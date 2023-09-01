Власти Ирландии решили разместить беженцев с Украины в палатках

Власти Ирландии заявили о намерении размещать беженцев с Украины в палатках

Tекст: Александра Юдина

Согласно заявлению властей, нехватка жилья будет сохраняться для беженцев с Украины в ближайшие недели, поэтому новоприбывших будут заселять в палаточное жилье, передает РИА «Новости».

По данным телерадиокомпании RTE, более 10 тыс. украинских беженцев приехали в Ирландию с 1 мая, общее число прибывших с начала конфликта составляет примерно 93 тыс. человек.

Ирландские власти при этом обеспечили дополнительно семью тысячами кроватей, но в центрах размещения все равно недостаточно места для всех беженцев.

В данный момент не уточняется, где именно будут располагаться палатки и сколько людей будут размещены в них.

Жители ирландского курортного города Каслбар ранее выразили недовольство в связи с наплывом беженцев с Украины в условиях, когда поддержка требуется им самим.

Ранее журналистка Дженни Мюррей написала в The Daily Mail, что ощущение радости от помощи беженцам с Украины у британцев со временем преобразовалось в чувство стыда за желание вернуться к привычной жизни.

