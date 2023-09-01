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    Попытка Франции вновь поиграть в такую политику, за которую в мире ненавидят США, но под руководством Макрона, которому везет, как утопленнику – вот где будет настоящее дно. И то, что французы в него постучат, по-прежнему вероятное развитие событий.

    12 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский и Ко продолжают шантажировать Запад

    Украинский президент и его приспешники прекрасно понимают, что официальный отказ от Крыма и Донбасса будет означать для них политическую, а если не успеют сбежать, то и физическую смерть.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америку ждет гонка на политических лафетах

    Сейчас меньшим злом является политическое выживание обоих фаворитов – Байдена и Трампа – до дня голосования. А что будет после него – об этом США и весь мир подумают на следующий день.

    5 комментариев
    1 сентября 2023, 00:15

    В Пентагоне ответили на вопрос о войне против России

    Пентагон: США не считают, что ведут войну против России

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты не считают, что находятся в состоянии войны с Россией, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

    Райдер заявил, что американская сторона сконцентрирована на поддержке Украины. Так он ответил на вопрос о том, движется ли конфликт на Украине к масштабной войне, передает ТАСС.

    Накануне американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация президента США Джо Байдена, чтобы сохранить власть, планирует развернуть полномасштабную войну с Россией в 2024 году.

    Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что коллективный Запад во главе с США ведет против России необъявленную гибридную войну.

    31 августа 2023, 02:57
    Такер Карлсон назвал дату начала войны США с Россией

    Такер Карлсон: Война США с Россией начнется в 2024 году

    Такер Карлсон назвал дату начала войны США с Россией
    @ Billy Bennight/The Photo Access/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация президента США Джо Байдена, чтобы сохранить власть, планирует развернуть полномасштабную войну с Россией в 2024 году, заявил известный американский журналист Такер Карлсон.

    Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле сообщил, что администрация Байдена «собирается воевать с Россией». «Грядет горячая война между США и Россией в следующем году», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом американский журналист усомнился в том, что США одержат победу, но отметил, что это «уже другой вопрос». Карлсон считает, что начало боевых действий с Россией станет для действующих американских властей политической мерой, которая позволит им, пользуясь полномочиями военного времени, сохранить власть.

    Телеведущий заявил, что внутренняя политика США криминализована, и это, по его оценке, приводит к тому, что американский истеблишмент начинает считать единственным выходом для них сохранение власти. Члены администрации Байдена не могут допустить прихода к власти оппонентов, включая бывшего президента США Дональда Трампа, поскольку опасаются, что в случае проигрыша подвергнутся преследованиям, объяснил он.

    Потому, продолжил Карлсон, американским гражданам впредь придется переживать не только из-за преступлений руководства США, но также из-за возможности полномасштабного конфликта с Россией.

    «Я думаю, это с легкостью может произойти. Мы можем оказаться в ситуации, когда ракеты «случайно» упадут в Польше, мы обвиним в этом Россию и начнем войну», – считает Карлсон.

    Вашингтон мог бы завершить украинский конфликт уже сегодня, уверен журналист. По его словам, украинской армии не существует без НАТО. Вашингтон, подчеркнул он, является единственной стороной, которая может добиться мира и предотвратить глобальную войну, угрожающей всему человечеству.

    Ранее бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявлял, что, ставя цель нанести России «стратегическое поражение», Соединенные Штаты фактически пытаются совершить самоубийство.

    Коментарии (39)
    29 августа 2023, 01:51
    США призвали Россию не посягать на достоинство американских дипломатов

    Госдеп в связи с намерением ФСБ допросить американских дипломатов призвал соблюдать Венскую конвенцию

    США призвали Россию не посягать на достоинство американских дипломатов
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Госдеп прокомментировал намерение ФСБ допросить американских дипломатов Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна по делу россиянина Роберта Шонова, который признал вину в сборе данных о спецоперации по заданию Вашингтона.

    В Госдепе заявили, что Россия в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях должна «с уважением относиться к дипломатам». Подчеркивается, что не должно быть «посягательства на личность, свободу или достоинство» дипломатов. США ожидает, что российская сторона будет выполнять данные обязательства.

    При этом обвинения в адрес Шонова в Госдепе сочли «беспочвенными». По версии США, Шонов «работал в компании, с которой был заключен контракт на оказание услуг посольству США в Москве в строгом соответствии с российским законодательством», передает РИА «Новости».

    Напомним, Шонов признался, что по просьбе американских дипломатов занимался сбором сведений «негативного толка» о спецоперации, мобилизации и будущих выборах президента. По данным ФСБ, Шонов собирал данные по просьбе Силлина и Бернстайна .


    Коментарии (18)
    30 августа 2023, 09:09
    В США допустили, что Украину заставят вступить в переговоры и оставят без союзников

    Экс-советник Трампа Болтон заявил, что Путин может оставить Украину без союзников

    В США допустили, что Украину заставят вступить в переговоры и оставят без союзников
    @ Xu Jinquan/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин может инициировать срочные переговоры о мире, на что Запад будет склонен согласиться, а Киев останется без союзников, выразил мнение экс-советник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

    По его словам, Путин может предложить прекращение огня без предупреждения и настоять на немедленных переговорах, передает RT со ссылкой на портал 19FortyFive.

    Также Болтон отметил, что политические лидеры в Берлине, Париже и Вашингтоне будут испытывать «огромное искушение» согласиться на предложения Москвы, что в свою очередь поставит Киев в невыгодное положение.

    Тем не менее накануне газета Wall Street Journal написала, что представители Запада смогут согласовать гарантии безопасности для Украины не раньше, чем в 2024 году.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что Вашингтон представит Украине гарантии по «израильской модели».

    Американский президент Джо Байден заявлял, что США «были бы готовы» предоставить Украине гарантии безопасности «по типу Израиля». На что политолог Федор Лукьянов подчеркнул, что «израильские гарантии» подразумевают «неограниченное снабжение вооружением» в период военного конфликта, а также предлагают «политическое прикрытие в любой ситуации».

    Коментарии (15)
    31 августа 2023, 01:58
    В США рассказали о конфликте Байдена с помощниками из-за его слов о Путине

    Журналист Фор: Байден злился из-за попыток своих помощников «сгладить» его слова о Путине

    В США рассказали о конфликте Байдена с помощниками из-за его слов о Путине
    @ Shawn Thew – Pool via CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент США Джо Байден разозлился на своих помощников, которые пытались «подчистить» последствия его заявлений в адрес российского лидера Владимира Путина в 2022 году, пишет в своей книге The Last Politician («Последний политик») политический обозреватель Франклин Фор.

    В книге Фора, которая появится в продаже 5 сентября, говорится, что Байден был недоволен заявлениями своих помощников, которые прозвучали после его заявлений в Варшаве в 2022 году. Тогда американский президент сказал, что президент Путин «не может оставаться у власти», напоминает ТАСС.

    Белый дом впоследствии заверял, что Байден высказался на эмоциях и что его слова не отражают официального политического курса Вашингтона. Заявления о том, что американские власти не заинтересованы в смене политического руководства России, звучали в том числе на уровне вице-президента США Камалы Харрис.

    В Кремле тогда подчеркивали, что не президенту США решать, кто будет находиться у власти в России.

    В книге Фора, выдержки из которой публикует портал Axios, говорится, что, возвращаясь домой, Байден «испытывал жалость к себе». Он, по мнению автора книги, осознавал допущенную ошибку, но «был возмущен своими помощниками», поскольку их заявления создавали впечатление, будто они «подчищали за ним грязь». По информации американского политического обозревателя, Байден жаловался своим друзьям на то, что на него не стали возлагать ответственность за неудачу, и вместо этого обращаются с ним как с ребенком.

    Коментарии (7)
    30 августа 2023, 19:50
    США решили ввести новые санкции против России и КНДР за военное сотрудничество
    США решили ввести новые санкции против России и КНДР за военное сотрудничество
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Администрация США намерена ввести дополнительные санкции против России и КНДР из-за того, что они якобы наращивают военно-техническое сотрудничество, сообщил на регулярном онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Он указал, что, согласно имеющейся у Вашингтона информации, Москва и Пхеньян продвинулись в переговорах по поставкам вооружений, они постоянно обсуждают возможные сделки в оборонной сфере, передает ТАСС.

    По словам Кирби, Россия хочет получить от КНДР «сырье, которое поможет российскому оборонно-промышленному комплексу».

    Ранее президент США Джо Байден в день независимости Украины объявил о введении новых ограничений в отношении Москвы.

    Коментарии (24)
    29 августа 2023, 22:15
    Российские военные сообщили о нарушении Западом договоренностей в Сирии

    Российский контр-адмирал Кулить сообщил о нарушении возглавляемой США коалицией протоколов деконфликтации в Сирии

    Российские военные сообщили о нарушении Западом договоренностей в Сирии
    @ U.S. Department of Defense/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотники возглавляемой США международной коалиции продолжают выполнять несогласованные с российской стороной полеты в Сирии, сообщил замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

    За сутки коалиция допустила семь случаев подобного нарушения протоколов деконфликтации. Кроме того, западные истребители F-35, F-16 и Typhoon, а также БПЛА MQ-1C совершили 16 нарушений в районе зоны Эт-Танф, передает РИА «Новости».

    Напомним, возглавляемая США международная коалиция регулярно создает опасные ситуации в сирийском небе.

    Коментарии (9)
    30 августа 2023, 14:47
    Захарова предложила политикам США выпить сбрасываемую с АЭС «Фукусима» воду

    Захарова предложила политикам США выпить воду с АЭС «Фукусима», сбрасываемую в океан

    Захарова предложила политикам США выпить сбрасываемую с АЭС «Фукусима» воду
    @ Eugene Hoshiko/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Политики США могут продемонстрировать солидарность с Токио, выпив воду с АЭС «Фукусима-1», которую сбрасывают в океан, заявила представитель МИД Мария Захарова.

    По словам российского дипломата, поддержавшие Японию в данном вопросе политики могут продемонстрировать солидарность и выпить эту воду, если уверены в ее безопасности, передает ТАСС.

    Захарова указала на заявления представителей Японии, которые считают, что вода настолько безопасна, что ее можно пить.

    По словам Захаровой, «такие курьезы получаются», когда «речь идет о неприкрытой политизации, чем США регулярно занимаются».

    Ранее в Японии приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима-1».

    Коментарии (10)
    31 августа 2023, 04:25
    Экс-советник ЦРУ раскрыл планы Байдена на Украину

    Экс-советник ЦРУ Рикардс: Байден затянет конфликт на Украине до выборов, а потом бросит ее

    Экс-советник ЦРУ раскрыл планы Байдена на Украину
    @ Samuel Corum – Pool via CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация Джо Байдена намерена затягивать конфликт на Украине до выборов 2024 года, поскольку не хочет признавать унизительное поражение, заявил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.

    Рикардс в статье для The Daily Reckoning пишет, что шансов на победу у Киева нет, однако украинский конфликт все равно может обостриться. Американской стороне это нужно, чтобы повысить шансы Байдена остаться у власти по итогам президентских выборов в следующем году, считает автор публикации. В случае победы действующий президент США «бросит украинцев так же, как он бросил афганцев в августе 2021 года», передает РИА «Новости» содержание статьи.

    Россия решительно побеждает в конфликте, Украине не помогают поставки западного «чудо-оружия», констатирует автор публикации. Системы Patriot, РСЗО HIMARS, танки Leopard и Challenger, БМП Bradley, ракеты Storm Shadow не смогли переломить ход конфликта, все это планомерно уничтожается российскими гиперзвуковыми ракетами и артиллерией, отмечает Рикардс.

    «Число погибших в боях украинцев оценивается более чем в 200 тыс. человек, и все напрасно», – заключил аналитик.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена, чтобы сохранить власть, планирует развернуть полномасштабную войну с Россией в 2024 году.

    Коментарии (3)
    29 августа 2023, 09:09
    Медведев спрогнозировал апокалипсис для коллективного Запада

    Зампред Совбеза Медведев дал прогнозы апокалипсиса для коллективного Запада

    Tекст: Александра Юдина

    На Западе фактически признали прямое участие в военном конфликте с Россией, однако стран-сторонниц Запада ожидают печальные предсказания Апокалипсиса, выразил мнение заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он указал, что украинские преступники объявили, что им согласовали любые удары по всему российскому, «например в Крыму», что становится прямым юридически значимым «доказательством соучастия Запада в войне против России на стороне гос-ва Степана Бандеры».

    «Рафинированный casus belli, и для России возможность действовать в рамках jus ad bellum против всех и каждого в странах НАТО», – отметил Медведев.

    На фоне этих заявлений зампред добавил, что печальные предсказания Апокалипсиса становятся ближе, и привел их примеры.

    «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них» (Откровение. 9:6),

    «Нас помнят, пока мы мешаем другим» (В. И. Ленин),

    «Нравится вам или нет, но история на нашей стороне. Мы вас похороним». (Н. С. Хрущев).

    Ранее Медведев спрогнозировал гражданскую войну в США. До этого зампред предсказал противостояние 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы 46-й американской администрации Джо Байдена на следующих президентских выборах в США, назвав предстоящую борьбу триллером «Заключенные против зомби».

    Коментарии (3)
    31 августа 2023, 07:59
    В США раскритиковали ВСУ за непослушание

    Экс-разведчик США Шаффер: ВСУ не принимают указаний и не слушают американских генералов

    В США раскритиковали ВСУ за непослушание
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские военные добились бы большего успеха в ходе контрнаступления, если бы их действия планировали в США, заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Тони Шаффер.

    Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что США располагают эффективными бронетанковыми соединениями, которые предназначены для проникновения вглубь обороны противника. По его словам, эти силы хорошо проявили себя в Ираке.

    «Если бы мы это делали (планировали наступление ВСУ – прим. ВЗГЛЯД), то мы бы никогда не посоветовали делать то, что они делают сейчас», – приводит его слова РИА «Новости».

    Эксперт заявил, что если советники из США и принимают участие в консультациях с Киевом, то ВСУ не всегда следуют полученным от американской стороны рекомендациям.

    «Либо у нас самые некомпетентные командиры и генералы на поле боя, что возможно, либо украинцы просто не принимают указаний и не слушают», – предположил Шаффер.

    Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала серию публикаций в западных СМИ с критикой украинского контрнаступления.

    Эксперты подчеркивали, что план украинского контрнаступления был согласован с Пентагоном до мельчайших подробностей.

    Коментарии (8)
    29 августа 2023, 21:12
    США решили передать Украине боеприпасы для HIMARS и систем ПВО

    США включили в очередной пакет военной помощи Украине боеприпасы для HIMARS и систем ПВО на 250 млн долларов

    Tекст: Антон Никитин

    Администрация Соединенных Штатов включила снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS, ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерийские боеприпасы в очередной пакет военной помощи Украине, говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

    По словам Блинкена, в очередной пакет военной помощи Украине вошли ракеты AIM-9M для ПВО, снаряды для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, средства разминирования, противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» (Javelin) и другие противотанковые системы и ракеты, более 3 млн патронов для стрелкового оружия, средства санитарного транспорта на общую сумму 250 млн долларов, передает ТАСС.

    В минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сентябре ожидает выделения Киеву новых пакетов военной помощи.

    Коментарии (0)
    30 августа 2023, 08:32
    Экс-агент ЦРУ предложил США спонсировать оборонный бюджет России

    Бывший агент ЦРУ Джонсон предложил Вашингтону спонсировать оборонный бюджет России

    Tекст: Алина Власенко

    Вашингтон значительно сэкономил бы деньги, если бы вместо украинского спонсировал российский военный бюджет, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    По словам Джонсона, за последние полтора года Вашингтон дал Украине больше денег, чем Россия тратит на свой оборонный бюджет. «Если бы мы спонсировали национальную оборону России, мы бы даже сэкономили», – сыронизировал эксперт в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    Джонсон также указал на отсутствие результатов и успеха украинской армии на поле боя и раскритиковал экспертов, которые говорят о якобы слабости российских войск. По его мнению, такие высказывания способствуют тому, что украинские военные идут на смерть, передает РИА «Новости».

    В свою очередь ведущий дискуссии, бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано отметил, что в отличие от времен холодной войны, когда США втягивали Советский Союз в гонку вооружений, сегодня фактически Москва заставляет Вашингтон тратить впустую сотни миллионов долларов.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США включили в очередной пакет военной помощи Украине боеприпасы для HIMARS и систем ПВО на 250 млн долларов. После этого военный эксперт Илья Крамник заявил о переучете Пентагоном военной помощи Украине.

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    30 августа 2023, 07:57
    Россия назвала условие для проведения ядерных испытаний

    Российский дипломат Глухов заявил, что Москва устроит ядерные испытания только в ответ на аналогичный шаг США

    Tекст: Антон Антонов

    Россия может провести ядерные испытания только в том случае, если США сделают это первыми, заявил на заседании ГА ООН представитель постпредства России при организации Дмитрий Глухов.

    Комментируя высказанную США обеспокоенность указанием президента России Владимира Путина на готовность к ядерному испытанию, Глухов подчеркнул, что именно США являются единственной страной, которая применяла ядерное оружие. При этом США провели больше ядерных испытаний, чем какое-либо другое государство.

    По словам Глухова, Вашингтон «не первый год сохраняет открытым вопрос о возвращении к испытаниям» и «по этой причине не ратифицирует» Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, передает РИА «Новости».

    В связи с этим Россия не признает право Вашингтона выступать с какими-либо обвинениями в свой адрес. Глухов пояснил, что Путин говорил о гипотетической возможности возобновления ядерных испытаний. Слова президента России нужно «рассматривать исключительно в контексте нашего ответа на деструктивные действия США» как «превентивный сигнал», сказал дипломат. «К такому шагу мы прибегнем только в том случае, если Соединенные Штаты сделают это первыми», – заявил он.

    В свою очередь, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов также обвинил США в «наглом искажении» российской позиции. «Глава нашего государства ясно дал понять: курс США деструктивен. Если Америка возобновит ядерные испытания, мы готовы к зеркальному ответу. Однако в инициативном порядке на такие меры не пойдем», – заявил посол.

    Он отметил, что США «палец о палец не ударили», чтобы ввести» ДВЗЯИ в действие, лишь «кормят мир обещаниями», оставаясь «уклонистами». При этом «другие страны в своих решениях по данному вопросу оглядываются на Америку, которая по существу способствует эрозии этого важного соглашения».

    Антонов указал, что США делают вид, будто в вопросах разоружения и нераспространения виноват всегда кто-то другой, «как правило, Россия». Если же США «не откажутся от соблазна возобновить ядерные испытания», то «хоронить» придется и ДВЗЯИ, заявил он.

    Напомним, Путин, выступая с обращением к Федеральному собранию, заявил, что у Москвы есть информация, что «некоторые деятели в Вашингтоне» задумываются о ядерных испытаниях. Это связано с разработкой в США новых типов боеприпасов. «В этой ситуации Министерство обороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, – дал поручение Путин. – Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытание, то и мы проведем».

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    29 августа 2023, 21:37
    Суд продлил арест экс-сотруднику генконсульства США по делу о шпионаже

    В Москве продлили арест экс-сотруднику генконсульства США по делу о сборе данных о СВО

    Суд продлил арест экс-сотруднику генконсульства США по делу о шпионаже
    @ Пресс-служба Лефортовского суда/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест бывшему сотруднику генерального консульства США во Владивостоке Роберту Шонову, которого признали виновным в сборе данных о ходе СВО по заданию дипломатов.

    Он пробудет под арестом до 23 ноября 2023 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Ранее ФСБ России публиковала видеозапись допроса Шонова, на которой бывший сотрудник генконсульства заявил, что они «выразили заинтересованность» в сборе информации о происходящих в России событиях, связанных с СВО, выборами президента и другими.

    Шонову было предъявлено обвинение в сборе данных о ходе спецоперации.

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    30 августа 2023, 14:36
    Москва пригрозила Вашингтону ответом на невыдачу виз журналистам на ГА ООН

    Захарова: Россия не оставит без серьезной реакции новый возможный отказ США выдать визы российским журналистам на ГА ООН

    Tекст: Антон Никитин

    Россия не оставит без серьезной реакции действия США, если Вашингтон вновь не выдаст визы российским журналистам для освещения мероприятий Генассамблеи ООН, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что это грубейшее нарушение всех норм внутреннего, международного законодательства, в Москве это считают абсолютно неприемлемым нарушением международного права, которое не останется без серьезной реакции в случае повторения ситуации с невыдачей виз российским журналистам, передает ТАСС.

    Напомним, в апреле Захарова указывала на то, что невыдача виз США российским журналистам является манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

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