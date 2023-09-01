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Названы сроки поставки первых танков Abrams Украине
Politico: Киев получит первые 10 танков Abrams в середине сентября
Киев получит первые 10 американских танков Abrams в середине сентября, западные чиновники надеются, что прибытие этой техники позволит украинским войскам получить необходимое преимущество в «изнурительном» контрнаступлении, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.
Как приводит издание слова чиновника, Украина должна получить первые 10 из 31 обещанного танка Abrams в середине сентября, передает РИА «Новости».
Танки сейчас находятся в Германии, где проходят окончательный ремонт. Как только все будет готово, они будут отправлены на Украину.
По словам представителя командования армии США в Европе полковника Мартина О'Доннелла, «США намерены ускорить доставку 31 танка Украине к осени».
Как пишет Politico, около 200 украинцев завершили программу обучения на американских танках M1 Abrams.
Ранее США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams.
Сообщалось также, что США передадут Украине танки Abrams без передовой электроники и защиты.