе в формате Союзного государства», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин пожелал Лукашенко крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

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    31 августа 2023, 16:04
    Лавров предложил Фидану обсудить вопросы, которые рассмотрят Путин и Эрдоган

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Москве станут подготовкой к встрече российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Президенты Путин и Эрдоган готовятся к своей очередной встрече, сегодня нужно подробно посмотреть на те вопросы, которые будут вынесены на их обсуждение, сказал глава МИД России на переговорах с Фиданом.

    В свою очередь глава МИД Турции отметил, что на встрече с Лавровым будут обсуждены вопросы возобновления зерновой сделки и установления справедливого мира на Украине мирным путем, а также ситуации в Сирии и на Южном Кавказе, передает ТАСС.

    Напомним, в Москве проходят переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым и его турецким коллегой Хаканом Фиданом.

    Ранее турецкий дипломатический источник заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган намерены встретиться в начале сентября в Сочи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль сделает официальное заявление о сроках визита Эрдогана в Россию.

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    31 августа 2023, 13:11
    Источник назвал время и место встречи Путина и Эрдогана

    Названы возможные время и место встречи Путина и Эрдогана

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган намерены встретиться в начале сентября в Сочи, заявил турецкий дипломатический источник.

    Встреча планируется на 4 сентября, сказал собеседник ТАСС.

    До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль сделает официальное заявление о сроках визита Эрдогана в Россию.

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    31 августа 2023, 17:45
    Путин поручил выбрать оптимальные решения для газификации Красноярского края

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин, открывая совещание по вопросам социально-экономического развития Красноярского края, поручил оперативно выбрать оптимальные решения для газификации в регионе.

    «Особое направление работы – это газификация Красноярского края. Как говорят специалисты, ее можно провести как на базе мощности проектируемого газопровода «Сила Сибири – 2», так и в качестве независимого проекта… Нужно оперативно выбрать оптимальное решение», – приводит его слова ТАСС.

    Путин отметил, что граждане и бизнес этого очень ждут, поскольку газификация является ресурсом для экономики, решения экологических проблем и для индивидуального жилищного строительства.

    Ранее Путин заявил, что Красноярский край богат ресурсами, но основной упор нужно делать на углублении переработки сырья.

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