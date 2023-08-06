Марат Хуснуллин посетил ЛНР

  • Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве
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    Как Украина делает русских народом второго сорта
    МИД: Установка трезубца на монумент «Родина-мать» показала сущность Киева
    Минобороны России назвало единственное верное решение для украинских солдат
    The War Zone: Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома ВСУ
    Под Москвой сбит украинский беспилотник
    Киев пообещал Польше «жесткую конкуренцию» после боевых действий
    Польша отключила нитку нефтепровода «Дружба» из-за утечки
    ВСУ обстреляли Белгородскую область более 100 раз за сутки
    В США раскрыли план по ликвидации Зеленского
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое решение для Украины можно понимать по-разному

    Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.

    20 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что плохого России ждать от Испании

    Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.

    7 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Апелляции к правде в общении с Западом и украинцами – бессмысленны

    Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.

    26 комментариев
    Новости
    12:49Марат Хуснуллин посетил ЛНР

    Вице-премьер Марат Хуснуллин совершил рабочую поездку в Луганскую Народную Республику, в ходе которой провел совещание о социально-экономическом развитии региона, сообщила пресс-служба правительства.

    12:41ВС России предотвратили «мясной штурм» ВСУ в Запорожской области

    ВСУ предприняли попытку атаки в районе Малой Токмачки и Новопокровки в Запорожской области, но понесли потери и отошли, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    12:16Минобороны подтвердило уничтожение украинского беспилотника в Подмосковье

    Украинский БПЛА уничтожен комплексом ПВО в Подольском районе Подмосковья, пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны России.

    12:06Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве

    Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник на подлете к Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

    12:04Путин поприветствовал участников Всероссийского форума волонтеров-медиков

    Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского форума волонтеров-медиков, отметив, что их движение объединило во всех регионах России чутких к чужой беде людей с активной жизненной, гражданской позицией, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    11:55В ЕС назвали количество принятых на лечение украинцев

    Более 2,4 тыс. граждан Украины приняты на лечение в 21 одной стране Евросоюза из 27, сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

    11:54Во Внуково закрыли воздушную зону

    В столичном аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе аэропорта.

    11:44Польша отключила нитку нефтепровода «Дружба» из-за утечки

    Одну из ниток нефтепровода «Дружба» в направлении ФРГ отключили в связи с обнаружением утечки на территории Польши, сообщил польский оператор магистрали PERN.

    11:35Федеральный реестр сказок решили создать в России

    Правительство утвердило положение о федеральном реестре объектов нематериального этнокультурного достояния России. Постановление о порядке его формирования и ведения подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

    11:12ВСУ обстреляли Белгородскую область более 100 раз за сутки

    Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли два приграничных района Белгородской области и выпустили более ста снарядов, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    11:08Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах, он сможет предотвратить третью мировую войну.

    10:50ВС России уничтожили два 120-мм миномета и 27 военнослужащих ВСУ в Херсонской области

    Артиллеристы соединений группировки войск «Днепр» уничтожили на Херсонском направлении два 120-миллиметровых миномета и 27 украинских военнослужащих в течение суток, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    10:33Захарова: Установка трезубца на монумент «Родина-мать» показала сущность Киева

    Установка герба-трезубца на монумент «Родина-мать» в Киеве вместо герба СССР в очередной раз показала всю сущность киевского режима, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    10:33Погода ухудшилась в районе устранения последствий ЧС с танкером «Сиг»

    Ухудшение погодных условий наблюдается в месте проведения аварийно-спасательных работ танкера «Сиг», получившего пробоину в районе машинного отделения, предположительно в результате атаки надводного беспилотника у Керченского пролива в ночь на субботу, сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта.

    10:15Десятки мигрантов пропали после крушения лодок у берегов Италии

    Минимум 30 нелегальных мигрантов числятся пропавшими без вести после крушения двух лодок у берегов южного итальянского острова Лампедуза, сообщили СМИ.

    6 августа 2023, 12:49

    Марат Хуснуллин посетил ЛНР

    Вице-премьер Марат Хуснуллин совершил рабочую поездку в Луганскую Народную Республику

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-премьер Марат Хуснуллин совершил рабочую поездку в Луганскую Народную Республику, в ходе которой провел совещание о социально-экономическом развитии региона, сообщила пресс-служба правительства.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале правительства, участники совещания обсудили реализацию программы развития и модернизации ЖКХ, вопросы строительства жилья и развития ипотеки, доведение федеральных средств до региона, перерасчет пенсий и социальных пособий.

    Хуснуллин отметил хорошо развернутое в ЛНР дорожное строительство, при котором готовность объектов составляет 80–90% и пообещал проработать возможности для реализации дополнительного ремонта.

    Вице-премьер также проверил готовность социальных объектов, которые планируют открыть к 1 сентября в городе Краснодоне. В завершение поездки Марат Хуснуллин возложил цветы на мемориал «Непокоренные».

    Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что уже 76 учреждений культуры восстановлено в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

    5 августа 2023, 16:09
    The War Zone: Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома ВСУ
    The War Zone: Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома ВСУ
    @ Celestino Arce/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома россиянами сил ВСУ в ходе контрнаступления, написал в издании The War Zone обозреватель Говард Альтман.

    Прогресс в ходе наступления был скромным, несмотря на поставки Украине оружия и подготовки военных, поэтому Киев меняет тактику, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Резкие изменение планов – это сигнал странам НАТО, что контрнаступление идет не по плану. По мнению Альтмана, украинские генералы теперь хотят перейти на артиллерийские обстрелы.

    Ранее Киев предостерег западные страны от нереалистичных ожиданий по поводу исхода конфликта для Украины.

    Коментарии (24)
    5 августа 2023, 13:44
    Захарова разъяснила условия России по зерновой сделке «для тех, кто в Госдепе»
    Захарова разъяснила условия России по зерновой сделке «для тех, кто в Госдепе»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы отдела Госдепартамента США по координации санкций Джеймса О’Брайен, который попросил Москву «разъяснить, чего она просит» в рамках зерновой сделки.

    В своем Telegram-канале Захарова привела высказывания представителя американского внешнеполитического ведомства, который сказал, что Россия «выдвинула ряд разных требований» по зерновой сделке и попросил разъяснений.

    Спикер МИД России повторила «еще раз для тех, кто в Госдепе»: Москва требует выполнения второй части пакетной договоренности «Черноморская инициатива». То есть всех соглашений, зафиксированных на бумаге и заверенных генеральным секретарем ООН.

    Захарова отметила, что если информации от МИД РФ Госдепу недостаточно, то представители американского внешнеполитического ведомства могут обратиться в министерство за дополнительными разъяснениями.

    Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены. Кремль призывал США не обещать, а выполнить российскую часть зерновой сделки.

    Коментарии (31)
    5 августа 2023, 19:17
    Взрывы произошли в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы произошли вечером в Киеве, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины в третий раз за день, сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, передает ТАСС.

    В настоящее время воздушная тревога в третий раз за день объявлена на всей территории Украины: сначала сигнал прозвучал в Киеве, в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, затем распространился на остальные регионы страны, передает РИА «Новости».

    Ранее Москва пообещала ответ на атаку ВСУ российского танкера в Керченском проливе.

    Коментарии (41)
    5 августа 2023, 19:12
    В США раскрыли план по ликвидации Зеленского

    Экс-агент ЦРУ Джонсон: США намерены устранить Зеленского и обвинить в этом Россию

    В США раскрыли план по ликвидации Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон планирует физически убрать президента Украины Владимира Зеленского и обвинить в его гибели Россию, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

    Эксперт считает, что США хотят переложить ответственность на Москву за убийство Зеленского, которому осталось недолго править Украиной. По мнению Джонсона, его дни сочтены, передает РИА «Новости».

    Ранее оппозиционный украинский депутат Николай Княжицкий в интервью изданию Politico заявил, что в случае невозможности выполнения обязанностей Зеленским управление государством перейдет к председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему смерть Зеленского становится предметом обсуждения Запада.

    Коментарии (26)
    5 августа 2023, 19:34
    Ксения Шойгу объявила о разводе с мужем

    Ксения Шойгу объявила , что с мужем они больше не пара

    Ксения Шойгу объявила о разводе с мужем
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дочь министра обороны Ксения Шойгу призналась, что со спортивным блогером Алексеем Столяровым они уже давно не являются парой, но остались близкими друзьями.

    Руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу призналась, что развелась с известным спортивным блогером Алексеем Столяровым. Об изменении в семейном положении дочь министра обороны и Столяров рассказали после забега «Гонки героев».

    По ее словам, разрыв произошел несколько месяцев назад, но они с бывшим мужем остались очень близкими друзьями и партнерами по работе. Также они продолжают вместе воспитывать дочь Милану, передает канал «360».

    Алексей Столяров подчеркнул, что решение быть не парой было принято давно, и главное, чтобы дочь не почувствовала, что родители теперь не вместе.

    Ксения Шойгу и Алексей Столяров познакомились на «Гонке героев» в Алабине в 2019 году. В 2021 году у них родилась дочь.

    Алексей Столяров – российский фитнес-тренер, спортивный блогер, призер Кубка Северо-Запада по классическому бодибилдингу.

    Коментарии (71)
    5 августа 2023, 13:58
    Минобороны России назвало единственное верное решение для украинских солдат

    Минобороны: Единственное верное решение для украинских военнослужащих – сдаться

    Минобороны России назвало единственное верное решение для украинских солдат
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Все больше украинских военнослужащих, сталкиваясь с профессиональными действиями российских войск, принимают единственно верное решение – сдаться, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале российского военного ведомства опубликованы видео с рассказами украинских военнопленных. В сообщении Минобороны говорится, что, по словам пленных, украинское командование принимает некомпетентные решения, в ВСУ наблюдаются проблемы со снабжением.

    Украинских военных, по рассказам пленных, отправляют на фронт почти без подготовки. А в случае атаки позиций ВСУ, украинские командиры, спрятавших в километрах от передовых позиций, не оказывают подразделениям никакой помощи.

    Попавшие в плен военнослужащие ВСУ отмечают достойное отношение российских военнослужащих.

    Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие после начала контрнаступления начали сдаваться в плен группами, вплоть до взводов.

    Коментарии (26)
    5 августа 2023, 17:30
    В США допустили потерю Украиной Одессы, Николаева и Харькова

    Экс-разведчик США Риттер: При отказе Киева принять условия Москвы России придется освободить Одессу, Николаев и Харьков

    В США допустили потерю Украиной Одессы, Николаева и Харькова
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    В случае отказа Киева принять условия Москвы и дальнейшего затягивания украинского конфликта Россия будет вынуждена продолжить спецоперацию, разгромить Вооруженные силы Украины (ВСУ) и освободить Одессу, Николаев и Харьков, заявил американский военный разведчик в отставке Скотт Риттер.

    Он заявил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty, что украинцы ведут опасную игру. Эксперт выразил уверенность, что если украинцы будут слишком долго тянуть, то России придется освободить Одессу. Более того, по его словам, в случае продолжения конфликта и отказа Киева принять условия Москвы Россия будет вынуждена продолжить спецоперацию, разгромить Вооруженные силы Украины (ВСУ) и освободить Одессу, Николаев и Харьков. При этом Риттер подчеркнул, что после освобождения Россия не отдаст эти города, передает RT.

    Напомним, в июле ВС России нанесли удары возмездия по целям в Одессе и Николаеве.

    Коментарии (43)
    5 августа 2023, 21:45
    Рабочие не смогли поднять трезубец на щит монумента «Родина-мать» в Киеве

    Установка трезубца на щит монумента «Родина-мать» в Киеве приостановлена из-за темноты

    Tекст: Вера Басилая

    Работы по подъему трезубца на щит монумента «Родина-мать» в Киеве остановлены из-за наступления темноты, сообщило издание «Страна».

    Рабочие смогли поднять трезубец лишь на 24 метра, высота же «Родины-матери» – 102 метра. Работы по монтажу пришлось прекратить из-за темноты, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в субботу началась установка трезубца на монументе «Родина-мать» в Киеве.

    Аллею городов-героев у монумента при этом закрыли маскировочной сеткой.

    До этого в Киеве после того, как одобрили замену герба СССР на щите «Родины-матери», предложили убрать и две пятиконечные звезды на ее мече.

    Коментарии (47)
    5 августа 2023, 14:46
    Российский генерал объяснил необходимость ликвидации руководства Украины

    Генерал Пуликовский: Руководство Украины необходимо ликвидировать, иначе нельзя бороться с терроризмом

    Российский генерал объяснил необходимость ликвидации руководства Украины
    @ Дмитрий Коробейников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Руководство Украины необходимо ликвидировать, поскольку иными методами бороться с терроризмом невозможно, заявил генерал-лейтенант Константин Пуликовский.

    Пуликовский в интервью телеканалу «Краснодар» отметил, что таким образом власти действовали на Северном Кавказе, когда после уничтожения главарей боевиков их подразделения начали разваливаться.

    Генерал выразил уверенность, что настанет момент, «когда наш президент что-то подобное скажет этим нашим врагам нынешним», передает «Газета.Ru».

    Москва ранее называла киевский режим «террористическим монстром», которого породил Запад.

    Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского дрона в Керченском проливе. Разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.

    Коментарии (61)
    5 августа 2023, 13:21
    Медведев пригрозил ударом по Западной Украине за атаку на танкер в Черном море
    Медведев пригрозил ударом по Западной Украине за атаку на танкер в Черном море
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев считает, что в ответ на атаку украинским морским беспилотником по российскому танкеру «Сиг» в Черном море следует нанести удары по Западной Украине.

    Медведев написал в своем Telegram-канале, что «ублюдки и выродки понимают только жестокость и силу». Он предположил, что киевскому режиму было мало ударов по Одессе и Измаилу, которые российская сторона нанесла в ответ на теракт на Крымском мосту.

    Экологическая катастрофа, которую «киевская мразь» хочет устроить в Черном море, должна, по мнению Медведева, произойти «на той части их территории, которая скоро отвалится Польше и которая будет смердеть после этого веками».

    По мнению зампредседателя СБ РФ, это станет «окончательным решением» по зерновой сделке.

    Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского беспилотника в Керченском проливе. По последним данным, танкер остается на плаву, с него откачивают воду, разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.

    После этого в открытом море в севастопольской морской зоне обнаружили надводный беспилотник.

    Коментарии (74)
    5 августа 2023, 17:50
    Мужчина сделал предложение девушке на пляже на Кубани и утонул
    Мужчина сделал предложение девушке на пляже на Кубани и утонул

    Tекст: Вера Басилая

    На городском пляже на Кубани мужчина утонул после того, как сделал предложение девушке. Молодые люди в нетрезвом состоянии прыгали с пирса, сообщили в Тимашевском аварийно-спасательном отряде.

    В Telegram-канале отряда уточняется, что за помощью к спасателям обратились очевидцы. Мужчина и девушка прыгали в воду с пирса, оба были в нетрезвом состоянии. Молодой человек стал захлебываться и кричать, что тонет, девушка позвала на помощь.

    Очевидцы достали мужчину из воды, но он уже не дышал. Врачи скорой констатировали смерть мужчины. По словам девушки погибшего, он ей сделал предложение на пляже перед гибелью.

    Ранее семейная пара утонула из-за перевернувшейся лодки в Нижегородской области.

    Коментарии (17)
    5 августа 2023, 18:48
    Москва пообещала ответ на атаку ВСУ российского танкера в Керченском проливе

    Захарова: Атака Киева против российского судна в Керченском проливе не останется без ответа

    Москва пообещала ответ на атаку ВСУ российского танкера в Керченском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Авторы террористической атаки Киева на российский танкер в Керченском проливе понесут наказание, а сама варварская акция не останется без ответа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат отметила, что подобным варварским акциями нет оправдания. Захарова подчеркнула, что Россия решительно осуждает террористическую атаку киевского режима, грозившую гибелью экипажа и экологической катастрофой, следует из сообщения на сайте МИД России.

    Она отметила, что власти Украины не встречают осуждения Запада, и активно применяет новые террористические методы.

    Ранее ООН призвала все соответствующие стороны воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации украинского конфликта.

    Между тем, Украина предупредила о «военной угрозе» в акватории шести российских портов.

    Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского беспилотника в Керченском проливе. Разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.

    Коментарии (33)
    5 августа 2023, 15:28
    Военкоры показали уничтожение «Черными гусарами» украинского расчета БПЛА
    Военкоры показали уничтожение «Черными гусарами» украинского расчета БПЛА

    Tекст: Ольга Никитина

    Военкоры опубликовали видео уничтожения артиллеристами Александрийской бригады «Черных гусар» украинского расчета БПЛА «Лелека-100».

    Видео опубликовано в Telegram-канале «Работайте, братья!».

    В начале августа украинское минобороны сообщало, что за последние 15 месяцев приняло на вооружение более 30 моделей различных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

    Коментарии (7)
    6 августа 2023, 01:08
    Подоляк: Украина начнет жесткую конкуренцию с Польшей

    Подоляк: Украина после окончания боевых действий начнет жесткую конкуренцию с Польшей

    Подоляк: Украина начнет жесткую конкуренцию с Польшей
    @ Jakub Porzycki/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киев намерен считать Варшаву своим близким другом до окончания боевых действий, после этого страны вступят в жесткую конкуренцию, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

    Польша сейчас остается «максимально близким партнером» и «максимально близким другом» для киевского режима, так будет до окончания боевых действий, сказал Подоляк в эфире украинского телевидения, передает ТАСС.

    После этого страны начнут конкурентные отношения за те или иные рынки, и Киев намерен находиться «на проукраинских позициях, защищать эти интересы, защищать их жестко».

    Противоречия же между странами являются лишь дискуссией, которая не может привести к «к каким-то разрывам», и эту дискуссию нужно проводить максимально открыто.

    Коментарии (13)
    5 августа 2023, 16:28
    Дерипаска предсказал тяжелые времена для федерального бюджета США

    Российский бизнесмен Дерипаска спрогнозировал тяжелые времена для федерального бюджета

    Tекст: Вера Басилая

    Российский миллиардер Олег Дерипаска указал на серьезный рост доходности 30-летних казначейских облигаций США на фоне снижения ликвидности, что грозит федеральному бюджету проблемами.

    Дерипаска написал в своем Telegram-канале, что сигналом о подступающей эпохе проблем для государственных финансов США может служить распродажа более длинных облигаций. По его словам, с дефицитом от 5 до 7% федеральному бюджету ближайшие десять лет будет тяжело сводить концы с концами.

    Так, в качестве примера он приводит статью Bloomberg, где говорится, что доходность по 30-летним казначейским облигациям поднялась выше своих пятилетних аналогов в четверг впервые с июня, что нервирует инвесторов США.

    Бизнесмен считает, что такая ситуация на рынке облигаций США должна стать хорошим примером для всех, кто бы не пытался на Западе поиграть в игру под названием «доминирование любой ценой».

    «Посмотрим, как на экономическом форуме, проходящем в этот уик-энд в Аспене (США), экономическая и политическая элита Америки будет обсуждать эту серьезнейшую проблему начала XXI века для США – лидера западного мира», – подытожил Дерипаска.

    Ранее Дерипаска указал на подорожание двухлетних казначейских облигаций США, и спрогнозировал час расплаты за санкционный раж через три с небольшим года.

    Коментарии (5)
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    Украина перешла к экологическому терроризму на Черном море

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Голливуд против НАТО

      Знаменитая актриса Сьюзан Сарандон обвинила НАТО в начале военного конфликта на Украине, а не менее знаменитый режиссер Оливер Стоун выступил в защиту Владимира Путина, образ которого «искажает пропаганда». Почему эти люди идут против большинства в своем цехе? И насколько серьезно нужно относиться к их словам?

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    • Генерал Сорняк против ВСУ

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