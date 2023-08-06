Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.20 комментариев
Марат Хуснуллин посетил ЛНР
Вице-премьер Марат Хуснуллин совершил рабочую поездку в Луганскую Народную Республику
Вице-премьер Марат Хуснуллин совершил рабочую поездку в Луганскую Народную Республику, в ходе которой провел совещание о социально-экономическом развитии региона, сообщила пресс-служба правительства.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале правительства, участники совещания обсудили реализацию программы развития и модернизации ЖКХ, вопросы строительства жилья и развития ипотеки, доведение федеральных средств до региона, перерасчет пенсий и социальных пособий.
Хуснуллин отметил хорошо развернутое в ЛНР дорожное строительство, при котором готовность объектов составляет 80–90% и пообещал проработать возможности для реализации дополнительного ремонта.
Вице-премьер также проверил готовность социальных объектов, которые планируют открыть к 1 сентября в городе Краснодоне. В завершение поездки Марат Хуснуллин возложил цветы на мемориал «Непокоренные».
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что уже 76 учреждений культуры восстановлено в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.