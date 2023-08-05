Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.4 комментария
Разведчик рассказал о выкуривании ВСУ на купянском участке фронта
Разведчик рассказал о выкуривании ВСУ на купянском направлении
ВС России продвигаются на купянском участке фронта, «выкуривая противника» с его позиций, рассказал разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным «Горец».
По его словам, разведчики выкуривают ВСУ с их позиций с минометчиками, артиллеристами. Работают и штурмовики, и пехота, передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны сообщило, что на купянском направлении грамотными действиями Западной группировки освобожден населенный пункт Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР).