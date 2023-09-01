Кадыров пообещал не оставить без внимания санкции США против его матери

Tекст: Ольга Никитина

Кадыров в видеообращении в своем Telegram-канале подчеркнул, что его мать «только бедным, малоимущим, остронуждающимся помогает». «Если вы не снимите санкции в отношении моей матери, клянусь Всевышним, я это просто не оставлю», – приводит его слова РИА «Новости».

Глава Чечни напомнил, что США ранее ввели санкции против его жены и детей, против него самого. Он потребовал от американской стороны снять санкции или представить обоснование того, почему Аймани Кадырова попала в черные списки. В противном случае «вам это мало не покажется», заявил Кадыров.

Он пообещал, что американские дипломаты будут лишены возможности ездить на территории европейских стран и России, против них будут вводить санкции, их будут задерживать. «Я не шучу, вы надоели нам», – сказал Кадыров.

Глава Чечни потребовал «быстрее дать ответ» и «быстро снять санкции». «То, что вы ввели санкции против матери, этого я вам не прощу», – сказал он, подчеркнув, что никто не боится США. «Вы живете хуже, чем животные... Я вас уверяю, ваш корабль утонет, и спасти будет некому», – добавил он.

Напомним, США расширили санкционный список в отношении России, включив в него 11 физических лиц и лагерь «Артек». Среди фигурантов списка числятся Аймани Кадырова, председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, уполномоченный по правам человека в республике Мансур Солтаев, командир полка имени А. А. Кадырова МВД по региону Замид Чалаев и другие лица.

В сентябре прошлого года Кадыров прокомментировал санкции США против членов его семьи, подчеркнув, что, как прекрасно известно американским властям, у него нет ни имущества, ни счетов на Западе.