Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.16 комментариев
Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну
Экс-президент США Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну в случае переизбрания
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах, он сможет предотвратить третью мировую войну.
Как указал Трамп в ходе выступления на встрече с избирателями в штате Южная Каролина, он предотвратит третью мировую войну, передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал медиакомпании RSBN.
По его словам, сегодня вооружение настолько мощное, что способно уничтожить мир, но он этого не допустит. Трамп уточнил, что приведет всех к мирному урегулированию конфликта на Украине «еще до возвращения в Овальный кабинет», конфликт будет разрешен справедливым способом для обеих сторон.
В июле Трамп пообещал завершить российско-украинский конфликт за одни сутки в том случае, если он опять станет президентом.
Ранее Трамп заявил, что президент Джо Байден своим решением задействовать для поддержки восточного фланга НАТО военные резервы США подталкивает страну к войне.