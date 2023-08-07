СМИ: Бывшую судью Елену Кондрат поместили в карцер за драку

МК: Экс-судья Елена Кондрат подралась в СИЗО с сокамерницей

Tекст: Елизавета Шишкова

По данным «Московского комсомольца», Кондрат повздорила с экс-судьей и бывшим прокурором одного из районов Владикавказа Ольгой Швецовой, которая отбывает 12 лет за организацию заказного убийства. Поводом для конфликта стал выпад Швецовой в адрес сына Кондрат Никиты, который находится в СИЗО «Кремлевский централ» и обвиняется в организации убийства.

Никита Кондрат около недели назад объявил голодовку в знак запрета на пользование туалетом после 22.00. Также мужчиназаявляет, что ему якобы не давали воды, а один из сотрудников изолятора толкнул его.

Женщина узнала о происходящем с сыном, находясь в СИЗО. Экс-судья пожаловалась сокамернице, что не может поддержать сына, на что Шевцова отреагировала резко. Зачинщицей потасовки была признана Кондрат, ее поместили в карцер, сообщает издание.

Напомним, Кондрат задержали в Грозном, где она пыталась скрыться, сменив имя и фамилию. В ноябре 2021 года в отношении нее было возбуждено уголовное дело по подозрению в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. В конце июля Мосгорсуд приговорил Елену Кондрат к 9 годам колонии и штрафу в 77 миллионов рублей.



В январе 2022 года суд в Москве по обвинению в причастности к двум убийствам арестовал Николая Кондрата.