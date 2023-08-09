На Донецком направлении за сутки уничтожено до 370 украинских военных

  • СК отверг версию с беспилотником в Сергиевом Посаде
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    Россия развернула охоту на остатки украинской авиации
    Появилось видео взрыва в Сергиевом Посаде с камеры видеорегистратора
    Онуфриенко: Киеву не хватает резервов на Купянском направлении
    Эксперт объяснил решение Эрдогана поддержать Россию по зерновой сделке
    СК отверг версию с беспилотником в Сергиевом Посаде
    Шойгу назвал Польшу и Финляндию угрозами военной безопасности России
    Цены на газ в Европе ускорили рост
    Участники спецоперации отреагировали на избиение ветерана СВО в Забайкалье
    Зеленский сообщил о заседании «в самом узком кругу» по вопросу контрнаступления
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не делайте из куклы идеологический символ

    Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Саудовской Аравии провели ритуал американского самолюбия

    В международной политике часто бывает, что даже крупные события имеют значение совсем не в тех сюжетах, которым они официально посвящены. Зачем же вообще состоялись консультации по Украине в экономической столице самой крупной монархии Ближнего Востока?

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Филиппины важны для России

    Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.

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    Новости
    16:07На Донецком направлении за сутки уничтожено до 370 украинских военных

    На Донецком направлении активными действиями российских военных за сутки уничтожено до 370 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

    15:59Суд Киева признал законным расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры

    Расторжение договора аренды Украинской православной церковью (УПЦ) с Киево-Печерской лаврой признано законным по решению суда в Киеве, сообщил Минкульт Украины.

    15:52Цены на газ в Европе ускорили рост

    Цены на газ в Европе начали расти быстрее, рост ускорен до 22%, стоимость газа сейчас составляет 430 долларов за тыс. кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

    15:44Путин выразил соболезнования родным Веры Васильевой

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Веры Васильевой в связи с кончиной артистки.

    15:37В Тверской области заявили о выплате мобилизованным более 615 млн рублей

    Власти Тверского региона завершили все выплаты мобилизованным для участия в спецоперации, чей объем превысил 615 млн рублей, сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным губернатор Тверской области Игорь Руденя.

    15:29В МЧС назвали разрушения на заводе в Сергиевом Посаде

    На складе пиротехники «Пиро-росс» в Сергиевом Посаде после взрыва частично разрушены производственные помещения, сообщил глава подмосковного ГУ МЧС Сергей Полетыкин.

    15:21Шойгу назвал передачу Киеву кассетных боеприпасов военным преступлением США

    США пошли на военное преступление, включив в пакет помощи Украине запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    15:14Появилось видео взрыва в Сергиевом Посаде с камеры видеорегистратора

    Момент взрыва на Загорском оптико-механическом заводе сняли на автомобильный регистратор, ролик опубликовали в социальных сетях.

    15:07Посольство России начало оказывать консульские услуги на Cеверном Кипре

    Посольство России на Кипре вскоре приступит к оказанию консульских услуг в северной части острова, сообщил представитель посольства.

    14:47Ремонт дорог Мариуполя завершен на 70%

    Восстановление мариупольской улично-дорожной сети завершено на 70%, дорожники «Автодора» уложили около 130 тыс. тонн асфальтобетонной смеси, сообщили в госкомпании.

    14:45СК отверг версию с беспилотником в Сергиевом Посаде

    Версия прилета БПЛА как причины взрыва на территории завода в Сергиевом Посаде не подтверждается, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий.

    14:42При обстреле Петровского района Донецка погиб ребенок

    В результате обстрела Петровского района Донецка украинскими ВС погибла девочка 2019 года рождения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

    14:41Завод автокомпонентов в Москве приступил к импортозамещению

    Московский завод «Альфа Автоматив Техноложиз», специализирующийся на выпуске автокомпонентов, запустил процесс модернизации оборудования, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

    14:38В новых регионах сертификат на маткапитал получили более 93 тыс. семей

    Более 93 тыс. семей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей оформили сертификат на материнский капитал, свыше 52,4 тыс. семей сделали это за пределами своих регионов.

    14:32Путин обсудил с главой Тверской области развитие региона

    Президент Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя обсудили вопросы социально-экономического развития региона.

    9 августа 2023, 16:07

    На Донецком направлении за сутки уничтожено до 370 украинских военных

    На Донецком направлении за сутки уничтожено до 370 украинских военных
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Иванова

    На Донецком направлении активными действиями российских военных за сутки уничтожено до 370 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

    Кроме того, на этом направлении уничтожены два танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица Д-20, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Также на Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены пять атак подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Красное, Авдеевка и севернее Клещеевки Донецкой Народной Республики.

    На Купянском действиями российских подразделений за сутки отражено шесть атак и контратак подразделений 14-й, 32-й, 41-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики и урочища Маньковка Харьковской области. Потери противника составили до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

    На Запорожском направлении потери противника составили до 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

    На Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-20.

    На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 180 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Krab», два орудия «Гиацинт-Б», а также самоходная гаубица «Акация».

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, орудие «Гиацинт-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

    Ранее сообщалось, что на Донецком направлении за сутки отражено 18 атак ВСУ, уничтожено более 200 украинских военных.

    8 августа 2023, 21:19
    Российский военнопленный назвал украинцев цивилизованными нацистами
    Российский военнопленный назвал украинцев цивилизованными нацистами
    @ Скриншот из видео

    Российский военный, находящийся в плену, честно и смело ответил украинской журналистке на ее вопрос.

    Журналистка спросила у военного, думал ли он, что на Украине нацисты. На этот вопрос мужчина отвечает утвердительно. После этого журналистка интересуется, что думает он, попав в плен, на что он отвечает, что мнение свое не поменял.

    «А как у вас тут в плену, хорошие условия? Нацисты бы хорошо обращались в плену?» – спрашивает журналистка.

    «Вы – цивилизованные нацисты», – ответил ей российский военный.

    Пользователи украинского сегмента соцсетей призывают к расправе над россиянином.

    Ранее украинские военнопленные рассказали о том, что командиры ВСУ устраивают самосуд на передовых позициях и расправляются с инакомыслящими подчиненными.

    Коментарии (24)
    8 августа 2023, 23:26
    Эрдоган занял сторону России по поводу зерновой сделки

    Эрдоган возложил ответственность за возобновление зерновой сделки на Запад

    Эрдоган занял сторону России по поводу зерновой сделки
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Решение вопроса зерновой сделки зависит от выполнения странами Запада своих обязательств, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    На встрече с участниками ежегодной конференции послов Турции за рубежом Эрдоган сообщил, что Анкара «продолжает контакты для возобновления и расширения инициативы зернового коридора». По его словам, от Запада зависит, удастся ли не завести обсуждение «в тупик».

    Он сообщил, что обсудил данную тему с главой российского государства Владимиром Путиным. Эрдоган выразил надежду на то, что получится «найти общие позиции», передает ТАСС со ссылкой на TRT.

    Как подчеркнул Эрдоган, украинский конфликт не должен распространиться «на бассейн Черного моря», это «станет катастрофой для всего региона». «Четко соблюдая Конвенцию Монтре, мы не позволили допустить распространения трагедии», – сказал он.

    Эрдоган считает, что зерновая сделка «позволила предотвратить кризис, который мог бы стоить жизней сотен тысяч людей». Также он сказал, что «Турция с самого начала конфликта на Украине стала ключевой страной в вопросе урегулирования кризиса».

    Кроме того, Эрдоган сообщил, что его страна продолжит проводить антитеррористические операции, чтобы ускорить процесс добровольного возвращения беженцев в Сирию и Ирак.

    Напомним, Путин подтвердил Эрдогану готовность вернуться к выполнению договоренности, если Западом будут выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия вернется к исполнению зерновой сделки, но для этого должны быть выполнены российские условия. При этом Москва не готова на слово верить заявлениям Вашингтона о помощи в экспорте зерна при возвращении России к черноморским договоренностям. Россия  выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки.

    Коментарии (37)
    8 августа 2023, 22:38
    ЕС отказался дать Украине гарантии безопасности

    Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Стано заявил о невозможности для ЕС дать Украине гарантии безопасности

    ЕС отказался дать Украине гарантии безопасности
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз не является «организацией безопасности», поэтому не может предоставить Украине соответствующие гарантии, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    Стано пояснил, что вопрос о гарантиях безопасности Украина может обсуждать с НАТО или конкретными государствами, но не с «Евросоюзом как организацией», передает РИА «Новости».

    Напомним, Украина сообщила, что в августе или сентябре рассчитывает приступить к консультациям по гарантиям безопасности с государствами, которые подписали декларацию на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

    Коментарии (22)
    9 августа 2023, 10:25
    Участники спецоперации отреагировали на избиение ветерана СВО в Забайкалье

    Участники спецоперации предложили отправить избивших ветерана СВО в Забайкалье на передовую

    Участники спецоперации отреагировали на избиение ветерана СВО в Забайкалье
    @ t.me/am_osipov

    Tекст: Александра Юдина

    Избивших ветерана СВО следует отправить на передовую, предложили военные в зоне спецоперации, опубликовал соответствующее видеообращение глава Забайкальского края Александр Осипов.

    В своем Telegram-канале он разместил предложение участников СВО «срочно мобилизовать и отправить в «красную зону», чтобы напавшие на военного смогли ощутить все трудности военной службы «на собственной шкуре».

    Другой военный поддержал идею призвать хулиганов в зону спецоперации и заверил, что на передовой «мы вас воспитаем».

    Ранее в селе Нерчинский Завод был задержан мужчина 27 лет, которого подозревают в избиении участника СВО. Чуть позднее правоохранительные органы задержали второго участника избиения, третьего подозреваемого объявили в розыск.

    Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщал, что в селе несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Злоумышленники нанесли потерпевшему множественные удары по телу, сорвали с одежды государственную и общественную награды и повредили его автомобиль.

    Фонд «Защитники Отечества» заявил о готовности оказать помощь подвергшемуся нападению жителю Забайкальского края – ветерану спецоперации на Украине, потерявшему в зоне боевых действий ногу.

    Коментарии (14)
    8 августа 2023, 19:28
    СМИ: ВСУ переоборудовали автодороги во взлетно-посадочные полосы

    Bild: ВСУ переоборудовали автодороги во взлетно-посадочные полосы

    СМИ: ВСУ переоборудовали автодороги во взлетно-посадочные полосы
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские автомобильные дороги переоборудованы во взлетно-посадочные полосы, чтобы увеличить число авиабаз, сообщает немецкое издание Bild.

    ВСУ модернизировали около 10 советских Су-24 так, чтобы применять с их помощью дальнобойные ракеты Storm Shadow и Scalp, утверждает Bild, передает ТАСС.

    Украинские военные каждые сутки перемещают эти самолеты с западными ракетами с базы на базу. Для этого были восстановлены аэродромы советских времен и переоборудованы автодороги во взлетно-посадочные полосы. Новые авиабазы якобы защищают западные ЗРК Patriot и IRIS-T, передает издание.

    В последние дни ВС РФ интенсифицировали удары по украинским военным аэродромам, в том числе тем, на которых могут базироваться бомбардировщики Су-24, являющиеся носителями ракет Storm Shadow и Scalp. В частности, 6 августа Минобороны РФ сообщало о нанесении ударов «высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области».

    Аэродром Староконстантинов неоднократно подвергался ударам российской армии, поскольку он является основным место базирования украинских Су-24М.

    Коментарии (15)
    9 августа 2023, 06:51
    Украина оценила падение экспорта и доходов без зерновой сделки

    Минсельхоз Украины сообщил о падении доходов от экспорта зерна почти вдвое

    Украина оценила падение экспорта и доходов без зерновой сделки
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После прекращения зерновой сделки экспорт зерна с Украины снизился в 1,4 раза, а доходы от экспорта зерна рухнули почти в два раза, свидетельствуют данные таможни и Минсельхоза страны.

    Доходы от экспорта зерна снизились в 1,9 раза – с 712 млн долларов месяцем ранее до 380,4 млн в июле. В июле 2022 года доходы составили 410 млн долларов, передает РИА «Новости».

    В июле поставки кукурузы, пшеницы и ячменя с Украины упали до 2,3 млн тонн (минус 38%, если сравнивать с июнем). Экспорт кукурузы снизился вдвое (до 1,1 млн тонн), пшеницы – на треть (до 841 тыс. тонн). Больше всего пострадали поставки через порты – в июне этим путем шло 3,1 млн тонн зерна, в июле – 1,67 млн (минус 46,5%). При этом железнодорожные поставки, экспорт фурами и паромами поднялся на 6%.

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что Россия может заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Киев заявил, что ради экспорта зерна по Черному морю Украина пойдет на любой риск.

    Коментарии (26)
    8 августа 2023, 17:20
    Эксперт рассказал об игре США и ЕС вокруг зерновой сделки

    Экономист Лизан: Несговорчивость ЕС – главная проблема в вопросе возвращения России в зерновую сделку

    Эксперт рассказал об игре США и ЕС вокруг зерновой сделки
    @ Imagebroker/Roger Tidman/FLPA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Проблема зерновой сделки заключается не столько в действиях США, сколько в нежелании ЕС выполнять требования России. При этом Вашингтон действительно не спешит договариваться о чем-либо с Брюсселем. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США сделали все возможное для обеспечения решения вопросов, которые РФ связывает с участием в зерновой сделке.

    «По сути, Блинкен в кои-то веки говорит правду – США по своей линии сделали все возможное для реализации зерновой инициативы. Так, они разрешили доступ к своим банкам, связывались с местными компаниями, объясняли им, что сотрудничество с Россией в рамках сделки не повлечет за собой негативных последствий», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Однако проблема в большей степени лежит в европейской плоскости. Чиновники ЕС, руководствуясь желанием нанести Москве максимальный экономический ущерб, не желали идти на уступки. В связи с этим возникает вопрос, почему США не пытались договориться с Брюсселем о выполнении условий России и не спешат заниматься этим», – подчеркивает собеседник.

    «И тут возникает некоторое противоречие. Пока Штаты говорят о приложенных усилиях, Москва выказывает недовольство относительно позиции ЕС. Не исключаю, что мы видим с их стороны игру в «доброго и злого полицейского», – отмечает эксперт.

    «Однако подобные схемы лишь усугубляют сложившуюся ситуацию. В настоящее время между Москвой, Вашингтоном и Брюсселем сформировалось тотальное недоверие друг к другу, поэтому просто договориться у сторон не получится», – резюмирует Лизан.

    Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон сделал все возможное для обеспечения решения вопросов, которые Россия связывает с участием в зерновой сделке. Он уточнил, что возобновление инициативы не является «вопросом уступок» с американской стороны. Как отметил глава внешнеполитического ведомства, экспорт РФ «достиг рекордных показателей».

    Говоря о конкретных проблемах, «в том числе с банками, транспортировкой и тому подобным», Блинкен заметил, что США сделали все возможное для обеспечения «решения этих вопросов». Он подчеркнул, что лично писал письма в американские банки, объясняя, что власти страны «полностью поддерживают российский экспорт зерна».

    Госсекретарь заметил, что ООН предоставила РФ предложение по решению обозначенных Москвой вопросов, связанных с инициативой, однако Россия не ответила на решения, сформированные организацией объединенных наций.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила требования Москвы по зерновой сделке «для тех, кто в Госдепе». Она подчеркнула, что Москва требует выполнения второй части пакетной договоренности «Черноморская инициатива», то есть всех соглашений, зафиксированных на бумаге и заверенных генеральным секретарем ООН.

    Напомним, Россия в Организации объединенных наций выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были реализованы. Кремль призывал США не обещать, а выполнить российскую часть зерновой сделки.

    Коментарии (8)
    9 августа 2023, 12:36
    Онуфриенко: Киеву не хватает резервов на Купянском направлении

    Эксперт Онуфриенко: ВСУ под Купянском вынуждены вводить в бой резервы с Запорожского направления

    Онуфриенко: Киеву не хватает резервов на Купянском направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ в попытке остановить продвижение ВС РФ на Купянском направлении перебрасывают на этот участок фронта резервы, предназначавшиеся для так называемого контрнаступления. Однако сил противнику все равно не хватает, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно об освобождении российскими войсками пяти сел в Харьковской области.

    «На Краснолиманском и Купянском направлениях российские войска наступают. Причем основное движение идет севернее Купянска, в районе реки Оскол. Ведутся тяжелые бои между селами Первый Лиман и Синьковка, последняя постепенно берется в клещи. Также расширяется зона контроля вокруг Новоселковского, есть успехи западнее Первомайского», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Сам Купянск является важным логистическим центром, и противник не хочет его терять. В попытке остановить наше продвижение ВСУ перебрасывают на этот участок подкрепление. Часть новоприбывших – подразделения, предназначавшиеся для контрнаступления на Запорожском направлении», – подчеркнул эксперт.

    «Однако даже с учетом этого сил противника оказалось недостаточно. Мы уже освободили больше территорий, чем заняли ВСУ во время своего так называемого контрнаступления», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил об освобождении за последние несколько дней пяти населенных пунктов. Он назвал такой результат продвижения ВС России «серьезным показателем» и подчеркнул, что движение российских сил «вглубь территории противника происходит достаточно активно».

    На данный момент на Купянском направлении ведутся активные боевые действия. Накануне Минобороны РФ сообщило, что штурмовые отряды Западной группировки в ходе наступления на широком фронте заняли более выгодные позиции около Ольшан Харьковской области.

    В ходе активной обороны российские войска отразили девять атак и контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад ВСУ возле Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) и Синьковки Харьковской области.

    Ударами российской штурмовой авиации и огнем артиллерии были поражены скопления живой силы и техники противника рядом с Двуречной, Петропавловкой, Крахмальным и Купянском. Всего на этом направлении были ликвидировано около 110 военнослужащих, а также уничтожено две гаубицы Д-20.

    Коментарии (11)
    8 августа 2023, 22:50
    Взрывы прогремели в Харьковской области

    Несколько взрывов произошло в Купянске в Харьковской области

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские СМИ сообщают о взрывах в Купянске в Харьковской области Украины.

    В регионе прозвучала воздушная тревога, передает РИА «Новости».

    Напомним, за последние дни в Харьковской области российские войска освободили от украинских сил пять населенных пунктов.


    Коментарии (13)
    8 августа 2023, 21:48
    Rheinmetall решил отремонтировать старые танки для отправки Киеву

    Rheinmetall приобрел 50 списанных танков Leopard 1 у компании из Бельгии для отправки Киеву

    Rheinmetall решил отремонтировать старые танки для отправки Киеву
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Германский оборонный концерн Rheinmetall приобрел 50 списанных танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems.

    Далее техника будет переоборудована на предприятиях концерна в Дюссельдорфе для отправки на Украину, передает ТАСС со ссылкой на газету Handelsblatt.

    Из 50 танков Киев может получить около 30 единиц техники, отмечает СМИ. Таким образом, всего Украина получит 50 ранее списанных бельгийской армией танков Leopard 1, которые выкупили «по бросовым ценам» неназванной «третьей страной».

    Ранее США одобрили отправку Украине первой партии танков Abrams.

    Коментарии (22)
    9 августа 2023, 01:55
    США отвергли обвинения в принуждении Украины к боевым действиям

    Глава пресс-службы Госдепа Миллер отверг обвинения в принуждении Украины Вашингтоном к отказу от мирных переговоров

    США отвергли обвинения в принуждении Украины к боевым действиям
    @ Alex Edelman/The Photo Access/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер прокомментировал заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что США велели Украине «свернуть» мирные переговоры в апреле 2022 года.

    «Когда это мы принуждали Украину отказываться от переговоров? Не знаю, но это не так», – сказал Миллер. Он также отказался комментировать арест СБУ украинской гражданки, которая якобы была «российским информатором» и готовила покушение на президента Украины Владимира Зеленского. При этом Миллер заявил, что Россия проводит «шпионаж и разведывательную деятельность на Украине на протяжении некоторого времени». По его словам, США поддерживают деятельность украинских властей, направленную на привлечение людей «к ответственности» за это, передает ТАСС.

    Напомним, Миллер  заявил, что переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине не ведется, так как Москва якобы «не показала заинтересованности». «Вот же вруны!» – заявила Захарова. По ее словам, США велели президенту Украины Владимиру Зеленского «свернуть» переговоры в апреле 2022 года.

    СБУ сообщила о задержании жительницы города Очакова, которая якобы собирала информацию о времени и месте передвижения Зеленского.

    Коментарии (13)
    9 августа 2023, 06:27
    Юго-Восточная Азия заказала проверенные в ходе СВО российские комплексы РЭБ

    Страны Юго-Восточной Азии заказали у России проверенные в ходе СВО комплексы РЭБ «Красуха» и «Сапфир»

    Tекст: Антон Антонов

    Такие комплексы радиоэлектронной борьбы, как «Красуха» и «Сапфир», которые успешно показали себя в зоне специальной военной операции на Украине, планируется поставить ряду государств Юго-Восточной Азии, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

    Источник ТАСС сообщил, что из Восточной Европы также поступил заказ на российские средства РЭБ.

    В апреле 2022 года Минобороны показало работу расчетов комплексов РЭБ «Красуха-4С» на Украине. В июле 2023 года сообщалось, что комплекс РЭБ «Сапфир» испытали в зоне СВО. Украина признала, что Россия «далеко опередила» ее в радиоэлектронной борьбе (РЭБ).

    Коментарии (9)
    8 августа 2023, 20:48
    Сербия пригрозила Украине на случай признания Косова

    Вучич предупредил Украину о потере всего в случае признания независимости Косова

    Сербия пригрозила Украине на случай признания Косова
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Киев может всего лишиться, если признает независимость Косова, заявил президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции с премьер-министром республики Аной Брнабич.

    Глава государства назвал Украину дружественной страной, с которой никогда не было конфликтов и проблем, передает ТАСС его слова.

    Вучич выразил надежду, что так и будет в дальнейшем. Однако, если Украина признает независимость Косова, то она потеряет доверие Сербии, добавил он. «Я убежден, что Зеленский не выбросит этот козырь из рук», – заявил Вучич.

    Ранее на фоне напряжения в Косово Белград приостановил экспорт оружия за рубеж.

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    9 августа 2023, 04:31
    Минобороны подтвердило уничтожение украинских БПЛА над Московской областью

    Минобороны сообщило о попытке Киева совершить террористическую атаку с помощью беспилотников в Московском регионе

    Минобороны подтвердило уничтожение украинских БПЛА над Московской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Московской области уничтожены два беспилотника, с помощью которых киевский режим пытался провести террористическую атаку, сообщило Минобороны России.

    Беспилотники сбиты средствами ПВО, никто не пострадал, разрушений нет, сообщило в Telegram военное ведомство.

    Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один беспилотник был сбит в районе Домодедово, второй – в районе Минского шоссе.

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    9 августа 2023, 04:09
    Посол Антонов сделал русофобам США предложение по зерновой сделке

    Посол Антонов предложил США направить Африке «более крупные партии сельхозпродуктов», чем Россия

    Посол Антонов сделал русофобам США предложение по зерновой сделке
    @ Zhang Chunlei/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США хотят самоустраниться от ответственности за системные сбои в работе взаимоувязанных стамбульских договоренностей по зерновой сделке, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, предложив США помочь Африке «более крупными партиями сельхозпродуктов», чем Москва.

    Антонов, слова которого посольство приводит в Telegram, назвал попытки США «оказать давление на развивающиеся страны» частью «информкампании по искажению реального положения дел». Он обвинил США в попытке «сместить фокус внимания» с того факта, что вывоз зерна с Украины не отвечал изначально озвученным гуманитарным целям.

    Посол считает бессмысленными «уговоры» по восстановлению сделки, так как Россия готова на это, от США и их союзников требуется лишь «не на словах, а на деле устранить перекосы в реализации «пакетных» сельхозсоглашений», включая «барьеры для российского агроэкспорта».

    Антонов назвал «информационной «пустышкой» заявления Вашингтона о «наличии пресловутых исключений и изъятий из нелегитимного санкционного механизма». По его словам, российские поставки сталкиваются с «финансовыми и логистическими сложностями» даже при попытке безвозмездной передачи удобрений нуждающимся странам.

    Как указал посол, Россия стремится облегчить бремя беднейших стран, США же «только на словах заботится» об их благополучии – так, Вашингтон встретил «желчной реакцией» российский «широкий жест» с бесплатной передачей «по 25–50 тыс. тонн зерна государствам дружественного нам континента».

    «Хочется предложить местным русофобам: не нравится, что делает Россия в Африке – сделайте лучше», – сказал Антонов, предложив США передать Африке «более крупные партии сельхозпродуктов». Антонов полагает, что пора «прекратить очернять все то позитивное, что делал в свое время Советский Союз и делает российский народ». По его словам, «всем давно надоели морализаторские американские лекции», требуется «не поучать, а помогать».

    Напомним, президент России Владимир Путин ранее сообщал, что Россия в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно поставит шести африканским государствам по 25–50 тыс. тонн зерна. Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал российскую помощь Африке и заявил, что этого «недостаточно».

    Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены.

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