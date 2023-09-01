На Украине заявили о готовности оспорить любые ограничения ЕС на импорт зерна

Военный эксперт объяснил слова Зеленского о применении оружия дальностью 700 км

Военный эксперт Кнутов: Новым дальнобойным оружием Украины могли быть БПЛА, атаковавшие аэропорт Пскова

Tекст: Илья Абрамов

«Когда Зеленский говорит о применении оружия с дальностью 700 км, он скорее всего имеет в виду новые БПЛА, производство которых недавно было анонсировано Украиной», – сказал Юрий Кнутов, военный эксперт, директор Музея войск ПВО.

«Однако Зеленский врет, что этот БПЛА является собственной разработкой Украины. Действительно, внутри страны могут собирать дрон и производить часть деталей для него, но самые ценные запчасти и финансирование идут из западных государств», – акцентировал он.

«Эти слова неслучайно прозвучали на Украине именно сейчас. Существует вероятность, что новый тип дронов использовался во время атаки на аэропорт Пскова. Зеленский своим заявлением косвенно подтвердил эту теорию и тем самым повысил боевой дух своей аудитории», – подчеркивает собеседник.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ успешно применили произведенное на Украине дальнобойное оружие, предназначенное для поражения целей на расстоянии 700 км. Напомним, накануне Украина атаковала беспилотниками аэропорт Пскова. Специалисты в тот же день завершили устранение всех последствий налета БПЛА на инфраструктурный объект. Об этом сообщил губернатор области Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

После атаки БПЛА Росавиация закрыла аэропорт Пскова для гражданских рейсов. Сегодня утром объект возобновил свою работу в штатном режиме.

В результате удара на военном аэродроме оказались повреждены четыре самолета Ил-76. В экстренных службах сообщили о пожаре. Полеты над Псковом и областью были ограничены. Жертв нет.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов подробно объяснил цели массовой атаки украинских беспилотников на Россию. Им было отмечено, что офис Зеленского за счет массовых атак дронами пытается снизить эффективность защиты воздушного пространства РФ, а также посеять панику среди населения.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что спутники НАТО помогли украинским беспилотникам долететь до Пскова.