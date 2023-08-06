Марат Хуснуллин посетил ЛНР

Вице-премьер Марат Хуснуллин совершил рабочую поездку в Луганскую Народную Республику

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении в Telegram-канале правительства, участники совещания обсудили реализацию программы развития и модернизации ЖКХ, вопросы строительства жилья и развития ипотеки, доведение федеральных средств до региона, перерасчет пенсий и социальных пособий.

Хуснуллин отметил хорошо развернутое в ЛНР дорожное строительство, при котором готовность объектов составляет 80–90% и пообещал проработать возможности для реализации дополнительного ремонта.

Вице-премьер также проверил готовность социальных объектов, которые планируют открыть к 1 сентября в городе Краснодоне. В завершение поездки Марат Хуснуллин возложил цветы на мемориал «Непокоренные».

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что уже 76 учреждений культуры восстановлено в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.