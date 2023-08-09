Путин обсудил с главой Тверской области развитие региона

  • Шойгу назвал Польшу и Финляндию угрозами военной безопасности России
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Россия развернула охоту на остатки украинской авиации
    Онуфриенко: Киеву не хватает резервов на Купянском направлении
    Эксперт объяснил решение Эрдогана поддержать Россию по зерновой сделке
    Умерла Вера Васильева
    Названа причина мощного взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
    Шойгу: Объем военной помощи стран НАТО и ЕС Украине превысил 160 млрд долларов
    Путин предложил Госдуме не информировать Совет Европы о военных положениях и ЧП
    Участники спецоперации отреагировали на избиение ветерана СВО в Забайкалье
    Госдеп открестился от принуждения Украины к боевым действиям
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не делайте из куклы идеологический символ

    Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Саудовской Аравии провели ритуал американского самолюбия

    В международной политике часто бывает, что даже крупные события имеют значение совсем не в тех сюжетах, которым они официально посвящены. Зачем же вообще состоялись консультации по Украине в экономической столице самой крупной монархии Ближнего Востока?

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Филиппины важны для России

    Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.

    10 комментариев
    Новости
    14:32Путин обсудил с главой Тверской области развитие региона

    Президент Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя обсудили вопросы социально-экономического развития региона.

    14:30Зеленский сообщил о заседании ставки о наступлении ВСУ

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание ставки верховного главнокомандующего по вопросу наступления ВСУ.

    14:29В Сахалинской области открылся всероссийский молодежный форум «ОстроVа»

    На Сахалине 9 августа начал работу молодежный форум «ОстроVа», он входит в линейку событий Росмолодежи, туда прибыли 500 молодых людей от 14 до 35 лет из 88 российских регионов.

    14:25Ростех обещал показать модернизированный АК-12 на форуме «Армия-2023»

    Ростех представит модернизированный АК-12 и новый комплект обмундирования на форуме «Армия-2023», сообщила пресс-служба госкорпорации.

    14:22Стало известно о сотрудничестве одного из лидеров переворота в Нигере с США

    Начальник генштаба вооруженных сил Нигера Мусса Салау Барму, назначенный военными после совершения переворота в стране, длительное время отвечал за элитные подразделения США по борьбе с терроризмом в Западной Африке, сообщает The Wall Street Journal.

    14:18Readovka запустила новый проект «Всероссийский корпус медиаволонтеров»

    В Москве проходит презентация нового проекта медиахолдинга Readovka «Всероссийский корпус медиа-волонтеров». Планируется, что он станет площадкой для обучения и поддержки пока широко не известных молодых авторов.

    14:12Эксперт объяснил решение Эрдогана поддержать Россию по зерновой сделке

    Эрдоган не просто так занял позицию России в зерновой сделке. Ему важно добиться расположения Москвы, ведь черноморская инициатива давала турецкой экономике стимулы роста. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Вадим Трухачев. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возложил ответственность за возобновление зерновой сделки на Запад.

    14:12Памфилова раскрыла результаты регистрации кандидатов к Единому дню голосования

    В России в среду завершается этап регистрации кандидатов, исключение составляют четыре региона, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

    13:57Москва указала на «малодушие и сервильность в отношении США» властей Японии

    Токио во главе с премьер-министром Фумио Кисидой продолжает «бросаться надуманными обвинениями» в ядерном шантаже со стороны России, начисто позабыв, кто бомбардировал Хиросиму и Нагасаки в 1945 году, выразил мнение замдиректора департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев.

    13:53Воробьев: Взорвавшийся завод в Сергиевом Посаде не имеет отношения к оптике

    Завод в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв, не имеет отношения к оптике, тут давно производят пиротехнику, эпицентр был в месте сборки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    13:49На рынке «Садовод» в Москве выявили три случая кори

    У работников рынка «Садовод» в столице зарегистрировано три случая кори, сообщили в московском управлении Роспотребнадзора.

    13:45Германия решила оставить системы Patriot в Польше до конца года

    Польша получила от ФРГ подтверждение о размещении в республике систем противовоздушной обороны до конца этого года, сообщает агентство РАР.

    13:35Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 45 человек

    Количество пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде увеличилось до 45 человек, сообщили в администрации Сергиево-Посадского городского округа.

    13:30Очевидец рассказал о «грибе» после взрыва в Сергиевом Посаде

    За взрывом на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде (ЗОМЗ) последовал «гриб» и поднялся столб дыма, сказал очевидец происшествия Виталий.

    13:19МИД: Вмешательство войск ЭКОВАС в Нигере не приблизит нормализацию ситуации

    Ввод войск Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в конфликтную ситуацию в Нигере едва ли поспособствует нормализации обстановки в стране, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев.

    9 августа 2023, 14:32

    Путин обсудил с главой Тверской области развитие региона

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя обсудили вопросы социально-экономического развития региона.

    Глава страны попросил доложить ему о динамике валового регионального продукта, передает ТАСС.

    По словам Руденя, регион планирует прийти к отметке в 600 млрд рублей к концу 2023 года. Также президент поинтересовался, как в области обстоят дела с социальными вопросами и развитием здравоохранения.

    Губернатор рассказал о готовности сдать четыре новые высокотехнологичные детские поликлиники, а в городе Бежецке идет строительство центральной районной больницы.

    8 августа 2023, 23:26
    Эрдоган занял сторону России по поводу зерновой сделки

    Эрдоган возложил ответственность за возобновление зерновой сделки на Запад

    Эрдоган занял сторону России по поводу зерновой сделки
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Решение вопроса зерновой сделки зависит от выполнения странами Запада своих обязательств, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    На встрече с участниками ежегодной конференции послов Турции за рубежом Эрдоган сообщил, что Анкара «продолжает контакты для возобновления и расширения инициативы зернового коридора». По его словам, от Запада зависит, удастся ли не завести обсуждение «в тупик».

    Он сообщил, что обсудил данную тему с главой российского государства Владимиром Путиным. Эрдоган выразил надежду на то, что получится «найти общие позиции», передает ТАСС со ссылкой на TRT.

    Как подчеркнул Эрдоган, украинский конфликт не должен распространиться «на бассейн Черного моря», это «станет катастрофой для всего региона». «Четко соблюдая Конвенцию Монтре, мы не позволили допустить распространения трагедии», – сказал он.

    Эрдоган считает, что зерновая сделка «позволила предотвратить кризис, который мог бы стоить жизней сотен тысяч людей». Также он сказал, что «Турция с самого начала конфликта на Украине стала ключевой страной в вопросе урегулирования кризиса».

    Кроме того, Эрдоган сообщил, что его страна продолжит проводить антитеррористические операции, чтобы ускорить процесс добровольного возвращения беженцев в Сирию и Ирак.

    Напомним, Путин подтвердил Эрдогану готовность вернуться к выполнению договоренности, если Западом будут выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия вернется к исполнению зерновой сделки, но для этого должны быть выполнены российские условия. При этом Москва не готова на слово верить заявлениям Вашингтона о помощи в экспорте зерна при возвращении России к черноморским договоренностям. Россия  выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки.

    Коментарии (37)
    7 августа 2023, 15:21
    Путин удивился названию российской системы авиабронирования

    Путин удивился названию «Леонардо» для системы авиабронирования в России

    Путин удивился названию российской системы авиабронирования
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым заинтересовался названием новой отечественной системы бронирования авиабилетов.

    «Система отечественная, а называется «Леонардо», – заметил Путин, передает ТАСС.

    Чемезов рассказал, что название «придумал изобретатель этой системы». «Ну ладно, это часть мировой культуры», – с улыбкой прокомментировал президент. Глава Ростеха добавил, что система была запущена в прошлом году, к ней подключены более 60 авиакомпаний.

    Напомним, российские системы бронирования воздушных перевозок теперь используются всеми отечественными авиакомпаниями, сообщили в Минтрансе.

    Коментарии (33)
    8 августа 2023, 18:22
    Путин подписал указ о механизме экспорта сельхозпродукции за рубли

    Путин подписал указ о механизме экспорта сельхозпродукции за рубли через спецсчета

    Путин подписал указ о механизме экспорта сельхозпродукции за рубли
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о специальном порядке проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельхозпродукции, который допускает использование специальных счетов при сделках с иностранными покупателями на организованных торгах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    В опубликованном документе говорится, что допускается использование специальных рублевых счетов типа «З» и специальных валютных счетов типа «З», передает ТАСС.

    Механизм вводится в дополнение к мерам, предусмотренным указами президента о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и других стран, о мерах по обеспечению финансовой стабильности России и о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования.


    Коментарии (24)
    8 августа 2023, 15:14
    Путин приостановил ряд положений налоговых договоров с недружественными странами
    Путин приостановил ряд положений налоговых договоров с недружественными странами
    @ Алексей Бабушкин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении действия некоторых положений налоговых договоров с недружественными странами, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    В указе говорится, что решение принято «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер» в связи с недружественными действиями некоторых стран, передает ТАСС.

    Действие перечисленных в указе документов приостанавливается «до устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений законных экономических и иных интересов РФ, прав ее граждан и юридических лиц» или до прекращения действия соответствующих документов.

    Коментарии (24)
    7 августа 2023, 15:14
    Путин призвал Ростех увеличить производство «Ланцетов»

    Путин призвал Ростех увеличить производство беспилотников «Куб» и «Ланцет»

    Путин призвал Ростех увеличить производство «Ланцетов»
    @ Алексей Паньшин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Производство российских беспилотников «Куб» и «Ланцет» нужно увеличить, они очень эффективно себя показали, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

    «И «Куб», и «Ланцет» очень эффективно себя показали: во-первых, удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты. Мне производители обещали, что они увеличат количество производства. Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Чемезов заверил президента, что Ростех будет работать над поручением.

    Ранее Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым призвал увеличивать в процентном соотношении количество выпускаемых госкорпорацией образцов новейшего вооружения, в том числе «Ланцетов».

    Коментарии (28)
    7 августа 2023, 14:54
    Путин призвал Ростех увеличить производство новейшего вооружения

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым призвал увеличивать в процентном соотношении количество выпускаемых госкорпорацией образцов новейшего вооружения, в том числе «Ланцетов».

    Путин подчеркнул, что речь, в частности, идет о самолетных комплексах.

    «Вы знаете, о чем речь. «Ланцеты», так далее», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    В свою очередь Чемезов заявил, что как раз идет работа над поставленной Путиным задачей, кроме того, Ростех смог в два раза нарастить производство военных вертолетов по линии гособоронзаказа, передает ТАСС.

    Ранее в Госдуму внесли законопроект об ответственности сотрудников ВС за срыв гособоронзаказа.

    Коментарии (3)
    7 августа 2023, 01:23
    Песков заявил об искажении американскими СМИ его слов про выборы 2024 года

    Песков заявил, что американская газета NYT неверно интерпретировала его слова про выборы 2024 года

    Песков заявил об искажении американскими СМИ его слов про выборы 2024 года
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что американская газета The New York Times абсолютно неправильно интерпретировала его слова о том, какими будут результаты президентских выборов в 2024 году.

    Песков подтвердил, что давал интервью The New York Times и встречался с журналистом издания, который среди прочего задал вопрос о предстоящих президентских выборах в России.

    NYT выпустила в воскресенье статью журналиста Роджера Коэна с цитатами представителя Кремля. По версии издания, Песков якобы назвал выборы в России не столько демократией, сколько «дорогостоящей бюрократией», и заявил, что «Путин будет переизбран в следующем году с более 90% голосов», передает ТАСС.

    «Нет, это неправильно абсолютно интерпретировал автор этой статьи», – подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о подлинности этой цитаты. «Ответ был следующий: что уровень консолидации общества вокруг президента беспрецедентный абсолютно, и уже сейчас можно сказать, что если он будет выдвигаться, то он будет переизбран с огромным преимуществом, а сами выборы – теоретически – это только лишние расходы», – указал представитель Кремля.

    Однако, продолжил Песков, автору статьи было сказано, что «сам президент именно сказал и настоял на том, что выборы должны быть обязательно, что это является требованием демократии». «И президент об этом говорил в своем послании Федеральному собранию», – подчеркнул Песков. Он также добавил, что в беседе с журналистом говорил про свое личное мнение.

    Президентские выборы пройдут в России в марте 2024 года. Путин имеет право выдвигаться на новый срок полномочий, однако еще не говорил о своем решении по этому вопросу.

    Также в этом интервью Песков заявил, что основания для достижения соглашения с Киевом по урегулированию конфликта на Украине в настоящее время отсутствуют.

    Коментарии (10)
    7 августа 2023, 16:07
    Путин призвал успеть занять нишу западных авиапроизводителей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Западные авиапроизводители хотят вернуться на российский рынок, но отечественным компаниям необходимо занять эту нишу, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

    Глава госкорпорации рассказал президенту о росте выпуска боевых самолетов и о развитии производства гражданской авиатехники. Он также доложил о планах серийного производства самолетов МС-21 и Ту-214. По словам Чемезова, эти лайнеры будут очень нужны отечественным авиакомпаниям на замену иностранным, передает ТАСС.

    Путин в ответ заметил, что у российских производителей есть реальный шанс занять освобождающуюся нишу, это необходимо сделать обязательно «до того момента, когда иностранные производители вернутся, а они хотят этого». Чемезов поддержал главу государства.

    Ранее Чемезов заявил, что в 2024 году, когда начнется серийный выпуск российских самолетов SSJ New, импортных компонентов в нем почти не останется.

    Коментарии (8)
    7 августа 2023, 13:47
    Путин выразил соболезнования в связи со смертью Элен Каррер д'Анкос

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин принес соболезнования Эммануэлю Карреру, Натали Каррер и Марине Каррер д'Анкос в связи с кончиной их матери – крупного специалиста по истории России Элен Каррер д'Анкос. Глава государства подчеркнул, что она была другом России и гордилась русскими корнями.

    Президент отметил, что Элен Каррер д'Анкос была выдающимся ученым и общественным деятелем. Она была большим другом России, гордилась своими русскими корнями, сохраняя искреннюю любовь и уважение к своей исторической родине, передает РИА «Новости».

    Многочисленные научные труды Каррер д'Анкос, посвященные России, пользовались заслуженным признанием.

    Российский лидер добавил, что с теплотой вспоминает беседы с Каррер д'Анкос. Он выразил уверенность, что ее интеллектуальное и духовное наследие послужит упрочению взаимопонимания между народами России и Франции.

    Напомним, известный специалист по истории России, первая женщина, ставшая главой Французской академии, Элен Каррер д'Анкос умерла в возрасте 94 лет.

    Коментарии (0)
    8 августа 2023, 16:54
    Путин заявил о рекордных объемах ввода жилья в России
    Путин заявил о рекордных объемах ввода жилья в России
    @ Александр Сухов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Объем ввода жилья в России побил рекорд, он достиг 102,7 млн квадратных метров, заявил президент Владимир Путин на совещании по строительству.

    «Жилья мы столько вообще никогда не строили. Это самый большой, самый лучший показатель, вы знаете это лучше, чем кто-либо, за всю историю России – 102,7 млн кв. метров. Это здорово. Просто очень хороший показатель» – цитирует Путина ТАСС.

    Он подчеркнул, что строительная отрасль – «очень крупный мультипликатор» российской экономики, и она демонстрирует хорошие показатели.

    Также на совещании президент отметил, что с начала года 400 тыс. российских семей смогли улучшить свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки.

    Коментарии (10)
    8 августа 2023, 16:23
    Путин переименовал Росалкогольрегулирование

    Росалкогольрегулирование получило новые функции по контролю за табаком

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин возложил на Росалкогольрегулирование новые функции по контролю за оборотом табака, он подписал соответствующий указ.

    Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка теперь именуется как Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачными рынками (Росалкогольтабакконтроль), передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Теперь она займется контролем в области «производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства».

    Такое решение вынесено для улучшения государственного управления в области производства и оборота табачных изделий и никотинсодержащей продукции и сырья для их производства.

    Коментарии (2)
    8 августа 2023, 18:30
    Путин призвал не затягивать с развитием деревянного домостроения

    Путин призвал скорее завершить разработку проекта по доступному деревянному домостроительству

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Работу по повышению доступности деревянного домостроения нужно завершать, заявил президент Владимир Путин на совещании по строительству.

    Президент напомнил, что поручал до 1 июля 2023 года сделать проект по доступному деревянному домостроению и внести изменения в законы, но этого сделано не было, передает ТАСС. «Прошу <…> завершить эту работу», – подчеркнул Путин.

    Глава Минстроя Ирек Файзуллин рассказал, что конструктивная часть законопроекта завершена. Проводится экспертиза строительства девятиэтажных деревянных домов, ведется согласование с пожарной службой.

    «Я видел, даже речь идет о том, чтобы строить двенадцатиэтажные деревянные дома. Честно говоря, даже не представляю, как это возможно», – удивился Путин. «Надо завершить это как можно быстрее <…>. Не затягивайте», – указал глава государства.

    Коментарии (9)
    8 августа 2023, 17:48
    Путин пообещал продолжить программы льготной ипотеки

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти продолжат развивать программы льготной ипотеки, пообещал президент России Владимир Путин на совещании по развитию стройотрасли.

    «Мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет, что в значительной степени этот рекордный, так скажем, урожай жилищного строительства связан с ипотекой. Будем все делать для того, чтобы она продолжалась», – приводит его слова ТАСС. Президент напомнил о действующих программах льготной, семейной, дальневосточной ипотеки.

    «Будем работать, будем продолжать. Здесь есть только один момент, на который обращает внимание Центробанк, – это качество заемщиков. У некоторых заемщиков уже под 80% расходов, связанных с обслуживанием ипотечных кредитов. Поэтому здесь нужно внимательно смотреть за этим, что мы будем с правительством, с ЦБ делать. Но льготную ипотеку, безусловно, будем поддерживать», – добавил Путин.

    Ранее Путин поручил правительству представить до 1 ноября предложения о дополнительных мерах социальной поддержки школьных учителей, в том числе о предоставлении им льготной ипотеки. Президент также сообщил о рекордных темпах строительства жилья.


    Коментарии (2)
    8 августа 2023, 18:05
    Путин заявил, что почувствовал гордость за строителей во время поездки в Мариуполь

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин на совещании по строительству заявил, что в ходе поездки в Мариуполь в марте 2023 года почувствовал гордость за строителей, которые восстанавливают город.

    На совещании гендиректор «Единого заказчика в сфере строительства» Карен Оганесян поблагодарил президента за поездку в Мариуполь. По его словам, это дало «взрывной рост производительности труда», передает ТАСС.

    «Еще больше строители наши почувствовали гордость за то, чем они занимаются», – добавил Оганесян.

    «А я почувствовал гордость за строителей», – ответил Путин. «Мы же не предупреждали, все это как муравейник, [все] работают, работают, работают. Уже стемнело – все равно люди работают, работают, все крутятся. Здорово», – сказал глава государства.

    Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что в городе планируется ввести 500 тыс. квадратных метров жилья. Кроме того, в Мариуполе восстанавливают и реставрируют учреждения культуры.

    Коментарии (3)
    8 августа 2023, 19:11
    Путин и Рамафоса обсудили подготовку к саммиту БРИКС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса в ходе телефонной беседы обсудили подготовку к саммиту БРИКС, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Президенты в ходе разговора выразили настрой на дальнейшее конструктивное взаимодействие по подготовке к предстоящему 23-24 августа в Йоханнесбурге саммиту БРИКС, сообщается на сайте Кремля.

    Рамафоса дал положительную оценку итогам прошедшего в Петербурге саммита Россия – Африка. Он указал, что это поспособствует укреплению сотрудничества Москвы и африканских стран.

    Также политики обсудили несколько вопросов практического сотрудничества двух стран с акцентом на укрепление торгово-экономических и инвестиционных связей.

    Коментарии (0)
    Главное
    CNN: Конфликт на Украине перешел в более тяжелую для Киева фазу
    Стало известно о сотрудничестве одного из лидеров переворота в Нигере с США
    Москва указала на «малодушие и сервильность в отношении США» властей Японии
    Асад отказался встречаться с Эрдоганом на условиях Анкары
    Поляки пожаловались на большое число туристов из России в Таиланде
    Колумбия предложила создать «амазонское НАТО»
    Власти прокомментировали сообщение о росте цен на чай и кофе

    Российский автопром пустился в погоню за Илоном Маском

    Впервые за много лет в России открыт предзаказ на полностью созданный в нашей стране легковой автомобиль, да еще электрический. Электромобиль «Атом» уже называют и русской «Теслой», но напрашиваются и аналогии с провальным проектом «Ё-мобиля» миллиардера Прохорова. Какая судьба в итоге ждет первый исконно российский современный автомобиль? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинцев запугивают для маскировки провалов Зеленского

    Политтехнологи спасают офис президента Украины от новостей о провале саммита в Саудовской Аравии. Негативный информационный фон пытаются заглушить, вызвав у украинцев возмущение по другому вопросу – о том, должна ли Украина превратиться в колонию-поселение или все-таки не стоит. Подробности

    Перейти в раздел

    Как пресечь украинский терроризм в Черном море

    Украина готовится к новым атакам на гражданские суда в Черном море. Задача проста: блокировать экспорт России в страны Глобального Юга с помощью практик «нового пиратства» и вынудить Россию вернуться к исполнению зерновой сделки. Однако для пресечения этих планов у России есть не только Черноморский флот, но и другие влиятельные союзники. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия развернула охоту на остатки украинской авиации

    Украина пытается спрятать от России места базирования военной авиации. Для этого ВСУ решили использовать автомобильные дороги в качестве взлетно-посадочных полос. К чему может привести такая тактика, что вынудило противника к ней обратиться и как это повлияет на планы ВС России лишить противника возможности запускать дальнобойные ракеты Storm Shadow с Су-24? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Виктория Нуланд и война за Нигер

      Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которую в России хорошо помнят по «печенькам для майдана», прилетела в Нигер и провела переговоры с военными, которые захватили там власть и отреклись от Запада. По сути Нигеру угрожают войной и введением войск. Что получится в итоге?

    • Заговор в Джидде. Что это было?

      В саудовском городе Джидда завершен саммит по урегулированию на Украине, на который Россия не была приглашена. Целью Киева на этом мероприятии была попытка склонить на свою сторону так называемые страны Глобального Юга. Что получилось в итоге?

    • Гарантии США для Украины. Что это?

      Американские и украинские власти начали переговоры о предоставлении Украине неких гарантий безопасности. Это альтернатива, которая была предложена Владимиру Зеленскому вместо приглашения в НАТО. Для Киева эти гарантии жизненно необходимы, для США неудобны, а за основу предполагается взять «израильскую модель». Что это означает?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............