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На Донецком направлении за сутки уничтожено до 370 украинских военных
На Донецком направлении активными действиями российских военных за сутки уничтожено до 370 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны России.
Кроме того, на этом направлении уничтожены два танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица Д-20, говорится в Telegram-канале ведомства.
Также на Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены пять атак подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Красное, Авдеевка и севернее Клещеевки Донецкой Народной Республики.
На Купянском действиями российских подразделений за сутки отражено шесть атак и контратак подразделений 14-й, 32-й, 41-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики и урочища Маньковка Харьковской области. Потери противника составили до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
На Запорожском направлении потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.
На Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-20.
На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 180 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Krab», два орудия «Гиацинт-Б», а также самоходная гаубица «Акация».
На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, орудие «Гиацинт-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.
Ранее сообщалось, что на Донецком направлении за сутки отражено 18 атак ВСУ, уничтожено более 200 украинских военных.