Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.0 комментариев
Власти Ирландии решили разместить беженцев с Украины в палатках
Власти Ирландии заявили о намерении размещать беженцев с Украины в палатках
Власти Ирландии начнут заселять беженцев с Украины в палатки в связи с нехваткой жилья и места в центрах размещения для всех прибывших в страну, сообщила телерадиокомпания RTE.
Согласно заявлению властей, нехватка жилья будет сохраняться для беженцев с Украины в ближайшие недели, поэтому новоприбывших будут заселять в палаточное жилье, передает РИА «Новости».
По данным телерадиокомпании RTE, более 10 тыс. украинских беженцев приехали в Ирландию с 1 мая, общее число прибывших с начала конфликта составляет примерно 93 тыс. человек.
Ирландские власти при этом обеспечили дополнительно семью тысячами кроватей, но в центрах размещения все равно недостаточно места для всех беженцев.
В данный момент не уточняется, где именно будут располагаться палатки и сколько людей будут размещены в них.
Жители ирландского курортного города Каслбар ранее выразили недовольство в связи с наплывом беженцев с Украины в условиях, когда поддержка требуется им самим.
Ранее журналистка Дженни Мюррей написала в The Daily Mail, что ощущение радости от помощи беженцам с Украины у британцев со временем преобразовалось в чувство стыда за желание вернуться к привычной жизни.