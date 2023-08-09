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Путин внес в Думу проект об отмене информирования СЕ о введении военного положения
Путин внес в Думу проект об отмене информирования СЕ о введении военного положения и ЧП
Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального конституционного закона, отменяющего необходимость уведомлять генсекретаря Совета Европы о введении или прекращении в России военного или чрезвычайного положений.
Поправки вносятся в законы «О военном положении» и «О чрезвычайном положении». Действующие нормы устанавливают, что в случае введения военного положения на территории РФ или в отдельных регионах президент принимает меры по уведомлению генсеков Организации объединенных наций (ООН) и Совета Европы об отступлении РФ от своих обязательств по международным договорам, связанном с ограничением прав и свобод граждан, передает ТАСС.
В случае введения чрезвычайного положения подобное информирование входит в обязанности МИД РФ. Также ООН и Совет Европы информируются в случае прекращения действия военного или чрезвычайного положений. Новые нормы предлагают исключить из законов пункты про информирование генсекретаря Совета Европы и сохранить в законах положения только об информировании генсекретаря ООН.
Кроме того, из закона «О чрезвычайном положении» также предлагается исключить норму о том, что международные обязательства, возложенные на МИД РФ, вытекают из Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, по которому подозреваемый в тяжком или особо тяжком преступлении при военном положении может быть задержан на 30 суток.