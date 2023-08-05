Разведчик рассказал о выкуривании ВСУ на купянском участке фронта

  • Взрывы произошли в Хмельницкой и Житомирской областях на Украине
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    The War Zone: Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома ВСУ
    Москва пообещала ответ на атаку ВСУ российского танкера в Керченском проливе
    Взрывы произошли в Киеве
    Минобороны показало кадры освобождения Новоселовского в ЛНР
    Разведчик рассказал об охоте Киева дронами-камикадзе за российскими командирами
    В США раскрыли план по ликвидации Зеленского
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое решение для Украины можно понимать по-разному

    Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.

    4 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что плохого России ждать от Испании

    Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.

    7 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Апелляции к правде в общении с Западом и украинцами – бессмысленны

    Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.

    21 комментарий
    Новости
    20:59Установка трезубца началась на монументе «Родина-мать» в Киеве

    Рабочие начали монтировать трезубец вместо демонтированного герба СССР на щите монумента «Родина-мать» в Киеве, сообщило издание «Страна».

    20:54В Минске стартовали Игры стран СНГ

    Церемония открытия II Игр стран СНГ прошла в комплексе «Минск-Арена» в столице Белоруссии. Россияне завоевали шесть медалей в первый соревновательный день.

    20:42Лада Дэнс попала в серьезное ДТП в Подмосковье

    Певица Лада Дэнс попала в ДТП с участием трех автомобилей в Подольске, она получила серьезную травму.

    20:29Аллею городов-героев в Киеве у монумента «Родина-мать» закрыли сеткой

    В Киеве закрыли маскировочной сеткой аллею городов-героев у монумента «Родина-мать», сообщило украинское издание «Страна».

    20:17Разведчик рассказал о выкуривании ВСУ на купянском участке фронта

    ВС России продвигаются на купянском участке фронта, «выкуривая противника» с его позиций, рассказал разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным «Горец».

    20:11Туркменская авиакомпания продлила приостановку полетов в Москву

    Авиакомпания «Туркменистан» сообщила о продлении ограничений на выполнение рейсов маршрута Ашхабад – Москва – Ашхабад до 28 октября 2023 года, полеты в Россию будут осуществляться через Казань.

    20:00Турция и США обсудили зерновую сделку и безопасность Черного моря

    Глава МИД Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры, в которой обсуждали безопасность Черного моря, и возобновление зерновой сделки.

    19:40Взрывы произошли в Хмельницкой и Житомирской областях на Украине

    Несколько взрывов произошло в городе Староконстантинове Хмельницкой области, где расположен аэродром Вооруженных сил Украины, сообщило украинское издание «Страна».

    19:34Ксения Шойгу объявила о разводе с мужем

    Дочь министра обороны Ксения Шойгу призналась, что со спортивным блогером Алексеем Столяровым они уже давно не являются парой, но остались близкими друзьями.

    19:17Взрывы произошли в Киеве

    Взрывы произошли вечером в Киеве, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины в третий раз за день, сообщили украинские СМИ.

    19:12В США раскрыли план по ликвидации Зеленского

    Вашингтон планирует физически убрать президента Украины Владимира Зеленского и обвинить в его гибели Россию, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

    18:57Названы сроки обследования атакованного беспилотником российского танкера

    Обследование танкера «Сиг», получившего пробоину в районе машинного отделения в результате атаки украинского беспилотника у Керченского пролива, планируется завершить до конца дня, сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта.

    18:48Москва пообещала ответ на атаку ВСУ российского танкера в Керченском проливе

    Авторы террористической атаки Киева на российский танкер в Керченском проливе понесут наказание, а сама варварская акция не останется без ответа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    18:30Разведчик рассказал об охоте Киева дронами-камикадзе за российскими командирами

    Украина пытается охотиться FPV-дронами за транспортом с российскими бойцами и командирами в районе Соледара на артемовском участке фронта, сообщил командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» бригады «Сибирь».

    18:14Российский Су-30 сопроводил американский беспилотник MQ-9A над Черным морем

    Истребитель Су-30 ВКС России заставил развернуться американский разведывательный беспилотник MQ-9A Reaper над Черным морем, сообщили в Министерстве обороны.

    5 августа 2023, 20:17

    Разведчик рассказал о выкуривании ВСУ на купянском участке фронта

    Разведчик рассказал о выкуривании ВСУ на купянском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России продвигаются на купянском участке фронта, «выкуривая противника» с его позиций, рассказал разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным «Горец».

    По его словам, разведчики выкуривают ВСУ с их позиций с минометчиками, артиллеристами. Работают и штурмовики, и пехота, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны сообщило, что на купянском направлении грамотными действиями Западной группировки освобожден населенный пункт Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР).

    5 августа 2023, 16:09
    The War Zone: Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома ВСУ
    The War Zone: Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома ВСУ
    @ Celestino Arce/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома россиянами сил ВСУ в ходе контрнаступления, написал в издании The War Zone обозреватель Говард Альтман.

    Прогресс в ходе наступления был скромным, несмотря на поставки Украине оружия и подготовки военных, поэтому Киев меняет тактику, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Резкие изменение планов – это сигнал странам НАТО, что контрнаступление идет не по плану. По мнению Альтмана, украинские генералы теперь хотят перейти на артиллерийские обстрелы.

    Ранее Киев предостерег западные страны от нереалистичных ожиданий по поводу исхода конфликта для Украины.

    Коментарии (9)
    5 августа 2023, 19:17
    Взрывы произошли в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы произошли вечером в Киеве, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины в третий раз за день, сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, передает ТАСС.

    В настоящее время воздушная тревога в третий раз за день объявлена на всей территории Украины: сначала сигнал прозвучал в Киеве, в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, затем распространился на остальные регионы страны, передает РИА «Новости».

    Ранее Москва пообещала ответ на атаку ВСУ российского танкера в Керченском проливе.

    Коментарии (17)
    5 августа 2023, 15:36
    Экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России

    Минобороны: Экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России

    Экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на запорожском направлении уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом, сообщили в Министерстве обороны.

    В ведомстве отметили, что оба танка противника были уничтожены в первые минуты боя наводчиком-оператором Алексеем Неустроевым, в следующие полчаса – один бронетранспортер М113 и пять американских MaxxPro вместе с десантом.

    Кроме того, после уничтожения всей колонны бронетехники, российский экипаж танка продолжал прикрывать российские подразделения. Танкисты «Алеши» представлены министром обороны Сергеем Шойгу к званию Героев России.

    Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка.

    Напомним, в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк остановил целую роту вооруженных сил Украины. В Кремле восхитились героизмом экипажа боевой машины.

    Коментарии (21)
    5 августа 2023, 17:30
    В США допустили потерю Украиной Одессы, Николаева и Харькова

    Экс-разведчик США Риттер: При отказе Киева принять условия Москвы России придется освободить Одессу, Николаев и Харьков

    В США допустили потерю Украиной Одессы, Николаева и Харькова
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    В случае отказа Киева принять условия Москвы и дальнейшего затягивания украинского конфликта Россия будет вынуждена продолжить спецоперацию, разгромить Вооруженные силы Украины (ВСУ) и освободить Одессу, Николаев и Харьков, заявил американский военный разведчик в отставке Скотт Риттер.

    Он заявил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty, что украинцы ведут опасную игру. Эксперт выразил уверенность, что если украинцы будут слишком долго тянуть, то России придется освободить Одессу. Более того, по его словам, в случае продолжения конфликта и отказа Киева принять условия Москвы Россия будет вынуждена продолжить спецоперацию, разгромить Вооруженные силы Украины (ВСУ) и освободить Одессу, Николаев и Харьков. При этом Риттер подчеркнул, что после освобождения Россия не отдаст эти города, передает RT.

    Напомним, в июле ВС России нанесли удары возмездия по целям в Одессе и Николаеве.

    Коментарии (19)
    5 августа 2023, 13:51
    Российские войска освободили Новоселовское в ЛНР
    Российские войска освободили Новоселовское в ЛНР
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    На Купянском направлении грамотными действиями Западной группировки освобожден населенный пункт Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, штурмовыми отрядами в ходе наступления на широком фронте улучшено положение по переднему краю около Ольшаны и Першотравневого Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Рядом с Синьковкой, Загоруйковкой и Берестовым Харьковской области отражены три контратаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

    Ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника возле Купянска, Петропавловки, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки ЛНР, отчитались в Минобороны.

    За последние сутки ликвидированы порядка 140 военнослужащих, две бронемашины, польская самоходная артустановка Krab, гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

    За минувшие сутки ВСУ предприняли безуспешные попытки наступления на Донецком и Красно-Лиманском направлениях, добавил Конашенков.

    Коментарии (0)
    5 августа 2023, 18:48
    Москва пообещала ответ на атаку ВСУ российского танкера в Керченском проливе

    Захарова: Атака Киева против российского судна в Керченском проливе не останется без ответа

    Москва пообещала ответ на атаку ВСУ российского танкера в Керченском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Авторы террористической атаки Киева на российский танкер в Керченском проливе понесут наказание, а сама варварская акция не останется без ответа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат отметила, что подобным варварским акциями нет оправдания. Захарова подчеркнула, что Россия решительно осуждает террористическую атаку киевского режима, грозившую гибелью экипажа и экологической катастрофой, следует из сообщения на сайте МИД России.

    Она отметила, что власти Украины не встречают осуждения Запада, и активно применяет новые террористические методы.

    Ранее ООН призвала все соответствующие стороны воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации украинского конфликта.

    Между тем, Украина предупредила о «военной угрозе» в акватории шести российских портов.

    Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского беспилотника в Керченском проливе. Разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.

    Коментарии (15)
    5 августа 2023, 18:30
    Разведчик рассказал об охоте Киева дронами-камикадзе за российскими командирами

    Командир разведчиков: ВСУ пытается следить FPV-дронами за российскими командирами под Соледаром

    Разведчик рассказал об охоте Киева дронами-камикадзе за российскими командирами
    @ mil.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Украина пытается охотиться FPV-дронами за транспортом с российскими бойцами и командирами в районе Соледара на артемовском участке фронта, сообщил командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» бригады «Сибирь».

    Командир пояснил, что средняя стоимость FPV-дрона около 45 тыс. рублей, его удар наносит значительный ущерб, поэтому украинские силовики начали его активно использовать возле Соледара, передает РИА «Новости».

    По словам военного с позывным «Амиго», ВСУ также переделали сельскохозяйственные дроны под сброс мин, и беспилотники, оборудованные сбросами гранат. Российские военные используют против них средства РЭБ и противодронные ружья.

    В России начали производить дрон-камикадзе «Гастелло», который создан с учетом пожеланий операторов беспилотных летательных аппаратов в зоне СВО.

    Коментарии (3)
    5 августа 2023, 14:38
    Обнаруженный в море в Севастополе беспилотник уничтожен

    Губернатор Развожаев: Надводный беспилотник, обнаруженный в открытом море в Севастополе, уничтожен

    Обнаруженный в море в Севастополе беспилотник уничтожен
    @ Минобороны РФ/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Развожаев написал в своем Telegram-канале, что обнаруженный надводный беспилотник был уничтожен далеко от берега.

    Спецслужбы, как сообщил губернатор, сняли ограничения на движение водного транспорта в районе Балаклавы.

    Ранее в открытом море в севастопольской морской зоне был обнаружен надводный беспилотник. Спецслужбы приняли решение ограничить движение яликов из Балаклавы на пляжи и обратно.

    Коментарии (6)
    5 августа 2023, 17:23
    В Саудовской Аравии начались консультации по Украине

    Al-Ekhbariya: В Саудовской Аравии началась встреча по Украине с участием 30 стран

    В Саудовской Аравии начались консультации по Украине
    @ Reisinger/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Консультации по украинскому кризису с участием представителей около 30 стран начались в Джидде, переговоры будут длиться два дня, сообщил саудовский государственный телеканал Al-Ekhbariya.

    По данным СМИ, встреча в Джидде проходит с участием США, Великобритании, Индии, ЮАР и других стран, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что встреча для консультаций по урегулированию конфликта между Россией и Украиной пройдет в Джидде на уровне советников по национальной безопасности ряда государств.

    NYT сообщало, что Запад будет вынуждать президента Украины Зеленского пойти на мирные переговоры с Москвой и Киев знает это.

    Напомним, Россию на встречу по урегулированию конфликта с Украиной не пригласили, но власти Саудовской Аравии пообещали проинформировать Москву об ее итогах.

    Коментарии (8)
    5 августа 2023, 15:51
    ООН призвала воздержаться от эскалации конфликта из-за атаки на российский танкер

    ООН призвала воздержаться от эскалации конфликта в связи с атакой на российский танкер

    ООН призвала воздержаться от эскалации конфликта из-за атаки на российский танкер
    @ Marc John/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ООН призывает все соответствующие стороны воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации украинского конфликта, заявили в офисе генерального секретаря всемирной организации.

    В ООН отметили, что видели сообщения об инциденте с российским танкером в Керченском проливе, но не могут их подтвердить. Во всемирной организации призвали Россию и Украину воздержаться от любой риторики и действий, которые могут привести к обострению конфликта, передает ТАСС.

    Между тем, Украина предупредила о «военной угрозе» в акватории шести российских портов.

    Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского беспилотника в Керченском проливе. Разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ответом на эту атаку могут стать удары по Западной Украине, «которая скоро отвалится Польше».

    Коментарии (6)
    5 августа 2023, 19:40
    Взрывы произошли в Хмельницкой и Житомирской областях на Украине

    Взрывы в районе военного аэродрома произошли в Хмельницкой области на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько взрывов произошло в городе Староконстантинове Хмельницкой области, где расположен аэродром Вооруженных сил Украины, сообщило украинское издание «Страна».

    Украинские СМИ пишут о взрывах в Хмельницкой области, очевидцы сообщают, что ракеты прилетели в район военного аэродрома, передает ТАСС.

    Также сообщается, что взрывы слышны в Житомире на северо-западе Украины.

    Ранее на всей территории Украины в третий раз за день объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве.

    Коментарии (14)
    5 августа 2023, 17:58
    Минобороны показало кадры освобождения Новоселовского в ЛНР

    Минобороны опубликовало кадры освобождения Новоселовского в ЛНР

    Минобороны показало кадры освобождения Новоселовского в ЛНР

    Tекст: Антон Никитин

    Министерство обороны России опубликовало кадры боя, в ходе которого военнослужащие подразделений «Западной» группировки войск освободили населенный пункт Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР).

    Видео размещено Telegram-канале военного ведомства.

    Отмечается, что по итогам боевых действий под российский контроль перешли 11 опорных пунктов ВСУ. Украинские националисты потеряли более 100 человек, шесть боевиков сдались в плен.

    Об освобождении Новоселовского сообщалось ранее в субботу.

    Коментарии (0)
    5 августа 2023, 10:53
    Бригадный генерал ВСУ признал сложности при наступлении на южном направлении
    Бригадный генерал ВСУ признал сложности при наступлении на южном направлении
    @ Низами Гаджибалаев/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Возможностей сил обороны ВСУ не хватает для проведения наступательных действий на южном направлении, не хватает техники и подготовленных инженерно-саперных подразделений, заявил бригадный генерал ВСУ Дмитрий Герега.

    Он рассказал, что для преодоления заграждений протяженностью от 10 до 40 км необходимо большое количество инженерно-саперных подразделений и спецтехники для этого, которой недостаточно, приводит слова Гереги Telegram-канал Military Media Center, передает РИА «Новости».    

    Сейчас сформировано пять инженерно-саперных батальонов, часть личного состава прошла подготовку за границей. Еще около 150 военнослужащих пройдут соответствующую подготовку за рубежом.

    Коментарии (0)
    5 августа 2023, 15:02
    Украина наказала киберспортсменов за игру в команде с россиянами

    Украинская федерация киберспорта наложила санкции на игроков за выступление в одной команде с россиянами

    Украина наказала киберспортсменов за игру в команде с россиянами
    @ @Team__Spirit

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская федерация киберспорта внесла в черный список двух игроков команды Team Spirit по игре Dota 2 за выступление в одной команде с россиянами, сообщил представитель организации Максим Раймер.

    Под санкции попали украинские спортсмены Илья Мулярчук и Мирослав Колпаков, которые три года выступают в команде с россиянами Ярославом Найденовым, Магомедом Халиловым и Денисом Сигитовым, передает ТАСС.

    Также в санкционный список включили игроков в Counter Strike: Global Offnesive (CS: GO) Игоря Жданова, Мирослава Плахотя и Захара Силедчика.

    Ранее Team Spirit получила 5 млн призовых за победу в турнире Riyadh Masters в Саудовской Аравии.

    В апреле прошлого года команду Virtus.pro по Dota 2 дисквалифицировали после того, как ее игрок Иван Москаленко (Pure) нарисовал букву Z на мини-карте во время матча.

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    5 августа 2023, 18:57
    Названы сроки обследования атакованного беспилотником российского танкера

    Росморречфлот: Водолазы завершат обследование получившего пробоину танкера «Сиг» до конца дня

    Tекст: Вера Басилая

    Обследование танкера «Сиг», получившего пробоину в районе машинного отделения в результате атаки украинского беспилотника у Керченского пролива, планируется завершить до конца дня, сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта.

    В сообщении агентства отмечается, что для изучения пробоины прибыло судно «Водолаз Кузьминых» с водолазной станцией, оборудованием и специалистами, передает ТАСС.

    Ремонтные работы планируется провести 6 августа после доставки всех материалов, необходимых для заделки пробоины. Отмечается, что внутрь танкера вода не поступала, само машинное отделение задраено, разлива топлива нет.

    В Морском спасательно-координационном центре Новороссийска сообщили, что разлива топлива нет.

    Ранее в МИД России заявили, что Москва ответит на атаку ВСУ российского танкера в Керченском проливе.

    Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского беспилотника в Керченском проливе. Разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.

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      Деревья и кустарники стали одной из причин провала так называемого контрнаступления ВСУ. По крайней мере, таково мнение британской разведки. За последние дни она также отличилась призывами к потенциальным предателям в России. Что происходит с некогда уважаемым ведомством, если оно позволяет себе подобную чушь?

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