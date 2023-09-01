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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Зеленский обнуляет инвестиции украинцев в личную безопасность

    Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему культурные институции не могут быть вне идеологии

    Если ты что-то делаешь в культуре, то сказать «я вне идеологии» – то же самое, что сказать «меня не существует». Ты можешь выглядеть как могучий лось, но со всеми своими ресурсами ты будешь всего лишь перевозчиком блох.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Искусственный интеллект обещает людям утку под кроватью

    Гуру прогресса, футурологи и прочие свидетели будущего вставляют этот график в каждую презентацию и любой пост. Буквально крича, что скептики посрамлены: ИИ создает новые возможности через рост производительности труда! Строго говоря, врут.

    9 комментариев
    1 сентября 2023, 15:25

    На Запорожском направлении за неделю уничтожено более 960 украинских военных

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона за неделю предприняла 44 безуспешные попытки атак на российские позиции на Запорожском направлении, она потеряла чуть менее тысячи бойцов, сообщило Министерство обороны России.

    Для наращивания усилий по прорыву обороны на этом направлении украинское военное руководство перебрасывает одно из последних соединений стратегического резерва – 71-ю егерскую бригаду ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Все проведенные за неделю атаки отражены Запорожской группировкой войск, за этот период уничтожено свыше 960 украинских военных, 24 боевые бронированные машины разной модификации, 28 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии.

    Министерство уточнило, что высокие потери ВСУ понесли из-за эффективного поражения российскими войсками украинской бронетехники на дальних подступах.

    Ведомство подчеркнуло, что командование соединений ВСУ целенаправленно бросает в «мясные штурмы» личный состав без прикрытия для пешего прохода по минно-взрывным заграждениям ВС России.

    На Южно-Донецком направлении самые ожесточенные бои проходили к югу от Старомайорского (ДНР). Все наступательные планы украинского военного командования там оказались сорваны, группировка «Восток» отразила все атаки. Общие потери ВСУ составили до 1025 человек, 13 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, а также 26 орудий полевой артиллерии.

    На Донецком направлении украинская группировка «Соледар» пыталась прорвать оборону у Клещеевки и Малоильновки (ДНР), но не преуспела. За неделю там отражено 36 атак, ВСУ потеряли до 2385 человек, 30 танков и других бронированных машин, 75 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии.

    На Купянском направлении Западная группировка улучшила тактическое положение, взяв под контроль опорные пункты ВСУ и ключевые высоты. Украинская сторона потеряла до 470 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 21 автомобиль 18 орудий полевой артиллерии.

    На Краснолиманском направлении группа войск «Центр» отразила за неделю 14 атак, ВСУ потеряли до 540 человек, 22 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии.

    На Херсонском направлении усилия сосредоточили на огневом поражении живой силы ВСУ, ведении контрбатарейной борьбы, поиске и уничтожении ДРГ и недопущению высадки украинских войск на острова.

    31 августа 2023, 19:30
    Боррель призвал готовиться к принятию сразу 10 стран в Евросоюз
    Боррель призвал готовиться к принятию сразу 10 стран в Евросоюз
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Евросоюзу нужно подготовиться к вступлению 10 государств, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Новыми членами объединения должны стать Украина и страны Западных Балкан, боевые действия на украинской территории ускорили эти события, сказал Боррель, передает ТАСС.

    Необходимо определить цели, чтобы придать импульс процессу, надо быть готовыми к принятию 10 новых членов ЕС. По его словам, нужно определить временные рамки для приема.

    Ранее Боррель заявил, что ЕС не смог разблокировать очередной транш для помощи Украине.

    Коментарии (45)
    31 августа 2023, 18:33
    Военный эксперт объяснил слова Зеленского о применении оружия дальностью 700 км

    Военный эксперт Кнутов: Новым дальнобойным оружием Украины могли быть БПЛА, атаковавшие аэропорт Пскова

    Военный эксперт объяснил слова Зеленского о применении оружия дальностью 700 км
    @ кадр из видео

    Tекст: Илья Абрамов

    Заявление Владимира Зеленского об использовании ВСУ нового дальнобойного оружия неслучайно прозвучало именно сейчас. Тем самым он косвенно признал удар по аэропорту Пскова, чтобы поднять боевой дух своей аудитории. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Зеленский сообщил об успешном применении украинскими военными оружия с дальностью поражения 700 км.

    «Когда Зеленский говорит о применении оружия с дальностью 700 км, он скорее всего имеет в виду новые БПЛА, производство которых недавно было анонсировано Украиной», – сказал Юрий Кнутов, военный эксперт, директор Музея войск ПВО.

    «Однако Зеленский врет, что этот БПЛА является собственной разработкой Украины. Действительно, внутри страны могут собирать дрон и производить часть деталей для него, но самые ценные запчасти и финансирование идут из западных государств», – акцентировал он.

    «Эти слова неслучайно прозвучали на Украине именно сейчас. Существует вероятность, что новый тип дронов использовался во время атаки на аэропорт Пскова. Зеленский своим заявлением косвенно подтвердил эту теорию и тем самым повысил боевой дух своей аудитории», – подчеркивает собеседник.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ успешно применили произведенное на Украине дальнобойное оружие, предназначенное для поражения целей на расстоянии 700 км. Напомним, накануне Украина атаковала беспилотниками аэропорт Пскова. Специалисты в тот же день завершили устранение всех последствий налета БПЛА на инфраструктурный объект. Об этом сообщил губернатор области Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

    После атаки БПЛА Росавиация закрыла аэропорт Пскова для гражданских рейсов. Сегодня утром объект возобновил свою работу в штатном режиме.

    В результате удара на военном аэродроме оказались повреждены четыре самолета Ил-76. В экстренных службах сообщили о пожаре. Полеты над Псковом и областью были ограничены. Жертв нет.

    Ранее военный эксперт Юрий Кнутов подробно объяснил цели массовой атаки украинских беспилотников на Россию. Им было отмечено, что офис Зеленского за счет массовых атак дронами пытается снизить эффективность защиты воздушного пространства РФ, а также посеять панику среди населения.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что спутники НАТО помогли украинским беспилотникам долететь до Пскова.

    Коментарии (20)
    31 августа 2023, 21:15
    Кандидат в президенты США призвал заставить Россию отказаться от альянса с КНР

    Кандидат в президенты США Рамасвами призвал заставить Россию отказаться от альянса с Китаем

    Кандидат в президенты США призвал заставить Россию отказаться от альянса с КНР
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Претендующий на выдвижение в президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами предложил включить в договоренности об урегулировании конфликта на Украине пункт о выходе России из альянса с Китаем.

    Политик считает, что настоящей угрозой США является российско-китайский союз, а не спецоперация на Украине. В социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) Рамасвами написал, что США выполнили свои обязательства на Украине, необходимо договориться о мире с Путиным в обмен на отказ России от альянса с Китаем, передает РИА «Новости».

    Ранее кандидат в президенты США Рамасвами в случае победы собрался посетить Москву и признать контроль России над новыми регионами. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в предвыборной гонке за пост президента США случилась неожиданная перетасовка фаворитов.

    Коментарии (37)
    31 августа 2023, 18:36
    ВСУ пытались дискредитировать ВС России при ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

    Минобороны: ВСУ пытались дискредитировать ВС России при ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

    ВСУ пытались дискредитировать ВС России при ротации МАГАТЭ на ЗАЭС
    @ Таисия Воронцова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим намеревался дискредитировать российские ВС в ходе ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, но российские бойцы смогли обеспечить их безопасный переход, сообщило Минобороны России.

    В ходе ротации украинская сторона попыталась дискредитировать российских военных как гарантов безопасности проведения мероприятия, сообщило ведомство, передает ТАСС. Украинские боевики пытались с помощью имитации взрывов боеприпасов нарушить маршрут движения инспекторов.

    Министерство подчеркнуло, что у места перехода наблюдателей МАГАТЭ – поселка Васильевка – был объявлен режим прекращения огня, он неукоснительно соблюдался российскими военными.

    Коментарии (8)
    1 сентября 2023, 11:42
    В Совфеде ответили на призыв генерала США уничтожить Крымский мост

    Сенатор Цеков: Слова генерала США Ходжеса о разрушении Крымского моста – это призыв к теракту

    В Совфеде ответили на призыв генерала США уничтожить Крымский мост
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Призывы к теракту на Крымском мосту – не что иное, как самопиар Ходжеса. Ради минуты славы он готов забыть, что такое воинская честь, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Сергей Цеков. Ранее бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес призвал разрушить Крымский мост.

    «Бывший командующий армией США в Европе, к тому же генерал, Бен Ходжес, открыто призывает к осуществлению крупного теракта – подрыва Крымского моста. Эта риторика красноречиво говорит сразу о нескольких проблемах Америки. Во-первых, судя по всему, в Штатах напрочь забыли о том, что такое воинская честь», – сказал Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым.

    «Во-вторых, лично у меня возникают большие вопросы к тому, как именно выстраивается карьерная лестница в Вашингтоне. На вершину должны взбираться лучшие из лучших, а Ходжес, откровенно говоря, показал себя человеком глупым и недостойным», – отмечает парламентарий.

    «Судя по всему, ему нравится быть в центре внимания. Да, сейчас его фигуру многие обсуждают, тысячи людей по всему миру изучают слова этого генерала, но стоила ли минута славы чести? Посмотрим, чего добьется Америка лет через 50 с такими людьми», – резюмировал Цеков.

    Ранее бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Крым следует сделать непригодным для российских ВМФ и ВВС. Об этом он сообщил в интервью изданию Newsweek. По его мнению, полуостров является «решающим участком местности». Он отметил, что после «изоляции» региона от российских сил, ВСУ следует предоставить достаточное количество оружия дальнего действия.

    При этом он призвал разрушить Крымский мост, поскольку это «изменит правила игры». Генерал подчеркнул, что главной целью контрнаступления является стремление перерезать «сухопутный коридор» к полуострову. По его словам, большое значение в рамках решения данной задачи будут иметь поставки американских кассетных боеприпасов, что «затруднит движение конвоев» по мосту.

    К слову, Бен Ходжес довольно последователен в своих призывах. Так, в июне он заявил, что украинские военные ради «захвата» Крыма будут готовы убить или пленить всех россиян, находящихся на полуострове. Генерал отмечал, что данная территория является для ВСУ стратегической целью.

    Кроме того, он говорил, что решение крымского вопроса поможет Украине «вытеснить российский флот из центральной и западной частей Черного моря», а также «открыть доступ из Одессы к мировым торговым путям по океанам».

    Еще в феврале в социальной сети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) Ходжес публиковал карту полуострова с предлагаемыми местами нанесения ракетных ударов. Изображение сопровождалось подписью «как изгнать русских из Крыма».

    На фоне этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что для блокировки региона у Украины нет ни флота, ни авиации, ни подходящих мест базирования. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Запад помогает Украине совершать атаки на Крымский мост.

    Коментарии (27)
    1 сентября 2023, 03:20
    Американский генерал призвал разрушить Крымский мост

    Генерал ВС США Ходжес призвал разрушить Крымский мост

    Американский генерал призвал разрушить Крымский мост

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший командующий армии США в Европе генерал Бэн Ходжес считает, что Крым следует сделать непригодным для российского военно-морского флота и российских ВВС.

    Ходжес в интервью журналу Newsweek заявил, что речь идет не о том, чтобы помочь ВСУ «отбросить русских назад». Крым, подчеркнул он, является «решающим участком местности».

    Американский генерал полагает, что Крым следует «изолировать», а затем предоставить ВСУ достаточное количество оружия дальнего действия, чтобы сделать регион непригодным для ВМФ и ВВС России, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Ходжес призвал разрушить Крымский мост. По его словам, это полностью «изменит правила игры».

    Главной целью контрнаступления ВСУ, по оценке американского генерала, является стремление перерезать «сухопутный коридор» в Крым. Большое значение для выполнения этой задачи, по его словам, будут иметь поставки американских кассетных боеприпасов большей дальности. Это, по оценке генерала, «затруднит движение конвоев» по мосту.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. Российский лидер называл террористическую атаку по мосту бессмысленным и жестоким преступлением.

    Кроме того, глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что для блокировки Крыма у Украины нет ни флота, ни авиации, ни подходящих мест базирования. Угрозы Киева перекрыть полуостров он называл чистым блефом.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Запад помогает Украине атаковать Крымский мост.

    Коментарии (30)
    31 августа 2023, 20:37
    Грузинский общественник призвал не называть украинцев братьями
    Грузинский общественник призвал не называть украинцев братьями
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Учредитель общественного движения «Грузия превыше всего» Вато Шакаришвили после убийства полицейским в Днепре грузина Джумбера Силагавы призвал перестать называть украинцев братьями, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Хватит называть Украину братским государством. Мы долго терпим и много чего учитываем. Приняли беженцев с Украины, накормили, дали возможность обучения на родном языке. А они и не поблагодарили! Отозвали из Грузии посла, выгнали нашего из Киева, хотят затащить нас в войну, вмешиваются в наши внутренние дела», – заявил он.

    По его словам, украинцы «разрушили свою страну, а теперь хотят разрушить нашу». «Пусть Бог поможет украинскому народу поскорее освободиться из тисков банды (президента Украины Владимира) Зеленского и глобальной партии войны», – сказал в частности Вато Шакаришвили.

    Силагава был застрелен в спину полицейским, остановившим автомобиль для проверки документов, на глазах у жены и маленьких детей. В Тбилиси также возмущены, что на Украине идет процесс «героизации» стража порядка. В частности, мэр Днепра Борис Филатов заявил, что полностью поддерживает действия правоохранителей.

    Глава правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал случившееся «омерзительным преступлением».

    На Украине расследуют случившееся, полицейский задержан в связи с подозрением на превышение полномочий. При этом утверждается, что якобы Силагава был нетрезв и вел себя агрессивно.

    Коментарии (25)
    31 августа 2023, 18:11
    Лавров объяснил бесперспективность «формулы мира Зеленского»

    Лавров объяснил Фидану бесперспективность продвижения так называемой формулы мира Зеленского

    Лавров объяснил бесперспективность «формулы мира Зеленского»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Инициативы продвигать неприемлемую, ультимативную и заведомо провальную так называемую формулу мира президента Украины Владимира Зеленского подменяют любой серьезный разговор, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом Лавров заявил, что обсудил с турецким коллегой ситуацию на Украине, и инициативы, которые продвигают ультимативную и заведомо провальную «формулу мира» Зеленского, передает ТАСС.

    По словам главы МИД России, нельзя полагаться на те усилия, которые продвигают условия президента Украины. Лавров объяснил, что эти инициативы пытаются подменить любой серьезный разговор о том, как обеспечивать равную и неделимую безопасность, которая будет предотвращать конфликты на территории Европы.

    Ранее Лавров заявил, что переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Москве станут подготовкой к встрече российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Коментарии (10)
    31 августа 2023, 16:28
    Под Купянском солдаты ВСУ начали прибегать к «самострелам»

    В районе Купянска солдаты ВСУ начали наносить себе увечья, чтобы отправиться в тыл

    Под Купянском солдаты ВСУ начали прибегать к «самострелам»
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Солдаты ВСУ, которые боятся попасть на горячие участки купянского фронта, все чаще прибегают к «самострелам», сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Также он отметил, что отмечается и другое причинение вреда собственному здоровью для отправки в госпитали в тыловых районах, передает РИА «Новости».

    Источник уточнил, что по данным, полученным от пленных, иногда украинские военнослужащие просят своих сослуживцев за деньги нанести легкие увечья.

    Ранее стало известно о поставках Киевом кассетных снарядов под Купянск.

    Коментарии (16)
    1 сентября 2023, 08:54
    В США заявили о ликвидации главного союзника

    Американский журналист Карлсон: Байден уничтожает Западную Европу украинским конфликтом

    В США заявили о ликвидации главного союзника
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом во главе с Джо Байденом теряет свое лидерство в мире и уничтожает единственного союзника – Западную Европу, выразил мнение в интервью радиоведущему Адаму Королле известный американский журналист Такер Карлсон.

    По его словам, единственный настоящий союзник США – Западная Европа – вынужден разрушаться в политическом и экономическом вопросам из-за затягивания конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Карлсон добавил, что США намеренно «раздавила экономику Германии», подорвав «Северный поток».

    Журналист отметил, что действия Белого дома в конечном итоге привели к тому, что Штаты потеряли контроль над миром, более того, в данный момент США «находится в свободном падении», стремясь к еще одной «Великой депрессии».

    Ранее американские СМИ заявили, что Украина из-за отставки Бена Уоллеса с поста главы Минобороны Британии теряет одного из своих ближайших союзников.

    Коментарии (6)
    31 августа 2023, 19:07
    ЕС не смог разблокировать транш из Европейского фонда мира для Украины
    ЕС не смог разблокировать транш из Европейского фонда мира для Украины
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз не смог на заседании Совета ЕС разблокировать очередной транш из Европейского фонда мира для Украины из-за противодействия Венгрии, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания.

    Он также выразил надежду разблокировать его на следующей неделе, передает ТАСС.

    Боррель добавил, что предельный размер военной помощи Евросоюза Украине в ближайшие четыре года составит 5 млрд евро в год.

    Ранее Боррель сообщил, что Евросоюз планирует создать фонд военного содействия киевскому режиму на 2024–2027 годы объемом 5 млрд евро в год.

    Коментарии (3)
    1 сентября 2023, 05:20
    Взрывы прогремели в двух областях Украины

    Взрывы прогремели в Житомирской и Винницкой областях Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Взрывы прозвучали в ночь на пятницу, 1 сентября, в Житомирской области на севере Украины, а также в Винницкой области в центральной части страны, сообщают местные СМИ.

    Подробностей не приводится.

    Воздушная тревога в настоящее время действует на большей части территории страны, в том числе в столичном регионе Украины, передает ТАСС.

    30 августа сообщалось, что в Житомирской области в результате ночных взрывов повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно повреждены в Житомирской области.

    Коментарии (9)
    1 сентября 2023, 09:15
    Стало известно о больших потерях ВСУ под Купянском

    Подполковник ЛНР в отставке Марочко заявил, что за три дня ВСУ потеряли до 60% бойцов под Купянском

    Стало известно о больших потерях ВСУ под Купянском
    @ Ashley Chan/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В течение трех дней боевых действий украинские военные на некоторых участках могут терять до 60% бойцов под Купянском, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, на данном направлении Киев вынужден регулярно проводить ротационные мероприятия для восстановления боеспособности подразделений 43-й, 44-й, 66-й, 115-й, а также 68-й егерской бригад, передает РИА «Новости».

    Также Марочко отметил, что на некоторых участках за три дня украинские подразделения теряют до 60% личного состава, из них 40% составляют безвозвратные потери.

    Ранее стало известно, что в районе Купянска солдаты ВСУ начали наносить себе увечья, чтобы отправиться в тыл.

    Коментарии (2)
    1 сентября 2023, 12:37
    В США предупредили Киев о возможности России дойти до Одессы
    В США предупредили Киев о возможности России дойти до Одессы
    @ BMG-2048/wikipedia.org

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские силы при необходимости могут дойти до Одессы, чтобы завершить конфликт на Украине, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

    По его словам, российские войска очень осторожно и взвешено продвигаются против ВСУ «в надежде, что кто-нибудь, обладающий здравым смыслом, придет и договорится о прекращении конфликта, наконец-то придут к выводу, что это безнадежно», передает РИА «Новости».

     Эксперт считает, что ВС России могут продвинуться до Днепра, прямо на Киев, после чего смогут перейти реку на юге и дойти до Одессы.

    Макгрегор добавил, что если такой маневр не сможет заставить Киев прекратить конфликт, то у Москвы не останется другого выхода, кроме как продвигаться дальше «к польской и румынской границам».

    Продвижение русских на Запад окажет большое влияние на Европу, заключил Макгрегор.

    Коментарии (18)
    1 сентября 2023, 08:20
    Дроны ВСУ атаковали атомоград Курчатов в Курской области

    Глава Курской области Старовойт заявил об атаке украинских беспилотников на город Курчатов

    Tекст: Александра Юдина

    Атомоград Курчатов в Курском регионе подвергся атаке двух украинских БПЛА, повреждения получили жилой дом и административное здание, сообщил губернатор области Роман Старовойт.

    В своем Telegram-канале он указал, что на утром Курчатов атаковали два дрона ВСУ, оказались повреждены жилой дом и административное здание. В данный момент на месте работают специалисты, уточняются размеры ущерба.

    В Курчатове расположена Курская АЭС, город находится приблизительно в 70 км от границы с Украиной.

    Ранее беспилотник врезался в многоквартирный дом в Курске.

    Коментарии (16)
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    Почему в Польше заговорили о создании Укрополии

    Польская пресса забила тревогу о превращении страны в Укрополию в связи с огромным наплывом украинских беженцев. Находящиеся в стране почти полтора миллиона украинцев проживают в отдельных самоуправлениях, где могут получить политический вес. Тема миграции становится одной из ключевых на предстоящих в октябре всеобщих выборах. Удастся ли украинской диаспоре усилить свои позиции, как это когда-то произошло в Канаде и США? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Украинцы признали, что Бог с русскими

      После обращения папы римского Франциска к российским католикам, который призвал помнить о «наследии великой и просвещенной России», на Украине началась истерика. Главу крупнейшей христианской конфессии внесли в список сайта «Миротворец», а в офисе президента Зеленского Франциска назвали «инструментом российской пропаганды».

    • Габон тоже послал Францию

      В Африке еще один военный переворот и опять в зоне французского влияния: очередной поставщик урана шлет Париж куда подальше. На сей раз речь о Габоне – богатой нефтью стране, которой полвека правила династия Бонго. Прежде французы не раз проводили в Габоне военные операции. Решатся ли на этот раз?

    • Америка за отставку Байдена

      Опросы общественного мнения в США показывают, что абсолютное большинство американцев выступают за уход Джо Байдена из политики. Причем самый популярный ответ о желаемой ему судьбе – импичмент за коррупцию. Но пока вместо Байдена в США пытаются осудить Дональда Трампа, делая его тем самым еще сильнее и богаче.

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