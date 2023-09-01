На Запорожском направлении за неделю уничтожено более 960 украинских военных

Tекст: Алексей Дегтярев

Для наращивания усилий по прорыву обороны на этом направлении украинское военное руководство перебрасывает одно из последних соединений стратегического резерва – 71-ю егерскую бригаду ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Все проведенные за неделю атаки отражены Запорожской группировкой войск, за этот период уничтожено свыше 960 украинских военных, 24 боевые бронированные машины разной модификации, 28 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии.

Министерство уточнило, что высокие потери ВСУ понесли из-за эффективного поражения российскими войсками украинской бронетехники на дальних подступах.

Ведомство подчеркнуло, что командование соединений ВСУ целенаправленно бросает в «мясные штурмы» личный состав без прикрытия для пешего прохода по минно-взрывным заграждениям ВС России.

На Южно-Донецком направлении самые ожесточенные бои проходили к югу от Старомайорского (ДНР). Все наступательные планы украинского военного командования там оказались сорваны, группировка «Восток» отразила все атаки. Общие потери ВСУ составили до 1025 человек, 13 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, а также 26 орудий полевой артиллерии.

На Донецком направлении украинская группировка «Соледар» пыталась прорвать оборону у Клещеевки и Малоильновки (ДНР), но не преуспела. За неделю там отражено 36 атак, ВСУ потеряли до 2385 человек, 30 танков и других бронированных машин, 75 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии.

На Купянском направлении Западная группировка улучшила тактическое положение, взяв под контроль опорные пункты ВСУ и ключевые высоты. Украинская сторона потеряла до 470 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 21 автомобиль 18 орудий полевой артиллерии.

На Краснолиманском направлении группа войск «Центр» отразила за неделю 14 атак, ВСУ потеряли до 540 человек, 22 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении усилия сосредоточили на огневом поражении живой силы ВСУ, ведении контрбатарейной борьбы, поиске и уничтожении ДРГ и недопущению высадки украинских войск на острова.