Попытка Франции вновь поиграть в такую политику, за которую в мире ненавидят США, но под руководством Макрона, которому везет, как утопленнику – вот где будет настоящее дно. И то, что французы в него постучат, по-прежнему вероятное развитие событий.12 комментариев
Кадыров пообещал не оставить без внимания санкции США против его матери
Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал не оставить без внимания ограничительные меры, введенные властями США в отношении его матери Аймани Кадыровой.
Кадыров в видеообращении в своем Telegram-канале подчеркнул, что его мать «только бедным, малоимущим, остронуждающимся помогает». «Если вы не снимите санкции в отношении моей матери, клянусь Всевышним, я это просто не оставлю», – приводит его слова РИА «Новости».
Глава Чечни напомнил, что США ранее ввели санкции против его жены и детей, против него самого. Он потребовал от американской стороны снять санкции или представить обоснование того, почему Аймани Кадырова попала в черные списки. В противном случае «вам это мало не покажется», заявил Кадыров.
Он пообещал, что американские дипломаты будут лишены возможности ездить на территории европейских стран и России, против них будут вводить санкции, их будут задерживать. «Я не шучу, вы надоели нам», – сказал Кадыров.
Глава Чечни потребовал «быстрее дать ответ» и «быстро снять санкции». «То, что вы ввели санкции против матери, этого я вам не прощу», – сказал он, подчеркнув, что никто не боится США. «Вы живете хуже, чем животные... Я вас уверяю, ваш корабль утонет, и спасти будет некому», – добавил он.
Напомним, США расширили санкционный список в отношении России, включив в него 11 физических лиц и лагерь «Артек». Среди фигурантов списка числятся Аймани Кадырова, председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, уполномоченный по правам человека в республике Мансур Солтаев, командир полка имени А. А. Кадырова МВД по региону Замид Чалаев и другие лица.
В сентябре прошлого года Кадыров прокомментировал санкции США против членов его семьи, подчеркнув, что, как прекрасно известно американским властям, у него нет ни имущества, ни счетов на Западе.