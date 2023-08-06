Экс-президент США Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну в случае переизбрания

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Трамп в ходе выступления на встрече с избирателями в штате Южная Каролина, он предотвратит третью мировую войну, передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал медиакомпании RSBN.

По его словам, сегодня вооружение настолько мощное, что способно уничтожить мир, но он этого не допустит. Трамп уточнил, что приведет всех к мирному урегулированию конфликта на Украине «еще до возвращения в Овальный кабинет», конфликт будет разрешен справедливым способом для обеих сторон.

В июле Трамп пообещал завершить российско-украинский конфликт за одни сутки в том случае, если он опять станет президентом.

Ранее Трамп заявил, что президент Джо Байден своим решением задействовать для поддержки восточного фланга НАТО военные резервы США подталкивает страну к войне.