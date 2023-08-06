Минобороны подтвердило уничтожение украинского беспилотника в Подмосковье

Минобороны: Украинский БПЛА уничтожен в Подольском районе Подмосковья

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению ведомства, в 11 часов 27 минут средствами ПВО на территории Подольского района Московской области была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории региона, передает РИА «Новости».

В Минобороны добавили, что беспилотник уничтожен, жертв и разрушений нет.

Ранее в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин заявил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник на подлете к Москве.