Гуру прогресса, футурологи и прочие свидетели будущего вставляют этот график в каждую презентацию и любой пост. Буквально крича, что скептики посрамлены: ИИ создает новые возможности через рост производительности труда! Строго говоря, врут.0 комментариев
В Минобороны сообщили о сбитом в Белгородской области беспилотнике
Минобороны: Силы ПВО уничтожили над Белгородской областью БПЛА самолетного типа
Российские средства ПВО предотвратили попытку Киева устроить террористическую атаку с применением беспилотника, аппарат самолетного типа сбили над Белгородской областью, сообщили в пятницу в Минобороны России.
По сообщению ведомства, около 07.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, передает РИА «Новости».
В Минобороны добавили, что БПЛА был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области.
Напомним, во вторник ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью.