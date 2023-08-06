Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.16 комментариев
Минобороны подтвердило уничтожение украинского беспилотника в Подмосковье
Минобороны: Украинский БПЛА уничтожен в Подольском районе Подмосковья
Украинский БПЛА уничтожен комплексом ПВО в Подольском районе Подмосковья, пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны России.
По сообщению ведомства, в 11 часов 27 минут средствами ПВО на территории Подольского района Московской области была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории региона, передает РИА «Новости».
В Минобороны добавили, что беспилотник уничтожен, жертв и разрушений нет.
Ранее в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин заявил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник на подлете к Москве.